Deux qui s’aiment : l’amour en poèmes et en animaux

Une nouvelle édition pour un classique de La Joie de lire, Deux qui s’aiment. Dans ce recueil de poèmes amoureusement vrais sur l’amour, Jürg Schubiger raconte que deux êtres ne savaient pas comment s’y prendre pour s’embrasser. Ils en restaient donc aux salutations polies, jusqu’au jour où leur bouche se trouvèrent.

S’en suit une vingtaine de poèmes sur l’amour illustrés par Wolf Erlbruch qui a choisi des animaux dont les paires sont parfois improbables : hibou et écureuil, escargot et souris, chien et chèvre, et même chat et chien se lancent dans l’aventure amoureuse ! Seuls lapins, canards et ours restent entre eux. Ressemblance ou dissemblance, quelle garantie de réussite ? Pour le savoir, rien de mieux que de se lancer. Parce que l’amour ne connaît qu’une vérité, celle du cœur.

Les éditions La Joie de lire nous en offrent les premières pages en avant-première :

Jürg Schubiger est né en 1936 à Zurich. Il est l’auteur de contes et romans pour adultes. Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, a été couronnée par le prix Hans Christian Andersen en 2008. Il est mort le 15 septembre 2014.

Wolf Erlbruch est né en 1948 à Wuppertal. Son œuvre a été distinguée par de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix Hans Christian Andersen en 2006 et le prix commémoratif Astrid Lindgren en 2017. Il est décédé à Wuppertal le 11 décembre 2022.

Parution le 23 janvier 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com