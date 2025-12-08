BnF, CNL, Maison du dessin de presse : quels moyens pour le livre, en 2026 ?

Les débats se poursuivent au Sénat, ce lundi 8 décembre, autour du projet de loi de finances pour 2026 et plus précisément de son volet portant sur les dépenses engagées par l'État. Rappelons que le texte proposé par le gouvernement et amendé par les députés a été rejeté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui n'avait réussi qu'à examiner le volet « recettes ».

Revenu au Sénat dans sa version initiale, le projet de loi de finances pour 2026 a vu sa partie « recettes » adoptée le 4 décembre dernier par les sénateurs, qui se penchent désormais sur les dépenses de l'État. Plus largement acquise à la droite de l'échiquier politique, la chambre haute devrait, sans surprise, réduire un peu plus les crédits d'un budget déjà largement austéritaire, notamment pour la culture.

À l'occasion du rapport de la commission des finances sur le PLF 2026, le sénateur Jean-Raymond Hugonet (Les Républicains, Essonne) a étudié les crédits du programme « Livre et industries culturelles » du ministère de la Culture, plutôt préservé au sein du projet présenté par le gouvernement.

Des crédits stables ?

L'examen budgétaire du programme « Livre et industries culturelles » confirme cette première impression : les crédits sont quasi stables en autorisations d'engagement (AE), de 0,56 %, et diminuent de — 2,11 % en crédits de paiement (CP). Dans le détail, la mission « Livre et lecture » s'en sort encore mieux, puisque les AE sont en hausse de 3,3 %, quand les CP augmentent de 0,43 %.

L'autre action, « Industries culturelles », supporte le gros des économies, et diminue de près de - 29 % en AE comme en CP, pour représenter 21,6 millions € dans le budget du programme, de 343 millions € au total, en CP.

La légère hausse des autorisations d'engagement du programme global découle « pour une grande part de l'ouverture d'une enveloppe supplémentaire pour le nouveau pôle de conservation de la BnF à Amiens (+ 30 millions d'euros en AE) », indique le rapporteur Jean-Raymond Hugonet. L'établissement patrimonial notamment chargé de la collecte du dépôt légal concentre à lui seul une bonne partie des dépenses budgétaires du programme.

La BnF, un « mur d'investissements »

Au sein du programme, les crédits consacrés à la BnF s'élèvent ainsi à 274,2 millions € en AE (+ 12 %) et 248,2 millions € en CP (- 0,64 %), des niveaux marqués par l'investissement nécessaire pour le pôle de conservation qui s'installe à Amiens. La subvention pour charge de service public atteint pour sa part 212,8 millions €, en légère diminution.

Les crédits alloués à la masse salariale de l'établissement, en 2025, sont de 168,5 millions €, avec une augmentation « essentiellement liée aux mesures générales concernant l'ensemble de la fonction publique ». Ainsi, l'augmentation de la masse salariale est contenue, selon la direction de l'établissement, à 0,9 % annuellement, au grand dam des syndicats, qui dénoncent régulièrement un fonctionnement en sous-effectifs. À ce titre, le rapporteur indique que le « plafond d'emplois réellement exécuté est passé, quant à lui, de 2148 équivalents temps plein travaillé en 2021 à 2127 en 2024 ».

Si la BnF met en avant « son effort de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, en recul sur la période 2022 - 2024 de - 1 million d'euros », le rapporteur du Sénat s'inquiète des investissements à venir, et notamment pour l'entretien du site de Tolbiac (François-Mitterrand). Le Sénat s'inquiète depuis plusieurs années de l'état de vétusté de ces équipements, et l'État lui-même estime le « coût global de rénovation complète de 500 millions d'euros à 600 millions d'euros ».

Parmi les investissements incontournables, « les installations de sécurité et de sûreté qui conditionnent l'ouverture au public (sécurité incendie, ascenseurs, réseau d'alimentation électrique, etc.), les travaux de clos et couvert ou la préservation des conditions de conservation des collections (armoires et systèmes de climatisation, installations électriques) », détaille le rapporteur.

La subvention d'investissement courante (31,33 millions € en 2026) est bien sûr insuffisante pour couvrir ces besoins, et la BnF devra mobiliser son fonds de roulement pour des urgences, comme « le renouvellement de la sonorisation de sécurité et la vidéosurveillance du site François-Mitterrand et les dispositifs de contrôle d'accès et de billetterie ».

Pas de « limitation » pour le CNL

Auteur d'un récent rapport consacré au soutien public à la filière du livre, Jean-Raymond Hugonet rappelle sa conclusion d'alors : « La politique économique du livre proprement dite s'élève en 2024 à 50,7 millions d'euros, soit seulement 6,8 % des crédits consacrés au livre et à la lecture », une action qui passe principalement par le Centre national du livre.

Celui-ci subirait en 2026 un recul singulier de sa subvention pour charge de service public, qui passerait de 26,653 millions € en 2025 à 22,376 millions €. « D'après la direction générale des médias et industries culturelles [du ministère de la Culture, NdR], cette diminution ne devrait pas se traduire par une limitation des dispositifs d'intervention du CNL en 2026 », indique le sénateur sans autres précisions.

À l'Assemblée nationale, cette diminution des crédits du CNL inquiétait un peu plus, dans un contexte d'érosion des pratiques de lecture. A priori, le fonds de roulement du CNL devrait, ici aussi, être sollicité pour compenser la baisse des dotations.

Une Maison du dessin de presse à 15,6 millions €

Le programme « Livre et industries culturelles » affiche pour 2026 « une ouverture de 2,7 millions d'euros en AE et 7 millions d'euros en CP destinés aux travaux de la maison du dessin de presse », relève le rapporteur, qui indique que cette « ouverture de crédits fait suite à un retard dans l'échéancier initial ».

En 2024, 13,91 millions d'euros en AE et 2,6 millions d'euros en CP étaient prévus sur les crédits du programme 334 pour les travaux de la Maison du dessin de presse dont l'ouverture était prévue à Paris en 2026. 2 millions d'euros avaient déjà été versés en 2023 pour mener les études préalables et lancer les travaux. – Jean-Raymond Hugonet, Projet de loi de finances pour 2026 : Médias, livre et industries culturelles, rapport sénatorial

Les travaux de la Maison doivent démarrer en début d'année 2026, avec une ouverture au public en 2027, a priori. Le travail du sénateur de l'Essonne précise que la Ville de Paris met à disposition gratuitement le bâtiment qui accueillera la Maison, « sous la forme d'un bail emphytéotique administratif de 50 ans conclu pour un euro symbolique » et signé le 18 juillet dernier. La Région Île-de-France, pour sa part, finance l'investissement à hauteur de 1 million €.

Le rapport complet de Jean-Raymond Hugonet est accessible ci-dessous.

Photographie : Le site Tolbiac de la Bibliothèque nationale de France (Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com