N’importe quelle initiative en faveur de la lecture est salutaire” (Francois-Henri Désérable)

L'inquiétude grandit autour de la lecture, en France, après une étude commandée par le Centre national du livre, qui notait un recul des pratiques au sein de la population française. Chez les plus jeunes, le décrochage s'observe vers la classe de 4e, en particulier chez les garçons, qui délaissent la lecture pour d'autres activités culturelles ou occupations.

Dans ce contexte, la transmission du plaisir de lire et la pratique régulière de la lecture apparaissent comme cruciales. Deux missions que l'association Lire et Faire Lire s'efforce de porter, à travers l'engagement de ses bénévoles, âgés de plus de 50 ans, qui lisent à voix haute auprès de petits groupes d’enfants, âgés de 0 à 12 ans, dans diverses structures éducatives, culturelles et sociales.

Des auteurs et des autrices, à travers un Comité de soutien, donnent plus de visibilité à ce travail de l'ombre, sans cesse renouvelé. Francois-Henri Désérable, à l'instar de Hajar Azell et Joffrine Donnadieu, est de ceux-là. Il nous raconte, en quelques mots, la puissance de la lecture et de l'imagination.

ActuaLitté : Quelle est votre implication au sein de Lire et Faire Lire ? Comment s'est déroulée votre rencontre avec cette organisation ?

Francois-Henri Désérable : Je n’ai pas encore eu l’occasion de rencontrer ses membres en personne, mais j’ai été contacté par Christine Delrocq qui m’a invité à faire partie du Comité de soutien des écrivains ; j’ai bien évidemment accepté.

Quel regard portez-vous sur les actions réalisées par l'association ?

Francois-Henri Désérable : N’importe quelle initiative en faveur de la lecture est salutaire.

Quels sont vos coups de cœur en nouveautés jeunesse, par rapport aux sélections effectuées par Lire et Faire Lire ?

Francois-Henri Désérable : Je ne vais pas vous mentir. N’ayant pas d’enfants, je ne lis jamais de littérature jeunesse. Cela viendra. Du moins je l’espère.

Si vous étiez à la place des enfants à qui les bénévoles de Lire et Faire Lire font la lecture, quels ouvrages auriez-vous aimé entendre ? Pour quelles raisons ?

Francois-Henri Désérable : Si j’étais à la place des enfants, je voudrais qu’on me raconte une histoire de loup. La littérature, disait Nabokov, n'est pas née le jour où un jeune garçon criant « Au loup, au loup ! » a jailli d’une vallée néandertalienne, un grand loup gris sur ses talons : la littérature est née le jour où un jeune garçon a crié « Au loup, au loup ! » alors qu'il n'y avait aucun loup derrière lui.

Si vous deviez être bénévole de Lire et Faire Lire, quel livre liriez-vous avec le plus de plaisir à des enfants ? Pourquoi ?

Francois-Henri Désérable : Le Peintre et l’oiseau, de Miguel Bonnefoy, superbement illustré par Jérôme Peyrat. L’histoire d’un vieux peintre en manque d'inspiration qui attend, seul, qu'une chose extraordinaire se passe. Sa toile reste blanche et vide, jusqu'au jour où…

J'ai dit plus haut que je ne lisais pas de littérature jeunesse, mais j'ai lu celui-là : il est superbe.

Photographie : Portrait de Francois-Henri Désérable, en 2021 (Galliwiki, CC BY SA 4.0)/Lire et Faire Lire © Arleta Chojnacka

Par Antoine Oury

