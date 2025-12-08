Inscription
Le Carep, un outil de "soft power du Qatar" ? Le directeur répond

Accusé dans une tribune collective d’avoir coorganisé un « procès politique à l’encontre d’Israël et de l’Europe », le colloque « Palestine et Europe », annulé au Collège de France, cristallise un conflit plus large autour de la liberté académique et du rôle des institutions de recherche. Directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques (Carep), directement visé par ce texte, Salam Kawakibi répond ici aux mises en cause visant le colloque, ses intervenants et les liens avec le Doha Institute, et décrit les effets de cette séquence sur le travail des chercheurs.

Le 08/12/2025 à 12:54 par Hocine Bouhadjera

08/12/2025 à 12:54

Hocine Bouhadjera

Fin novembre, une tribune publiée sous le titre « Le colloque annulé au Collège de France était un procès politique à l’encontre d’Israël et de l’Europe » a pris pour cible le colloque « Palestine et Europe », initialement prévu au Collège de France les 13 et 14 novembre. Signé par des députés et des sénateurs, parmi lesquels Bruno Retailleau ou encore Laurent Wauquiez, le texte affirme que l’annulation de l’événement ne relève pas d’une censure, mais d’un « acte de responsabilité ».

Les signataires y décrivent un programme présenté comme « univoque » et « idéologiquement militant », organisé autour d’une lecture du sionisme assimilée à un « projet européen d’expansion coloniale » et d’une mise en accusation de l’Europe pour sa supposée « complicité » avec un « génocide » à Gaza. Ils reprochent au colloque l’absence de « débat contradictoire », l’uniformité des perspectives et la marginalisation de toute approche jugée trop favorable à Israël ou trop attentive aux contraintes sécuritaires des politiques publiques israéliennes.

La tribune s’attarde également sur la composition du panel d’intervenants, en mettant en cause plusieurs noms, dont ceux d’Azmi Bishara, écrivain et ancien membre de la Knesset, le parlement israélien ; ou de Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés.

Elle estime que certaines prises de position publiques relèveraient de l’apologie du terrorisme ou de l’antisémitisme. Au cœur du texte, le  Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (Carep) est présenté comme « pilier du soft power intellectuel du Qatar », branche française d’un réseau pensé comme un instrument d’influence étrangère, bien plus que comme un centre de recherche indépendant.

Précédemment, 300 universitaires dénonçaient, cette fois, une « ère de censure » ouverte par cette décision et s’inquiètaient de ses effets sur l’autonomie de la recherche et la tenue de débats académiques sur la Palestine. Le colloque a finalement été relocalisé dans les locaux du Carep.

C’est dans ce cadre que Salam Kawakibi, directeur du Carep, revient sur ce qu’il considère comme de graves incompréhensions du fonctionnement du champ académique, défend les critères scientifiques ayant présidé au choix des intervenants, détaille la gouvernance et le financement du Carep et du Doha Institute, et réagit à la personnalisation des accusations visant des chercheurs comme Francesca Albanese.

Il qualifie l’annulation de l’événement d’atteinte à la liberté académique, tout en soulignant le paradoxe d’un colloque finalement très suivi, et met en garde contre un précédent susceptible d’encourager l’autocensure dans le monde universitaire.

ActuaLitté : Comment avez-vous réagi, en tant que directeur du Carep, à cette tribune qualifiant le colloque de « procès politique » et mettant en cause son caractère scientifique 

Salam Kawakibi : Cette tribune m’a moins surpris par son existence que par les nombreuses incompréhensions qu’elle révèle quant au fonctionnement du champ académique. Les critiques formulées reprennent des arguments largement diffusés ces derniers temps dans certains cercles militants et médiatiques, sans réel examen des faits ni connaissance du contenu scientifique du colloque.

Ce décalage est d’autant plus regrettable qu’il concerne des personnalités dont on pourrait attendre une familiarité minimale avec les règles qui encadrent un débat universitaire : pluralité des approches, liberté de recherche et indépendance à l’égard des pressions politiques.

J’ai envisagé de répondre point par point aux affirmations contenues dans ce texte, avant d’y renoncer face au nombre de contre-vérités et d’approximations qu’il aurait fallu rectifier pour rétablir l’exactitude des faits.

