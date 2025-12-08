Jeremy De Backer, Le Terronaute et la poésie du réel

Au cœur du projet, un personnage énigmatique, le Terronaute, silhouette en scaphandre blanc posée dans des décors naturels d’Islande, de Jordanie ou du désert du Namib. « Son costume, sa combinaison, symbole de conquête spatiale, évoque les grandes découvertes. Sans visage, sans identité affirmée, cet être en scaphandre devient un double silencieux. »

À travers lui, Jeremy De Backer fait dialoguer la science-fiction et le réel, comme si le photographe projetait sur Terre le rêve d’une autre planète.

"Je repars uniquement avec ce que la Nature accepte de m’offrir"

Le livre, conçu comme un carnet d’exploration, déroule un itinéraire imaginaire entre exoplanètes et territoires bien réels. Chaque chapitre évoque un monde, Uranus, Kepler 22B, Saturne, mais les coordonnées indiquent toujours un lieu terrestre. « Et si ailleurs, c’était ici ? » interroge-t-il. La question devient fil conducteur, presque un mantra. Car ce que le photographe met en lumière, c’est moins l’ailleurs que notre propre habitude à ne plus voir la Terre pour ce qu’elle est : un monde d’une étrangeté familière.

Rien n’est truqué dans ses images. Le Terronaute s’y déplace vraiment, photographié « en prise de vue réelle, dans un décor authentique et sans montage ». L’artiste revendique cette fidélité au terrain : « La météo est une contrainte essentielle, presque fondatrice du projet. Je repars uniquement avec ce que la Nature accepte de m’offrir : parfois les mains vides, parfois avec une image attendue ou inespérée. »

Jeremy De Backer résiste à l’artifice comme à la tentation numérique ; il célèbre l’imperfection vivante des paysages.

Cette tension entre exploration et contemplation donne au livre une densité poétique rare. On y sent la fascination de l’auteur pour les images « qui laissent l’imagination divaguer », celles « qui offrent au regard l’occasion de se les approprier ». Chaque photo devient un fragment de récit suspendu, sans début ni fin, où le spectateur est libre de « décider de l’avant, de l’après ou de le considérer tel qu’il est, figé dans le temps ».

Dans Bienvenue sur Terre, le photographe ne documente pas le monde ; il le rêve pour mieux nous y ramener. À travers les yeux du Terronaute, c’est notre planète qu’il réinvente, à la fois fragile, somptueuse et familière. Au terme de ce voyage, une évidence s’impose : avant de chercher ailleurs, il faut sans doute apprendre à regarder ici.

Crédits photo : Jeremy De Backer

