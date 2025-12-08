Prix Mare Nostrum 2025 : deux livres qui bouleversent l’idée de la Méditerranée

Avec Les silences de Pietrasecca, Alexandre Bertin s’éloigne volontairement des images de carte postale. Le roman explore les blessures profondes du Latium, ravivé par les viols perpétrés en 1944 par des soldats marocains – les tristement célèbres « Marocchinate ». À travers ce récit, l’auteur exhume un pan occulté de l’histoire italienne, mêlant post-fascisme, violence institutionnelle et domination judiciaire.

Le fil narratif suit Lorena, militante déterminée qui se bat, dans les années 1970, pour l’accès à un avortement sûr et encadré. Sa trajectoire — intime, politique, souvent heurtée — devient le prisme par lequel le roman transforme la Méditerranée : non plus un décor fantasmé, mais un territoire où s’affrontent droits, mémoire et vérité. Une manière de rappeler que la littérature peut encore bousculer les angles morts du passé… et du présent.

La Méditerranée, matrice du capitalisme mondial

Le prix Essai distingue pour sa part Histoire de Gênes de Fabien Levy. L’ouvrage revisite la puissance génoise, souvent éclipsée par d’autres grandes cités marchandes. Levy y démontre comment la ville ligure a pensé — et imposé — un système économique inédit, tissé entre l’Égypte et les Flandres, la mer Noire et les premières routes atlantiques.

On y découvre une cité où s’inventent les instruments financiers modernes, moteurs d’un réseau de circulation où transitent marchandises, capitaux… et êtres humains. Une analyse sans nostalgie, presque clinique, de ce laboratoire méditerranéen qui a propulsé l’Europe vers l’ère du capitalisme-monde.

Un prix devenu baromètre de la création méditerranéenne

Fondé en 2021 à Perpignan, le Prix Mare Nostrum s’est rapidement imposé dans le paysage littéraire dédié à la Méditerranée. Sa force ? Une ouverture totale : aucune distinction entre auteurs français et étrangers. Le principe est clair — « l’étranger n’existe pas ; nous avons tous la Méditerranée en partage ». Cette ambition inclusive explique sans doute pourquoi le prix attire aujourd’hui une attention qui dépasse largement les frontières françaises.

