La BD d’Asie orientale mise à l’honneur par le Prix SoBD 2025

L’ouvrage primé réunit des contributions qui explorent des pans variés de la bande dessinée en Asie orientale. Les chercheurs y abordent des aspects rarement mis en avant dans les études francophones, notamment grâce à l’usage de matériaux originaux et de documents peu accessibles. Cette démarche s’écarte des perspectives les plus connues pour proposer une analyse ouverte sur la diversité des pratiques graphiques dans la région.

Pour Sylvain Lesage, membre du jury du Prix SoBD Neuvième art, « l’ouvrage insiste largement sur les circulations et transferts culturels, et inscrit ces récits en images dans une grande diversité d'influences ». Il souligne également que « le livre est très riche, et la pluralité des approches en fait tout l’intérêt. Loin d’épuiser le sujet, il offre une porte d’entrée essentielle à des travaux précieux sur la bande dessinée en Asie orientale ».

Harry Morgan, également membre du jury, note pour sa part que « si le type d’érudition déployé ici est connu dans la littérature anglophone […], il est rare dans la littérature secondaire francophone, ce qui rend d’autant plus remarquable cet ouvrage ». La publication se distinguerait donc par son ambition scientifique et par sa capacité à combler un manque dans la production éditoriale dédiée au neuvième art.

Une publication soignée et accessible

Au-delà du contenu, l’objet lui-même retient l’attention du jury. Renaud Chavanne estime que « l’intérêt des contributions ne fait pas de doute, mais il faut encore insister sur la belle facture de l’objet ». L’ouvrage respecte les codes académiques, avec un appareil critique complet et des bibliographies structurées. Il comporte également un cahier couleur rassemblant une partie des illustrations, reproduites dans un format lisible et avec une impression soignée.

Les auteurs et éditeurs ont veillé à rendre l’ensemble accessible, malgré son ancrage universitaire. Selon Chavanne, le livre est « abordable et plaisant à lire, susceptible d’intéresser l’amateur de manga qui souhaiterait élargir le champ de sa curiosité ». Le volume s’adresse ainsi à un lectorat étendu, allant des chercheurs aux passionnés de culture graphique.

Cette reconnaissance intervient à l’issue d’une sélection de 74 ouvrages consacrés à la bande dessinée, dont 11 finalistes ont été retenus pour le Prix SoBD Neuvième art 2025. L’ensemble des titres recensés est consultable sur le site du SoBD, tandis que le lauréat et les ouvrages nominés sont disponibles à la Bibliothèque Forney, à Paris. Une rencontre avec les auteurs du livre primé est prévue au début de l’année 2026, organisée en partenariat avec le SoBD, la revue Neuvième art et la Bibliothèque Forney.

Un prix dédié à la recherche sur le neuvième art

Créé en 2013, le Prix SoBD a d’abord été remis conjointement avec la revue Papiers Nickelés, avant d’évoluer pour se consacrer exclusivement aux ouvrages sur la bande dessinée. Cette évolution répond à l’augmentation du nombre de publications consacrées au domaine. Pour structurer ce champ, le SoBD s’est associé avec la revue Neuvième art, éditée par la Cité de la bande dessinée.

À LIRE - 5 finalistes pour le Prix BD Fnac France Inter 2026

La distinction attribuée à La bande dessinée en Asie orientale, un art en mouvement confirme l’intérêt croissant pour les recherches portant sur les productions graphiques en dehors des espaces occidentaux. Elle met également en avant la vitalité d’un champ d’étude en expansion, nourri par des approches interdisciplinaires et par un accès élargi aux sources internationales.

Le Prix SoBD Neuvième art est désormais décerné par l’Académie de Stripologie française et l’Académie du Neuvième art.

L'année dernière, les lauréats étaient Munoz et Sampayo pour La Musique silencieuse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com