L’une d’entre elles mérite néanmoins d’être signalée : l’idée selon laquelle les organisateurs auraient cherché à compenser une supposée « partialité » du programme en choisissant certains intervenants pour des raisons identitaires ou nationales. C’est inexact. Les intervenants ont été sélectionnés exclusivement sur la base de leur compétence scientifique et de la pertinence de leurs travaux.

À toutes fins utiles, je précise néanmoins que le colloque comptait parmi ses participants des chercheurs de confession juive ainsi qu’un intervenant israélien. Cette précision n’a pas vocation à valider une quelconque logique de quota, mais à rappeler que l’accusation portée repose sur une lecture erronée — voire idéologique — du travail académique.

Les signataires estiment que le programme du colloque était « univoque » et idéologiquement militant. Comment répondez-vous à cette accusation, notamment sur l’absence supposée de pluralisme ou de contradiction ?

Cette accusation repose sur une conception largement erronée de ce qu’est un colloque scientifique. Un colloque n’a pas pour vocation de mettre en scène une confrontation de positions politiques ou de « donner la parole à toutes les sensibilités ». Il réunit des chercheurs reconnus dans leur domaine, sélectionnés sur la base de leurs travaux, par leurs pairs et par des institutions scientifiques reconnues au niveau international.

Le pluralisme scientifique ne se mesure pas à l’équilibre artificiel de points de vue opposés, mais à la diversité des approches, des méthodes et des terrains de recherche. À cet égard, le programme du colloque réunissait des historiens, politistes, sociologues et juristes issus de différents pays et traditions académiques, dont les analyses ne se confondent ni ne se répètent.

J’ai le sentiment que certains de nos détracteurs projettent sur le monde universitaire une logique issue du débat médiatique ou télévisuel, qui n’est pas celle de la recherche. La science ne fonctionne pas sur le modèle du « pour ou contre », mais sur l’établissement des faits, leur interprétation argumentée et leur mise en discussion critique.

J’invite d’ailleurs les personnes qui en doutent à visionner les séances du colloque, librement accessibles en ligne, afin de juger sur pièces plutôt que sur des procès d’intention.

Enfin, il est important de préciser qu’aucun militant n’était invité en tant que tel à ce colloque. Le travail présenté relève exclusivement de la recherche universitaire. Le fait que certaines analyses puissent déranger ou contredire des récits établis ne les transforme pas en prises de position militantes : nommer et analyser des faits relève du travail scientifique, non de l’engagement idéologique.

Le Carep est décrit dans cette tribune comme un outil du « soft power intellectuel du Qatar » et non comme un centre de recherche indépendant. Comment définissez-vous l’identité scientifique et institutionnelle du Carep, et pouvez-vous préciser la nature de ses liens avec le Doha Institute (financement, gouvernance, autonomie scientifique) ainsi que la manière dont vous garantissez votre indépendance intellectuelle ?

Cette question revient régulièrement et suscite chez moi une forme de lassitude, tant elle repose sur un soupçon devenu presque automatique dès lors qu’un centre de recherche n’est pas financé par un État européen. J’ai dirigé pendant cinq années l’Institut français du Proche-Orient à Alep, en Syrie, y compris sous le régime de Bachar al-Assad. Jamais personne n’est alors venu qualifier nos travaux de « soft power français » ni mettre en doute l’indépendance scientifique de l’Ifpo au motif de son financement public.

Le Carep est un centre de recherche doté d’une identité scientifique claire. Ses axes de recherche sont définis collectivement, en concertation étroite avec un conseil scientifique composé de chercheurs, d’universitaires et de diplomates reconnus, issus d’horizons académiques variés. Ce cadre garantit la rigueur méthodologique, la pluralité des approches et l’indépendance des travaux.

Le Qatar, en tant que pays d’accueil et de soutien du centre mère à Doha, ne s’ingère ni dans la définition des thèmes de recherche, ni dans le choix des intervenants, ni dans le contenu des débats organisés au Carep, qui ont lieu très régulièrement et en toute liberté. Les chercheurs invités ne reçoivent aucune consigne politique et jouissent d’une liberté académique pleine et entière.

Qualifier le Carep d’ « outil de soft power intellectuel » relève donc davantage d’un raccourci idéologique que d’une analyse sérieuse de son fonctionnement. Si l’on entend par soft power le fait de soutenir la production de savoir et le débat scientifique, alors il s’agit simplement d’un soutien à la recherche. Mais en l’état, le Carep fonctionne comme tout centre de recherche en sciences humaines : avec un financement identifié, des règles de gouvernance claires et une indépendance scientifique assumée.

