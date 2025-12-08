Ecrire la guerre sur Le nom de la bataille de Tom Buron

Tom Buron avec Le nom de la bataille (aux éditions 49 pages) s’accroche à ce réel inconcevable et le marque par tout son talent de poète et de chroniqueur d’un temps de guerre aussi terrible qu’il le présente sans héroïsme, et avec une grande humanité.

L’humanité. C’est un mot qu’on a tendance à prendre pour naïf quand on écrit, mais c’est peut-être le mot qui doit le mieux convenir quand on écrit avec autant d’ironie humaine la guerre qui depuis février 2022 touche l’Ukraine.

Au-delà donc des honneurs, ou d’une gloire dont le narrateur (Nathan) s’attache bien à se moquer, ce sont les liens entre ces soldats qui nous prennent aussi vite que la prose de T. Buron nous saisit de sa force ; Wisconsin (Yankee d’ascendance marocaine), Serioja (Ukrainien), Red (Gallois), Ian (Irlandais) et quelques autres dont la trace se perd parmi les morts ou les survivants. L’humanité.

C’est ce qui les lie et c’est ce sur quoi repose tout texte que la guerre creuse dans un vide collectif, « cette camaraderie qui ressemble en vingt-quatre heures de bombardements aux amitiés vraies de quinze ans ». (p. 15).

L’humanité. Elle est marquée par sa perte, ou par la peur de ce qu’on peut perdre et de ce que perd le peuple ukrainien depuis maintenant presque quatre ans, assailli par les bombes, scruté par les drones, traqué à travers les plaines maintenant ravagées et désertes du Donbass et de Kharkov. C’est ainsi que chaque tremblement de terre marque le récit et le morcèle. Comme un corps se retrouve morcelé et fragmenté, le texte l’est par l’inconstance des souvenirs, la fragmentation de la narration, le souhait, peut-être, de ne pas tout raconter.

On ne saurait que vous recommander de trouver ce tout petit livre partout où vous le pourrez dès janvier 2026. Justement. Par humanité.

Par Alex Delusier

