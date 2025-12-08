Trois ans de travail envolés : la réalité du métier d'autrice en 2025

Je suis autrice dessinatrice depuis 2003. J’ai réalisé plus d’une cinquantaine de livres pour la jeunesse ou en bandes dessinées pour les adultes. J’ai reçu de nombreux prix en France, en Europe et aux USA. Mon travail est reconnu, et participe à l’actualité culturelle. Pourtant mon statut d’auteur, mon unique statut de travail, à plein temps, est, et reste précaire.

Je l’ai éprouvé avec la plus grande des violences cette année 2025. Deux de mes contrats de bandes dessinées ont été annulés à quelques semaines d’intervalle, un concours de circonstances, une première pour moi. Je suis passée entre janvier et février 2025 d’un emploi du temps chargé estimé à trois ans de travail pour ces deux futurs livres à plus rien.

En résumé, je suis passée d’un budget assuré, estimé à 50.000 euros à répartir sur trois années à zéro euro. Avoir une visibilité financière en amont est vital et demande beaucoup d’organisation, il n’y a pas de répit possible, il faut enchaîner les projets de livres.

L’année 2025 a été financièrement impossible à rattraper. Fallait-il arrêter définitivement mon métier ? L’année a été très complexe, parsemée de nombreuses petites commandes acceptées en urgence et à la préparation sans revenu d’un nouveau projet de livre qui a été signé dernièrement.

Je persiste oui, mais pour combien de temps ? Je découvre avec les années que je ne m’en sors pas indemne. Assurer une continuité de revenus aux artistes auteur•ices est essentiel pour créer, pour travailler, se projeter avec de vrais droits.

Crédits photo : karolinagrabowska CC 0