Plusieurs intervenants du colloque sont directement mis en cause dans la tribune (Francesca Albanese, mais aussi des modérateurs et chercheurs), parfois avec des accusations très lourdes (antisémitisme, apologie du terrorisme, etc.). Comment jugez-vous cette personnalisation ?

Je juge cette personnalisation extrêmement préoccupante. Elle marque un glissement inquiétant du débat intellectuel vers des pratiques de mise en cause nominative qui relèvent davantage de l’intimidation que de la controverse académique. On ne discute plus des arguments, des faits ou des méthodes ; on disqualifie les personnes par des accusations d’une gravité extrême, souvent lancées sans démonstration et sans contradictoire.

Depuis le 7 octobre, le climat du débat public s’est fortement durci, au point que toute analyse critique des politiques du gouvernement israélien — en particulier de l’actuelle coalition d’extrême droite — est immédiatement exposée à des accusations prêtes à l’emploi, qui visent moins à éclairer qu’à faire taire. Cette logique est profondément dangereuse pour la liberté académique.

Le cas de Francesca Albanese est à cet égard emblématique. Elle n’intervient pas en tant que militante, mais en tant que rapporteuse spéciale des Nations unies, désignée selon des procédures institutionnelles claires. S’attaquer à sa personne en la qualifiant d’antisémite revient implicitement à mettre en cause la légitimité même des Nations unies. Si certains responsables politiques souhaitent assumer cette position, qu’ils le disent clairement — mais qu’ils mesurent aussi les conséquences d’une telle banalisation de l’accusation d’antisémitisme.

Car c’est là le paradoxe le plus grave : à force d’utiliser cette accusation comme un instrument de disqualification politique, on contribue à l’affaiblir, alors même que les actes antisémites réels, eux, connaissent une recrudescence préoccupante.

Enfin, exposer publiquement des chercheurs, des modérateurs ou des universitaires en les livrant à la vindicte médiatique est une pratique contraire à toutes les normes du débat scientifique. Elle ne fait pas honneur à ceux qui s’y adonnent et elle dit beaucoup de la fragilité des arguments qu’ils prétendent défendre.

Les signataires affirment que l’annulation du colloque relève d’un « acte de responsabilité » plutôt que d’une censure. Comment qualifiez-vous cette décision et quelles en sont, selon vous, les conséquences pour la liberté académique ? Plus largement, partagez-vous l’inquiétude de nombreux universitaires qui y voient un précédent dangereux pour l’indépendance de la recherche en France et le signe d’une possible ingérence politique dans la vie scientifique ?

Il est très difficile de qualifier cette décision d’« acte de responsabilité ». Il suffit de lire les prises de position publiques de nombreuses associations scientifiques, en France comme à l’échelle européenne et américaine, pour constater qu’elle est largement perçue comme une atteinte aux principes fondamentaux de la liberté académique et de la liberté d’expression des chercheurs.

L’annulation de ce colloque au Collège de France est d’autant plus problématique qu’il a été conçu avec la pleine participation scientifique d’un professeur du Collège, en l’occurrence l’historien Henry Laurens. Le contenu, les intervenants et les axes de réflexion étaient connus de longue date. Si des réserves sérieuses avaient existé sur le fond, elles auraient pu — et dû — être exprimées plusieurs mois auparavant.

Le fait que la décision soit intervenue tardivement, alors que tout était validé, donne le sentiment que des pressions politiques ou médiatiques ont pesé sur l’institution. La proposition d’organiser le colloque à huis clos va dans ce même sens : elle laissait entendre que le problème n’était pas le contenu scientifique, mais la crainte de voir le débat sortir de l’enceinte du Collège. Or cela entre en contradiction avec la vocation même du Collège de France, qui est de rendre le savoir accessible à tous.

Cette décision a néanmoins produit un effet paradoxal. Le colloque s’est finalement tenu dans nos locaux, dans des conditions matérielles plus modestes, mais il a bénéficié d’une visibilité exceptionnelle. En l’espace d’une semaine, plus d’un million de personnes ont suivi les séances et les débats sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Cela montre que la recherche n’a pas été réduite au silence et que l’intérêt du public pour les débats académiques reste très fort.

