Comédie française : le roman qui dévoile l’échec urbain français

De cette abdication naît la cité des Fleurs du Temps, espace minéral dont Jegonday expose l’origine comme un péché fondateur.

Sur cette dalle hostile, un personnage règne sans partage : Le Dingue, véritable monarque des marges, dont l’autorité repose sur la terreur autant que sur une forme de redistribution : « Il remplissait les frigos des vieilles, les aidait à traverser la rue ». Sa mise en scène de succession — une épée enchâssée dans le béton, pastiche flamboyant du mythe arthurien — déclenche une mécanique narrative jubilatoire. La ville devient alors arène, laboratoire social, terrain de concours darwinien où chacun rêve d’extraire l’arme miraculeuse.

Jegonday excelle à décrire la fièvre collective : les corps s’acharnent, les muscles se déchirent, et l’impossible demeure — « La tête de oim c’est impossible » lâche Zizou devant la résistance de la lame. Les dialogues, nerveux, syncopés, restituent la polyphonie d’une banlieue où l’oralité produit à la fois humour, violence et lucidité. La syntaxe épouse les oscillations de ce langage, sans jamais caricaturer ceux qui le portent.

Parmi eux, Requin, élève intuitif et buté, pressent qu’un savoir oublié — le levier, le palan — pourrait offrir une brèche. Sa professeure lui donne la clef théorique : « Augmenter le bras de levier… permet de diminuer la force nécessaire ». Mais la tentative tourne au fiasco, devenue scène burlesque et tragique où la pluie, les éclairs et la casse matérielle composent une dramaturgie presque mythologique.

C’est pourtant Belette qui renverse le récit. Figure lumineuse au milieu du chaos, elle incarne la seule véritable puissance politique du roman : celle de la conscience morale. Un soir de rage, elle arrache l’épée « sans difficulté »— geste d’une simplicité biblique — puis la jette dans la rivière : « Allez tous vous faire foutre » hurle-t-elle avant de s’en débarrasser. Par cette déflagration symbolique, elle refuse la logique du pouvoir par la force, dynamite l’économie du récit, et rappelle que l’héroïsme se niche parfois du côté de celles qu’on n’attend pas.

Jegonday, dans une prose spectaculaire mais précise, révèle la porosité entre politique nationale et microcosme urbain. Le maire Ferrer, stratège de pacotille préoccupé par Candy Crush, envisage de détruire la cité : « Verdir le béton… voilà un beau slogan ». Derrière le cynisme institutionnel s’esquisse un panorama social où chacun joue sa survie — ou sa rédemption.

Comédie française est un roman d’une énergie rare, porté par une narration éclatée mais fluide, une humanité cabossée et une intelligence du rythme qui rappelle parfois le cinéma. Jegonday transforme la trivialité en épopée et la cité en théâtre absolu. Une réussite éblouissante.

Par Nicolas Gary

