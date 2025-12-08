Nous sommes sans voix” : pourquoi la France a expulsé l’autrice italienne Elena Mistrello ?

Interceptée par des agents de la Police nationale, elle s’est vu notifier un signalement du ministère de l’Intérieur la désignant comme une « menace grave pour l’ordre public », sans explication détaillée. Menacée d’un placement en centre de rétention en cas de refus, elle a été contrainte de réembarquer pour Milan, après remise d’un procès-verbal mentionnant une interdiction d’entrée sur le territoire.

Son éditeur, Presque Lune, dénonce une dérive préoccupante, tandis que le SNAC exprime sa « sidération » face à une mesure jugée arbitraire et incompatible avec la liberté de création et de circulation au sein de l’espace Schengen. L’autrice, engagée politiquement et présente en 2023 à des manifestations en hommage à Clément Méric, relie cette décision à un possible profilage.

L’absence totale de justification, soulignée également par l’Observatoire de la liberté de création , suscite une inquiétude croissante dans le milieu artistique. Nous reproduisons ici le courrier de l'organisation, dans son intégralité.

Objet : Refoulement d’une artiste italienne du territoire français

Monsieur le Préfet,

Nous avons appris que le vendredi 21 novembre 2025, l’artiste italienne Elena Mistrello, autrice de bandes dessinées, a été arrêtée par la police à sa sortie d’avion à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, puis expulsée manu militari du territoire français. Aucune explication ne lui a été fournie ; en cas de refus de reprendre un avion pour l’Italie, la menace d’un enfermement immédiat en centre de rétention administrative lui a été opposée.

Dans l’avion de retour, il lui a été remis un procès-verbal affirmant qu’elle « représente un danger pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne », avec la mention « FPR », le fichier des personnes recherchées en France. Selon quelle procédure cette jeune femme a-t-elle ainsi été expulsée ?

Elena Mistrello était invitée officiellement par le festival de bande dessinée indépendante de Colomiers pour présenter la traduction française de son roman graphique Syndrome Italie, publié aux éditions Presque Lune, et rencontrer le public.

Pourquoi une telle arrestation, pratiquée sans aucune explication et sans aucun justificatif avant son réembarquement ? Quelles motivations pouvez-vous apporter à une telle décision ? Est-ce à cause du thème de son livre, consacré à la vie quotidienne de femmes étrangères arrivant en Italie et aux difficultés qu’elles rencontrent ? Est-ce en raison de son soutien affiché aux migrants ou à la cause palestinienne ? Pour avoir défilé pacifiquement à l’une des marches en hommage à la mort de Clément Méric ? S’agit-il d’une demande du gouvernement italien ? D’une confusion dans les services de l’État ?

Vous imaginez bien que son arrestation et le silence insupportable qui a suivi — mais que lui reproche-t-on ? — ont été non seulement humiliants et angoissants pour elle, mais le sont du même coup pour tous les artistes de notre pays.

En tant qu’Observatoire de la liberté de création, défendant les artistes contre toutes les formes de censure (ici une artiste ne pouvant montrer son œuvre et des festivaliers ne pouvant la rencontrer), nous attendons du haut fonctionnaire représentant l’État de droit, que vous êtes, des explications.

Le sort infligé à cette jeune femme inquiète toute la communauté artistique et au-delà. Vous comprendrez donc que nous rendions cette lettre publique.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, nos salutations les plus respectueuses.

Agnès Tricoire, Présidente de l'Observatoire de la liberté de création

Crédits photo : Elena Mistrello

Par Auteur invité