Le risque, en revanche, est institutionnel et durable. Si l’on accepte qu’un colloque scientifique validé puisse être annulé sous pression dès lors qu’il aborde des sujets sensibles pour certains médias ou groupes de pression, on crée un précédent. Cette logique pourrait s’étendre à d’autres thèmes et conduire, à terme, à une autocensure préventive au sein du monde académique. C’est précisément ce que nous devrions collectivement éviter.

Salam Kawakibi et Henry Laurens. Carep Paris.

Le colloque étant finalement relocalisé au Carep, comment s’est déroulée cette « solution de repli » et qu’est-ce que cela a changé, concrètement, dans le rapport de force symbolique entre les institutions ?

Nous ne nous inscrivons pas et ne raisonnons pas en termes de rapport de force avec d’autres institutions. Le Carep fait simplement son travail de recherche scientifique, dans un cadre de transparence totale. Nos axes de recherche, nos projets et les travaux de nos contributeurs sont publics et accessibles, et nous avons par ailleurs noué des partenariats avec plusieurs institutions académiques en France et en Europe.

La relocalisation du colloque au siège du Carep a néanmoins représenté un défi logistique considérable. Nos locaux ne sont pas conçus pour accueillir un événement de cette ampleur : la salle est modeste et les infrastructures limitées. Tout a donc dû être réorganisé dans des délais très courts. Cela n’a été possible que grâce à l’engagement remarquable de l’équipe du Carep et au soutien immédiat et solidaire de nombreux collègues chercheurs, en particulier en France.

Sur le plan scientifique, cette « solution de repli » n’a en rien altéré le contenu du colloque ni la qualité des échanges. Tous les intervenants ont maintenu leur participation, malgré un contexte tendu et parfois hostile, ce qui mérite d’être salué. Leur présence a été un signal fort en faveur de la liberté académique et de la responsabilité intellectuelle.

D’un point de vue symbolique, ce changement de lieu a paradoxalement rappelé que la légitimité scientifique ne dépend ni du prestige architectural d’une institution ni de son exposition médiatique, mais de la rigueur du travail produit et de la solidité des débats. Le fait que le colloque ait été suivi massivement en ligne montre que les idées circulent, même lorsque les conditions institutionnelles deviennent plus contraignantes.

Enfin, je tiens à rappeler que si des actes ou inscriptions hostiles ont été constatés à proximité du lieu, ils n’ont en rien entamé notre détermination à maintenir un espace de débat scientifique ouvert et respectueux. Ils soulignent au contraire l’importance de préserver des lieux où la recherche peut s’exprimer sans intimidation.

Crédits photo : Débat de clôture du colloque « Palestine et Europe », réuni autour d’Agnès Levallois avec Francesca Albanese, Josep Borrell et Dominique de Villepin, pour discuter de l’impact de la question palestinienne sur l’Europe. Carep Paris.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
ActuaLitté

“Nous sommes sans voix” : pourquoi la France a expulsé l’autrice italienne Elena Mistrello ?

Invitée au festival BD Colomiers pour présenter Syndrome Italie, l’autrice italienne Elena Mistrello a été expulsée dès son arrivée à l’aéroport de Toulouse, le 21 novembre 2025. Agnès Tricoire, Présidente de l'Observatoire de la liberté de création, a fait parvenir à ActuaLitté un courrier adressé au préfet de la Haute-Garonne, interpellant sur cette situation des plus incongrues. 

08/12/2025, 12:46

ActuaLitté

Imaginer des mondes que la science finit par construire : l’incroyable pouvoir des néologismes

D’où viennent les mots qui façonnent notre imaginaire technologique ? Des laboratoires, des auteurs de science-fiction… ou d’un espace trouble entre les deux ? Le mémoire Néologismes, entre fiction et réalité explore précisément cette zone de frottement où se rencontrent écrivains visionnaires et ingénieurs bien réels. Une question traverse ces pages comme un fil rouge : comment les néologismes circulent-ils entre inventions fictives et réelles, jusqu’à parfois se répondre, se nourrir, se transformer ?

