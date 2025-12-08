Les éditions Deuxième époque en danger

Les éditions Deuxième époque lance un appel à soutien pour poursuivre leur aventure éditoriale indépendante.

Installée au cœur de Montpellier, Deuxième époque est bien plus qu’une maison d’édition : c’est un lieu vivant, fait de discussions passionnées, de cafés partagés et d’échanges d’idées autour des arts du spectacle. Depuis sa création, l’équipe s’attache à faire dialoguer théâtre, danse, cinéma et beaux-arts à travers des ouvrages exigeants et accessibles.

Créée en 2017 sous forme de SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif), Deuxième époque réunit aujourd’hui une cinquantaine de coopérateur·ices — auteur·ices, artistes, universitaires, professionnel·les du spectacle et du livre — unis par une même conviction : faire rayonner la pensée et la pratique du spectacle vivant.

Sa ligne éditoriale s’articule autour de cinq axes : essais critiques, beaux livres, textes dramatiques, ouvrages pédagogiques et biographies/monographie d’artistes et de compagnie.

Aujourd’hui, la coopérative traverse une crise financière majeure, conséquence d’une baisse de subventions, d’une érosion des marges et de stocks immobilisés. Avec une salariée à temps partiel et un gérant bénévole, l’équipe continue de faire vivre la maison avec passion, mais la situation menace désormais la pérennité de son activité.

Face à cette urgence, Deuxième époque lance un appel aux dons pour consolider sa trésorerie et préparer l’avenir.

Les fonds collectés permettront :

– d’assurer les charges immédiates (impression, salaires, règlements en attente) ;

– de relancer la diffusion et la visibilité des ouvrages ;

– de préparer les prochaines parutions, fidèles à l’esprit collectif et engagé de la maison.

Soutenir Deuxième époque, c’est soutenir une vision indépendante de l’édition, ancrée dans le spectacle vivant et la transmission des savoirs. C’est aussi contribuer à préserver un lieu d’expérimentation et de réflexion sur les arts de la scène, ouvert à toutes les voix.

Pour soutenir la campagne, on passera par cette adresse.

Par Projet Ulule

Contact :