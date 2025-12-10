Pourquoi les mouettes se méfient-elles de Niko ? Un album qui parle d’exclusion

L’improbable amitié entre Suzette, une mouette dégourdie et insouciante, et Niko, un corbeau réservé et précautionneux, qui les conduira des toits de Paris au bord de la mer.
Le 10/12/2025 à 08:00 par Clément Solym
10/12/2025 à 08:00
Quand Suzette la mouette rieuse et Niko le corbeau parisien débarquent au bord de la mer, c’est la surprise générale. C’est vrai que leur binôme est drôlement assorti : Suzette est débordante d’énergie et a toujours le bec ouvert, tandis que Niko est réfléchi et posé.
Mais pour les goélands et les mouettes, la raison de leur ahurissement est tout autre : entre oiseaux des villes et des mers, on ne se mélange pas. Au début, Niko accepte d’être ostracisé et profite de son séjour à la plage en solitaire. Toutefois, les tensions à son égard amplifient.
L’amitié entre Suzette et Niko réussira-t-elle à survivre ? Quand un pétrolier se renverse au large des côtes, le corbeau est confronté à un dilemme : venir en aide à ses détracteurs ou leur tourner le dos...
Les éditions La Joie de lire nous en offrent les premières pages en avant-première :
Sophie Carquain est une journaliste et écrivaine française. Elle a été en charge de la rubrique « Enfants » au Figaro Madame et écrit des articles de psycho, société et humeur pour Le Figaro et le magazine Parents.
Lucie Maillot est une illustratrice indépendante française. Diplômée de l’École Supérieure d’Art de Metz en 2013, elle a également effectué un échange Erasmus à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège. Elle est spécialisée dans l’illustration jeunesse et la bande dessinée.
Parution le 9 janvier 2026.
Paru le 09/01/2026
120 pages
La Joie de Lire
10,90 €