08/12/2025, 10:50

ActuaLitté

Trois ans de travail envolés : la réalité du métier d'autrice en 2025

Autrice-dessinatrice depuis 2003, reconnue en France et à l’étranger, Élodie Durand a vu en 2025 deux contrats annulés et trois années de travail disparaître, révélant la précarité structurelle des artistes-auteur·ices. Son témoignage rappelle combien le projet de loi sur la continuité de revenus est essentiel pour garantir des conditions de création dignes et durables.

08/12/2025, 10:19

ActuaLitté

3 € pour lire : mythes et réalités d’une “taxe sur la lecture”, sur fond de crise du livre

Enquête et contre-enquête... La tribune d'Amazon incriminant les frais de port obligatoires détaille un constat alarmiste : depuis l’entrée en vigueur de la loi Darcos, les lecteurs paieraient 3 € à chaque commande inférieure à 35 €, une « taxe sur la lecture », affirme Amazon France qui aurait déjà coûté plus de 100 millions d’euros aux lecteurs. Mais le discours du directeur général mérite d’être nuancé — voire contesté — à plusieurs égards.

08/12/2025, 06:30

ActuaLitté

Frais de port à 3 € : la mesure qui fait chuter la lecture en France ?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Darcos fin 2021, les commandes en ligne de livres neufs de moins de 35 € sont systématiquement assorties d’un minimum de 3 € de frais de port — un surcoût désormais inscrit dans l’acte d’achat. Deux ans plus tard, cette mesure destinée à « rééquilibrer la concurrence » entre plateformes numériques et librairies physiques apparaît comme une taxe invisible sur la lecture.

08/12/2025, 05:00

ActuaLitté

Derrière Les Humanoïdes associés, la mystérieuse galaxie Giger

La dégringolade des Humanoïdes associés et du groupe américain Humanoids a choqué les milieux de la bande dessinée et de la science-fiction. Cependant, ces liquidations successives ne semblent pas remettre en question l’activité éditoriale de la structure, entre un calendrier de nouvelles parutions et le maintien de Métal hurlant en kiosques. La conséquence d’un montage économique et financier basé sur une foisonnante galaxie d’entreprises…

05/12/2025, 15:18

ActuaLitté

“À ce niveau d’effondrement, j’aurais accepté n’importe quoi”

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 5. J’ai presque honte de l’admettre, mais en ouvrant ce mail, j’ai d’abord cru que mon ordinateur se prenait pour un poète. Ce n’était ni un spam, ni une relance, ni l’éternel cordialement recyclé : une convocation. Une vraie. Pour moi.

05/12/2025, 12:32

ActuaLitté

“On meurt de faim en écrivant” : pourquoi la France abandonne ses créateurs

La question de la continuité de revenus pour les artistes-auteurs s’impose aujourd’hui comme l’un des enjeux majeurs de la politique culturelle. Malgré l’existence d’un statut juridique spécifique, confirmé notamment par les constats du Rapport Racine en 2020 sur la fragilité économique du secteur, les créateurs restent soumis à des rémunérations irrégulières, dépendantes des avances, des droits perçus ou des résidences obtenues. 
 

05/12/2025, 12:13

ActuaLitté

Henri Fellner : “On a passé toute notre vie dans un écosystème dysfonctionnel, illégal”

Lorsqu’Henri Fellner raconte son premier jour à l’AGESSA, pour préparer sa retraite, il est presque soulagé de « faire les choses dans les règles ». Il vient d’entrer dans le monde professionnel par la grande porte : des collaborations avec Bayard, des dessins publiés dans des journaux sérieux, un environnement éditorial structuré. Bref, le scénario idéal pour un artiste de bonne volonté. Pourtant, la scène qui se déroule ce jour-là est d’une absurdité glaçante.

05/12/2025, 10:38

ActuaLitté

Pierre Drachline : dix ans après, le souvenir intact d’un éditeur hors normes

Dix ans après la disparition de Pierre Drachline, ses collègues du Cherche midi lui rendent un hommage vibrant, à la mesure de son exigence littéraire et de sa liberté d’esprit. Éditeur entier, intransigeant et profondément humain, il a marqué ceux qu’il accompagnait par son regard acéré et son sens de la vérité des mots. Un héritage vivant selon eux, qui continue d’éclairer celles et ceux qui font la littérature aujourd’hui.

