Confessions d'un enfant de la gauche

Dans ce récit incandescent, Arthur Nesnidal remonte le fil de son enfance politique avec une vigueur narrative qui captive instantanément. Le narrateur, pétri d’idéaux avant même de savoir marcher, décrit une socialisation militante où « on m’a biberonné au Discours de la servitude volontaire »et où la République servait de religion domestique. Cette entrée en matière, à la fois drôle et féroce, installe un ton singulier : ironique, lyrique, constamment en tension entre héritage et lucidité.

Le cœur du livre repose sur une mémoire foisonnante, où s’entremêlent manifestations, légendes familiales et apprentissages idéologiques. Nesnidal excelle à mêler narration intime et observation sociale, comme lorsqu’il évoque les manifs de son enfance : « On chantait des slogans, on agitait des drapeaux rouges… on rentrait à la maison en disant : “On lâche rien !” ». La scène, vive et ondoyante, dit tout de l’euphorie militante — mais aussi de l’illusion de puissance qui imprègne l’enfance.

Le livre trouve sa force dans l’interaction entre personnages, notamment les parents, figures à la fois héroïques et comiquement excessives. Leur pédagogie passionnée fait surgir des images d’une efficacité narrative rare, tel ce moment où l’auteur, enfant, s’étonne : « Pourquoi on vivait pas déjà dans le communisme ? Le communisme, c’était super stylé quand même. »L’humour affleure sans cesse, mais ne masque jamais la profondeur du propos : une réflexion sur la construction idéologique et la difficulté de devenir adulte sans renier son héritage.

Le style — nerveux, jubilatoire, volontiers digressif — multiplie les ruptures de rythme : longues périodes érudites suivies de saillies orales, incises ironiques, formules ciselées. Les dialogues, toujours vifs, renforcent la dimension théâtrale du récit, comme lors de l’épisode où le jeune Arthur affirme, face à un ami : « Ben non, je suis pas idiot ! » en réponse à la question “Tu crois en Dieu ?”. Cette oralité parfaitement maîtrisée donne au texte une pulsation presque scénique.

Au fil des pages, l’auteur conjugue désenchantement et fidélité, jusqu’à une forme de tendresse inattendue pour cette éducation militante, qu’il définit comme une « naïveté qui valait mieux que la tentation de s’improviser protecteur des races opprimées ». La chronique familiale devient ainsi miroir d’une gauche française en crise — passionnée, contradictoire, parfois aveugle, mais vibrante.

Roman-mémoire, pamphlet souriant, autoportrait politique : Confessions d’un enfant de la gauche captive par son intensité, sa verve et son intelligence dramaturgique.