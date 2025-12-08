Le masque et la plume fête ses 70 ans

Pour marquer cet anniversaire symbolique, la chaîne consacre une émission, enregistrée en public le 19 décembre au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. La diffusion est prévue le dimanche 28 décembre, mais l’événement se vit d’abord sur scène, avec une énergie presque théâtrale.

Aux commandes, Rebecca Manzoni, qui orchestre cette célébration comme on raconte une histoire collective : celle d’un programme unique en Europe par sa durée, mais aussi par sa manière de faire vivre la critique culturelle, libre et assumée.

Inversion des rôles : les créateurs deviennent critiques

Pour cet anniversaire, un petit jeu s’installe, presque une pirouette : les créateurs habituellement critiqués prennent la place des critiques. L’espace d’une soirée, ils commentent, analysent, discutent… bref, ils retournent le miroir.

Dans le domaine du cinéma, la comédienne Marina Foïs et le réalisateur Arnaud Desplechin se prêtent à l’exercice. Côté littérature, l’autrice Adèle Yon et l’écrivain Daniel Pennac prennent le relais, avec leurs sensibilités propres. Pour le théâtre, ce sont la comédienne Dominique Blanc et le dramaturge Alexis Michalik qui prolongent ce jeu d’inversion.

À LIRE - Pierre Lemaitre, Bégaudeau, Le Clezio et Thomas Schlesser de retour en janvier

Trois plateaux, trois univers, trois façons de questionner la création : l’ensemble compose un panorama vivant, presque mouvant, comme si la critique se donnait enfin l’occasion de se regarder elle-même.

Au-delà des échanges, l’émission plonge aussi dans ses propres archives et fait résonner les voix de celles et ceux qui l’écoutent depuis tant d’années. Témoignages, souvenirs, petites confidences glissées au fil du temps… Ces fragments nourrissent un hommage discret mais sincère à la relation tissée entre le programme et son public.

Car si Le Masque et la Plume fête aujourd’hui ses 70 ans, c’est autant grâce à ses débats parfois vifs qu’à l’attention de milliers d’auditrices et d’auditeurs, toujours prêts à se laisser surprendre, agacer ou séduire.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com