04/12/2025, 12:14

ActuaLitté

À Lyon, Angers ou Le Creusot, les braderies de bibliothèques font recette

Le dimanche 16 novembre dernier se déroulait la braderie de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), un rendez-vous annuel depuis trois ans où, cette année, 25.000 livres, CD, vinyles et albums, 441 boîtes-livres et jeux étaient proposés à des prix allant de 1 à 5 €. Le franc succès rencontré par l'événement, qui a attiré au total 3700 visiteurs, contre 2500 l'année dernière, n'est pas un cas isolé.

03/12/2025, 16:42

ActuaLitté

Droit de réponse : “Le Groupe Nosoli a engagé une transformation profonde de son modèle”

ActuaLitté a fait état, le 21 novembre dernier, de plusieurs opérations sur le capital de la société Decitre par le groupe Nosoli, également propriétaire du Furet du Nord. Malgré nos efforts, nous n'avions pas pu obtenir de commentaires de la part de Nosoli avant la parution de l'article. Christophe Desbonnet, président de Nosoli, a demandé un droit de réponse, que nous lui accordons ci-dessous.

02/12/2025, 09:50

ActuaLitté

Pandora Hearts : quand le manga fait sa comédie (musicale)

Pandora Hearts, l’incontournable shōjo fantastique de Jun Mochizuki, bien que terminé depuis dix ans, s’offre une adaptation en comédie musicale jouée avec un réel succès à Tokyo en ce mois de novembre. Ce format chanté, en direct sur scène, connaît un succès croissant au Japon, où de plus en plus de succès éditoriaux se retrouvent interprétés par des acteurs-chanteurs cosplayés à la perfection. Reportage à Tokyo.

02/12/2025, 09:50

ActuaLitté

Les Humanoïdes associés : récit d'un crash intergalactique et transatlantique

En matière de BD et de science-fiction, difficile de faire plus mythique que Les Humanoïdes associés, maison d'édition fondée en 1974 par Moebius, Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet et Bernard Farkas. Portée par le vaisseau Métal hurlant, revue qui a influencé des générations de créateurs, elle a connu une existence mouvementée, faite de succès historiques et d'échecs tout aussi retentissants. Le dernier en date, en 2025, a tout emporté sur son passage.

01/12/2025, 12:25

ActuaLitté

Les librairies indépendantes “sont, et doivent rester libres de leurs prises de position”

Dégradations de vitrines, menaces, sanctions économiques... Depuis quelques semaines, les librairies indépendantes françaises sont visées en raison de leurs prises de position ou des ouvrages qu'elles proposent. L'Association Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine (LINA) s'inquiète de ce climat délétère et appelle les pouvoirs publics à agir pour soutenir la profession.

01/12/2025, 10:49

ActuaLitté

“Cocktails tièdes et promesses vides : l’édition enterre ses illusions au Salon du livre”

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 4. J’ai donc sauté dans le terrier du lapin blanc. C’est étonnant : aucune poussière magique ne tapisse le hall d’entrée. Juste une épaisse moquette au sol, de  grossiers néons et ce brouhaha. Bienvenue au Salon du livre, vestibule officiel du Purgatoire. 

29/11/2025, 15:16

ActuaLitté

Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais

Cette année-là, tout s’est mis à trembler. L’Europe se crispe comme une bête acculée. L’Allemagne d’Adolphe Hitler transforme la haine en ministère, et en France, le 6 février manque de renverser la République. Les ligues d’extrême droite déferlent sur la Concorde, veulent déborder la Chambre, les tirs claquent : quinze morts, des centaines de blessés. Le pays comprend soudain que le coup d’État n’est plus un fantasme, mais un film déjà storyboardé, presque tourné. Par Ilios Chailly.

28/11/2025, 19:05

ActuaLitté

Witkacy ou la Forme Pure : l’art en état de crise permanente

Stanisław Ignacy Witkiewicz, dit Witkacy (1885-1939) est un « génie multiple » selon les mots d’Alain van Crugten. Peintre, dramaturge, romancier, photographe, mais aussi théoricien, il n’a cessé de penser l’art en des termes radicaux : ni instrument moral, ni relais politique, ni traduction psychologique. Par Charles Garatynski.

28/11/2025, 18:44

ActuaLitté

“Nous ne transigerons pas” : des voix s’élèvent contre les attaques en librairie

Le 27 novembre au soir, plus de 250 personnes se sont rassemblées place de la République, à Paris, pour dénoncer la multiplication d’attaques, d’intimidations et de campagnes de harcèlement visant des librairies indépendantes. 

