Stefano Massini dynamite le mythe Trump dans une fresque vertigineuse

L'Italien Stefano Massini propose dans son Donald (trad. Nathalie Bauer) une épopée contemporaine qui dissèque la naissance d’un mythe en exhibant l’architecture intime d’une ambition sans fond. Dès l’ouverture, l’auteur érige une métaphore fondatrice, décrivant l’humanité divisée entre « les hommes d’en bas et les hommes d’en haut ».

Cette tension verticale irrigue tout le récit : Donald Trump n’est jamais un simple individu, mais la projection d’un désir ancestral de surplomb, une créature façonnée pour conquérir les hauteurs et s’y maintenir coûte que coûte.

Massini situe très vite l’action à New York, « lieu où le plan horizontal n’a désormais presque plus d’importance ». La ville devient un organisme mythologique, un territoire où la gravité se négocie et où la démesure fixe la norme. C’est dans ce décor qu’apparaît Roy Cohn, mentor cynique, stratège implacable. Avec lui, la Trump Tower surgit comme un acte de magie juridique : « Ta tour cesse d’être un bâtiment privé pour devenir OPEN TO THE PUBLIC. »

Par ce tour de passe-passe, l’ascension physique devient ascension symbolique ; l’homme doré accède à la légende.

Le style de Massini, fait de vers libres, de respirations abruptes et de répétitions lancinantes, confère au récit une pulsation quasi théâtrale. Chaque mot tombe comme un coup, chaque rupture de ligne redéfinit le rythme. Lorsque Trump contemple Manhattan depuis son penthouse, l’écriture s’élargit, presque cosmique : « De deux cent deux mètres de haut Donald J. Trump observe des milliers de fourmis affairées. » Le monde se miniaturise, le pouvoir s’agrandit ; Massini capture ici l’instant où la démesure devient identité.

Mais derrière cet étalage fastueux, une inquiétude persiste. Elle affleure dans le rêve récurrent : « La Cadillac brûle la Cadillac brûle la Cadillac brûle. » Le Golden Man vacille. La peur de la chute, omniprésente, fissure la surface dorée. Cohn lui-même annonce la règle absolue : « l’attaque est la seule défense possible ». L’homme n’avance qu’en écrasant, persuadé que la seule manière d’exister est d’absorber l’espace.

Le sommet de narcissisme — ou de mystique — survient dans le Trump Plaza, lorsque Trump voit son visage démultiplié « des millions de fois », formant « un univers immense interminable ». Cet instant suspendu, presque liturgique, révèle la matrice du personnage : plus qu’un entrepreneur, Trump devient image, onde, vibration irradiant la réalité.

Massini orchestre alors une légende grinçante, brillante, spectaculaire : un roman où l’Amérique contemple, fascinée, le miroir déformant de sa propre soif de grandeur. Donald n’explique pas un homme : il raconte l’époque qui l’a rendu possible.

Crédits photo : Gage Skidmore CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

