Fauves : un extrait du nouveau Mélissa Da Costa en avant-première

Toujours à l’affût de territoires littéraires inexplorés, Mélissa Da Costa s’introduit cette fois-ci sous le chapiteau d’un cirque familial des années 80 et plonge le lecteur dans l’effervescence et la dureté d’un monde où les hommes triment, s’enivrent et se pavanent, où les femmes servent, enfantent et pleurent en silence.

Un roman foisonnant et vibrant, aux allures de fresque fellinienne, servie par une langue tendue, organique et sensorielle. Comment sortir de la cage ? C’est l’obsession de ces fauves mais aussi, sans aucun doute, la question qui ronge ces hommes et ces femmes, captifs de leur condition, héritage et destin.

Les éditions Albin Michel nous en offrent les premières pages en avant-première :

Mélissa Da Costa est l’auteure la plus lue en France depuis 2023 (Classement Figaro GfK). Elle a déjà conquis plus de 5 millions de lecteurs (tous formats confondus). Les droits de ses romans ont déjà été vendus en 45 langues, tous titres confondus. Tous ses romans sont en cours d'adaptation cinématographique.

Parution le 7 janvier 2026.