28/11/2025, 14:21

ActuaLitté

“J’ai gagné à la loterie de l’édition… mais rien n’a changé”

Incroyable. Voilà ce que je me suis dit en voyant les premières mentions de ce projet de loi sur la continuité de revenus pour les artistes-auteurs. Incroyable au sens premier : je ne pouvais pas y croire. Par Benjamin Adam.

28/11/2025, 10:00

ActuaLitté

“Il me reste 8 jours de travail” : compte à rebours d’une libraire en perte de repères

Voici le retour d'Elsa, notre libraire favorite, à la plume légère même au plus sérieux des sujets. Billet d'humeur d'une libraire, c'est sa chronique à retrouver dans les colonnes de ActuaLitté, par temps froid, pour se réchauffer. Et inversement.

28/11/2025, 09:07

ActuaLitté

Quand l’édition indépendante se fédère : l’essor du salon L’Autre Livre

Du 21 au 23 novembre 2025, le Salon L’Autre Livre a investi la Mairie du 5ᵉ, réunissant près d’une centaine de maisons d’édition. Un déplacement qui marque une ouverture plus large pour l’édition indépendante, décidée à maintenir un espace commun. Entre rencontres, lectures et échanges, les éditeurs ont souligné la vitalité et la solidarité d’un secteur toujours fragile.

27/11/2025, 16:22

ActuaLitté

Redécouvrir la nuit : un monde vivant que la lumière efface

Et si l'on explorait la nuit ? Longtemps, la nuit a existé en soi. Aujourd’hui, elle est vaincue, illuminée. Le noir est devenu clair-obscur. La technique ne suffit pas à expliquer ce passage civilisationnel. Coauteur avec Franck Rollier de Nuit. L’obscurité sous un jour nouveau - Une balade nocturne et mystérieuse dans la nature (éditions de Terran) Bernard Farinelli nous invite à ouvrir les yeux sur des richesses insoupçonnées.

27/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Illustrateurs et auteurs : une précarité qui use le corps et l’esprit

« Et puis un autre danger, c’est un danger d’une nature plus psychologique, c’est le dérèglement que peut entraîner la solitude, que peut entraîner la fatigue nerveuse qui résulte de cette vie au jour le jour, où vous n’êtes jamais sûr du lendemain. Vous passez constamment par des états extrêmes… d’extrême enthousiasme, d’extrême soucis, d’extrême fatigue. Il y a une fatigue nerveuse très forte. » Nicolas Bouvier, à propos de son premier voyage. Tribune signée par Henri Fellner.

26/11/2025, 11:00

ActuaLitté

Sécuriser la création : un enjeu vital pour les artistes-auteurs

Dans un paysage culturel où les créateurs cumulent souvent les activités pour survivre, les obstacles administratifs et financiers freinent l’émergence de nouvelles voix. Une réforme ambitieuse pourrait enfin garantir des conditions de travail permettant de créer sans s’épuiser. Par Thomas Fouchault, auteur, éditeur, et président de la Ligue des Auteurs Professionnels depuis 2023.

26/11/2025, 10:31

ActuaLitté

Lorsque Vivlio s’impose : l’exception culturelle tech à la française

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur Inoubliable. Cette semaine, au tour de David Dupré, le président exécutif, de se prêter au jeu.

25/11/2025, 09:42

ActuaLitté

Les retours en enfance de Colette et Maurice Ravel

Maurice, on est là ! Crie notre guide dans la toute petite maison à Monfort-l’Amaury. Nous montons les quelques marches du perron, elle ouvre avec les clefs la porte de la maison de Maurice Ravel, qui avec sa forme géométriquement curieuse, comme l’a dit Manuel Rosenthal, fait penser à une tranche de Camembert mal taillée. 

25/11/2025, 07:40

ActuaLitté

Subvention bloquée par la droite : Paris Librairies dénonce une manœuvre politique

L’association Paris Librairies dénonce le rejet, au Conseil de Paris, du dispositif de 500.000 € destiné à soutenir quarante librairies indépendantes de la capitale. Elle pointe une manœuvre politique qui fragilise un secteur déjà en grande difficulté et cible une librairie pour sa ligne éditoriale. Dans un contexte de pressions, de vandalisme et d’intimidations, elle appelle à réinscrire la mesure à l’ordre du jour de décembre et à défendre le pluralisme démocratique.

