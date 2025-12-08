Lydie Salvayre, Pierre Arditi, Alfred de Montesquiou dans La Grande Librairie

Lydie Salvayre, l’autoportrait sans fard

Qui est vraiment Lydie Salvayre ? La question revient comme un refrain, presque un défi. Lauréate du Goncourt pour Pas pleurer (Seuil), elle se livre cette fois dans Autoportrait à l’encre noire (Robert Laffont) d’une façon que l’on devine à la fois espiègle et aiguë. Le texte joue avec les codes de l’autobiographie, s’amuse à déjouer les attentes, explore les racines d’une vocation traversée par les colères du monde. Comment se raconter sans céder à l’orgueil ambiant ? L’autrice déploie une réponse littéraire, vive et tranchante, qui laisse une trace.

Pierre Arditi face au fil du temps

Autre regard, autre voix : celle de Pierre Arditi. Avec Le souvenir de presque tout, le comédien rassemble fragments, impressions, éclats de vie — comme on attrape au vol ce qui risque de s’effacer. Soixante ans de carrière, des dizaines de rôles, mais surtout une interrogation qui plane : comment habiter le temps qui reste ? Derrière l’énergie qui le caractérise, on perçoit un combat contre la nostalgie, presque un dialogue avec la finitude : Le souvenir de presque tout (Le Cherche Midi).

Alfred de Montesquiou, l’Histoire au cœur

Changement de décor : Alfred de Montesquiou nous ramène aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale dans Le crépuscule des hommes (Robert Laffont). Il revisite les coulisses du procès de Nuremberg en suivant les journalistes et photographes témoins de cet événement colossal. Dix mois d’audience, vingt-et-un dignitaires du IIIe Reich jugés pour leurs crimes : un moment charnière pour le droit pénal international, où apparaît pour la première fois la notion de « crime contre l’humanité ». Le roman-documentaire éclaire une mémoire souvent figée, la rendant étrangement proche.

Premiers romans : deux trajectoires, deux tempéraments

Comme chaque semaine, La Grande Librairie met en lumière de nouvelles plumes. Claude Alain Arnaud, 77 ans, publie Monsieur Mouche (Le Dilettante), un premier roman malicieux où un professeur de français malmené par son entourage découvre, par hasard, une possible revanche. Un récit vif, porté par un humour tendre pour les héros discrets.

Face à lui, Mathilda Di Matteo apporte une autre énergie : à peine trentenaire, elle s’impose avec La Bonne mère (L’Iconoclaste), déjà largement remarquée. Son roman fouille la relation mère-fille, la honte sociale, les fractures qui séparent autant qu’elles unissent. Elle échangera autour de ces thèmes avec des lycéens du Louis-le-Grand, convoquant notamment Attachement féroce de Vivian Gornick (trad. Laetitia Devaux, Rivages). Une rencontre qui promet des échos inattendus.

Escale en librairie : La Petite Gare

Enfin, cap sur Rezé, où Carole Dolcini et Nolwenn Gandon ont fait renaître l’ancienne gare de Pont Rousseau sous la forme d’une librairie chaleureuse, La Petite Gare. L’endroit cultive un sens du conseil qui tombe à pic alors que la période des cadeaux approche — et que les lecteurs cherchent encore leur prochaine découverte.

