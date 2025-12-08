Imaginer des mondes que la science finit par construire : l’incroyable pouvoir des néologismes

Dans le cadre de leur mémoire de recherche, Antoinette Boudineau, Camille Pelissier et Zhang Xianhe posent dès les premières lignes que « la néologie désigne l’ensemble des processus de formation de nouvelles unités lexicales […] et étudie également l’implantation et la diffusion des néologismes ».

Une définition simple, mais qui ouvre un espace vertigineux : celui où les mots vivent, se déplacent et, surtout, influencent notre façon d’imaginer le possible. Car avant d’être technologies, nos inventions sont d’abord… des termes.

Jules Verne, l’anticipateur méthodique

Premier terrain d’enquête : De la Terre à la Lune. Un classique, certes, mais dont la pertinence demeure étonnante. Jules Verne revendiquait une démarche rigoureuse, affirmant vouloir « appuyer mes prétendues inventions sur une base de faits réels ». On l’oublie souvent, mais cet écrivain du XIXᵉ siècle refusait le « merveilleux » pur. Son registre était celui de l’extrapolation scientifique — un geste de rationaliste plus que de rêveur.

Le mémoire souligne ainsi l’étrange ressemblance entre l’« obus cylindro-conique » du roman et la forme des capsules Apollo. Loin d’être une coïncidence, cette proximité témoigne d’une logique : Verne observe, additionne, projette. Et soudain, il touche juste. Même la gestion de l’oxygène, que l’auteur imagine grâce au chlorate de potasse, trouve un écho dans des recherches des années 1950. Un roman de 1865 qui préfigure des solutions étudiées un siècle plus tard… Le parallèle fait sourire, mais il interpelle.

Les évolutions lexicales repérées dans les traductions ajoutent une couche supplémentaire. Là où la version anglaise de 1877 parlait de fusées « lighted », celle de 1967 utilise « igniting », un verbe plus technique, ancré dans l’ère spatiale moderne. Une simple variation ? Pas uniquement. Elle révèle la manière dont le vocabulaire scientifique se précise, s’affûte, se rapproche peu à peu de notre langage contemporain.

La SF chinoise : quand la langue peine à suivre la science

Changement d’horizon : Le Problème à trois corps. Ici, la fiction ne précède pas la science ; elle l’absorbe. Les auteurs notent que Cixin Liu s’appuie sur « des technologies déjà existantes » pour façonner son univers narratif, créant un futur où l’innovation semble à portée de main.

Mais le phénomène le plus révélateur se niche dans la terminologie elle-même. Depuis la fin des années 1950, les publications scientifiques chinoises alternent entre une multitude de termes pour désigner la fusion nucléaire contrôlée : « 受控热核聚变 », « 可控制热核反应 », « 可控核聚变 »… Une valse lexicale qui aurait pu sembler anecdotique si une spécialiste interrogée dans le mémoire ne précisait que ces expressions « sont toutes largement utilisées […] et il n’y a pas de différence sémantique entre elles ». Curieuse situation où la science avance plus vite que les mots censés la décrire.

À cette complexité s’ajoute l’enjeu médiatique. Pour rendre ces recherches plus accessibles — et moins intimidantes — les médias chinois adoptent des images fortes comme « 人造太阳 », le Soleil artificiel. Une stratégie discursive qui répond à une société marquée, selon le mémoire, par une persistante « peur du nucléaire ». La terminologie scientifique s’en trouve polie, adoucie, presque poétique par endroits. Preuve qu’un terme peut être un outil technique aussi bien qu’un geste politique.

Snow Crash : le mot qui a précédé la technologie

Dernier volet de cette traversée : Snow Crash de Neal Stephenson. Ici, pas de douceur ni d’euphémisme — mais un choc. En 1992, l’auteur forge le mot « metaverse », sans imaginer sans doute que ce terme deviendrait un jour une bannière brandie par l’industrie numérique. Le mémoire rappelle que ce néologisme n’est pas seulement un outil narratif : il est devenu une boussole pour concevoir des univers immersifs, avatars, interfaces et mondes persistants.

L’étude traductologique apporte un éclairage supplémentaire : selon les langues, le concept se charge de nuances différentes. Une migration lexicale qui n’est jamais neutre, car elle oriente la manière dont chaque culture reçoit — et s’approprie — l’idée de mondes virtuels. Ce phénomène, très actuel, montre que les mots nés de la fiction continuent d’agir longtemps après leur publication.

Quand la fiction prépare l’esprit scientifique

Au fond, que révèle ce parcours ? Une vérité simple, mais souvent négligée. « La fiction n’a jamais l’ambition de remplacer complètement la science », rappelle le mémoire en citant Gwennaël Gaffric ; pourtant, elle « a sans doute un peu suscité l’imaginaire de certains scientifiques ». Ce dialogue — discret mais constant — nourrit les deux mondes.

La science-fiction offre des visions, des formes, parfois des peurs ; la science fournit un vocabulaire, des méthodes, des credos. Entre les deux, les mots circulent, se rechargent de sens, s’émancipent. Ce mémoire en apporte une démonstration limpide : un néologisme n’est jamais un simple mot nouveau. C’est une petite porte ouverte sur un futur possible.

Néologismes, entre fiction et réalité. Comment les termes nés des inventions de science-fiction et des inventions du réel s’influencent-ils mutuellement ?. Sciences cognitives. 2024. Par Antoinette Boudineau, Camille Pelissier et Zhang Xianhe - Paris Panthéon-Assas Université. Version complète à cette adresse.