24/11/2025, 15:19

ActuaLitté

Librairies indépendantes : face à l’assaut du numérique, quelles stratégies ?

ANALYSE – À l’ère de l’omnicanal et des médias sociaux, le commerce se métamorphose : derrière le magasin physique se dessinent de nouveaux modèles économiques, des logistiques repensées et une concurrence élargie à l’échelle mondiale. Pour les librairies, en particulier, cette révolution numérique ne constitue ni une simple rupture ni une menace, mais bien un levier potentiel d’innovation, à condition de conjuguer identité locale, expertise culturelle et nouveaux usages. Par Joel Diatezo.

24/11/2025, 10:48

ActuaLitté

285 autrices et auteurs de BD renoncent à Angoulême

Une tribune collective lancée par des autrices, créatrices et professionnel·le·s de la bande dessinée vient secouer l’Festival international de la bande dessinée d'Angoulême (FIBD). Elle dénonce avec force la « crise » que traverse le festival, tant sur le plan des conditions de travail que de la gouvernance de l’organisateur 9e Art+ — et revendique un changement radical, à la fois culturel et institutionnel.

22/11/2025, 15:32

ActuaLitté

Armelle et Mirko enchantent : plongée magique dans cet univers

La rencontre entre Armelle, tortue paisible au museau curieux, et Mirko, luciole intrépide, s’est déclinée au fil de quatre albums poétiques. Chacun explore un pan différent de cette amitié singulière, avec un dessin lumineux qui joue des transparences et des éclats pastel. L’exposition qu'offre le festival BD Boum ne se contente pas d’accrocher des originaux : elle recompose un univers.

22/11/2025, 09:59

ActuaLitté

“Ce n’est pas contre toi, c’est juste que ta maison coule” : les auteurs quittent le navire

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Victoire. Épisode 3. Poursuivre ce récit devient essentiel. Remerciements éternels à celles et ceux qui m’accompagnent et me soutiennent. Et tout autant pour les haineux qui me dézinguent. Prenez ma place, pour essayer.

21/11/2025, 16:31

ActuaLitté

Comment BD Boum attire plus de 2000 élèves en une seule journée

À Blois, les allées du BD Boum bruissent de chuchotements émerveillés : des centaines d’élèves, venus de toute l’académie, s’arrêtent devant les stands, happés par les récits dessinés. Entre curiosité spontanée et apprentissage en mouvement, le festival montre une fois encore comment la bande dessinée peut devenir un formidable outil pédagogique — et un terrain d’aventures pour toutes les classes.

21/11/2025, 13:22

ActuaLitté

FIBD d’Angoulême : les équipes appellent à un dialogue apaisé

Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême traverse une crise sans précédent, nourrie par l’affaire dite “Chloé” et par une série de prises de position mettant en cause sa gouvernance et sa gestion des violences sexistes et sexuelles. Alors que la profession exprime une colère profonde, les équipes du FIBD appellent à la nuance, au respect des faits et à la préservation d’un événement qu’elles considèrent comme un bien commun. Nous reproduisons leur texte ci-dessous.

21/11/2025, 08:38

ActuaLitté

Le jour où les artistes-auteurs sont devenus les nouveaux “Bamboula” du système

Quand le vieux monde revient : l’amendement des tutelles éternelles, ou du retour au protectariat. « On sait mieux que vous », semble dire le Sénat aux artistes-auteurs, affirmant par là même le grand retour du paternalisme culturel. Mais que certains sénateurs cherchent à remettre les créateurs sous le joug de structures qui ne les représentent pas, a des relents de colonialisme – pas forcément au figuré.

20/11/2025, 15:52

ActuaLitté

“Pour être serein, il faudrait vendre dix fois plus” : l’économie fragile de la bande dessinée

Après près de vingt ans de carrière entre commandes, projets personnels et précarité structurelle, un auteur de bande dessinée raconte la réalité d’un métier où la passion ne suffit pas à garantir des conditions de vie dignes. Même un succès à 150.000 exemplaires n’efface ni l’instabilité, ni l’urgence d’une reconnaissance sociale attendue de longue date. Par Benjamin Adam.

20/11/2025, 09:30

