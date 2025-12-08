Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Droit / Justice

Peut-on raconter la prison en trois semaines ? Réponse à Nicolas Sarkozy en 20 livres

Ce 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy entra dans sa cellule avec de hautes ambitions littéraires : dans son sac, Le Comte de Monte-Cristo, et dans un coin de son esprit, les lettres du capitaine Dreyfus, écrites sur l’île du Diable. Il en sortit 21 jours plus tard, un manuscrit sous le bras et une révélation : « La prison est grise. »

Le 08/12/2025 à 10:21 par Bernard Strainchamps

| 3 Partages

Publié le :

08/12/2025 à 10:21

Bernard Strainchamps

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Grise, vraiment ? La littérature connaît le gris depuis longtemps. Elle sait que le gris n’est pas seulement une couleur, mais un système, un monde, une mécanique. Alors, pour accompagner ce tout frais Journal d’un prisonnier, voici un guide littéraire en cinq étapes.

Comprendre la prison de l’intérieur : la vie carcérale sans fard

Avant de commenter la dureté de l’enfermement, il faut la saisir dans ce qu’elle a de plus concret : la promiscuité, le bruit, l’arbitraire, l’attente, la perte d’identité. Ces réalités, on les découvre rarement en vingt et un jours. La littérature, elle, s’en charge depuis longtemps.

Sur l’île, une prison — Maurizio Torchio (trad. Anaïs Bouteille-Bokobza)

Le gris qui avale, qui use, qui dissout le « je ». 

Torchio suit un détenu à perpétuité et montre comment la cellule réduit peu à peu sa voix, son espace, son identité. Le style volontairement documentaire, perçu comme « percutant, vif et direct », restitue la prison comme un lieu qui use et un système qui broie, sans laisser le moindre refuge intérieur. Ce roman offre ainsi une plongée dans la vie carcérale, où le pouvoir, la répétition et l’absurdité administrative façonnent un quotidien sans horizon. 

Le Mars Club — Rachel Kushner (trad. Sylvie Schneiter)

Les prisons pour femmes américaines : misère, violence, résistance.

Rachel Kushner donne à voir la prison de Stanville depuis l’intérieur, à travers la vie ralentie, poisseuse et tragiquement ordinaire d’une détenue condamnée à perpétuité. Kushner restitue ce temps qui s’englue — « un rythme lent, comme pour bien nous faire sentir combien le temps s’englue », note une critique — et montre la prison comme une machine implacable qui détruit les vies. Dans cette ouvre âpre, elle déploie une vérité carcérale sans artifice : un monde brutal où chaque femme tente, vaille que vaille, de préserver une infime étincelle d’humanité.

Peines perdues — Nicolas Lebel

La prison comme machine : froide, réglée, implacable.

Nicolas Lebel pénètre au cœur d’une prison française décrite sans fard, en s’appuyant sur des témoignages de détenus et de surveillants pour restituer un univers où chaque couloir résonne comme une menace.

Le récit en cinq actes, porté par une écriture à la fois brute et parfois poétique, montre la prison comme une machine impitoyable : un lieu où les trajectoires individuelles s’entrechoquent jusqu’à la tragédie, où la tension dramatique naît autant des murs que des hommes qu’ils enferment. Réaliste, sombre, d’une noirceur revendiquée, le roman dévoile une institution sans indulgence, où la violence structurelle s’impose comme le décor permanent de la vie quotidienne.

Les contemplées — Pauline Hillier

Un témoignage où la solidarité féminine devient acte de survie.

Pauline Hillier transforme son expérience d’incarcération à la prison de la Manouba. Elle dévoile la réalité carcérale : brutalité institutionnelle, pauvreté matérielle, mais aussi gestes de solidarité qui sauvent de l’effondrement. Par une écriture évocatrice qui refuse le simple carnet de détention, elle fait émerger des portraits bouleversants de détenues tunisiennes, femmes effacées de la société et pourtant tenues debout par une dignité farouche. Le livre montre la prison de l’intérieur, non comme un décor, mais comme un lieu où l’on survit grâce aux autres et grâce à la parole.

Mort à vie — Cédric Cham

La claustrophobie comme vérité première.

Cédric Cham plonge le lecteur dans la violence nue de la détention provisoire, où un jeune homme injustement incarcéré découvre une prison oppressante, saturée d’humiliations quotidiennes. L’écriture sèche et percutante, « qui claque comme une porte de prison », restitue la claustrophobie absolue de l’arrivée entre les murs et la spirale mentale qui s’ensuit, comme si chaque geste, chaque souffle, devenait une lutte pour ne pas sombrer. Cham signe un roman d’une intensité rare, sans concession ni illusion, qui montre la prison à hauteur de corps : brutale, grise, et dévorante.

Bel abîme — Yamen Manaï

La colère nue d’un jeune détenu, entre désespoir et lucidité.

Dans Bel abîme, Yamen Manaï donne la parole à un jeune détenu tunisien dont le monologue fiévreux expose, sans détour, la violence sociale et familiale qui l’a mené au crime autant que la brutalité de la prison où il s’adresse à son avocat et à un psychiatre.

Court, direct, ravagé, le texte condense la claustrophobie psychique de l’incarcération et l’impasse d’une jeunesse sans horizon, où la seule lueur d’humanité — une chienne nommée Bella — est elle aussi engloutie par la logique de domination et de mépris. Ce roman coup de poing offre une plongée sensible et implacable dans l’intérieur d’une cellule et d’une conscience, où la rage tient lieu de respiration.

Ces livres montrent ce que trois semaines ne suffisent pas à épuiser : la prison est une expérience totale, qui transforme le corps, la pensée, les relations.

Après la cellule : la sortie, la réinsertion, le retour au monde

Sortir — même après une courte peine — ne signifie pas quitter la prison. La sortie n’efface rien : elle prolonge, elle déroute, elle confronte.

Sugar Run – Mesha Maren (trad. Juliane Nivelt)

Reconstruire sa vie quand tout autour reste fracturé.

Mesha Maren suit Jodi McCarty à sa sortie de prison, projetant son fragile désir de rédemption dans les paysages âpres des Appalaches, où la beauté sauvage se mêle à une hostilité sociale qui rend toute reconstruction périlleuse. Le roman déploie une mélancolie tenace — parfois jugée poussive — mais sa force tient dans la finesse avec laquelle il montre une femme cabossée tentant de reprendre pied dans un monde qui ne lui laisse ni répit ni véritable seconde chance. Entre dureté rurale, fragilités affectives et ambiance chargée d’électricité, Maren compose un noir social inquiet, où la liberté reste une promesse fragile et souvent déçue.

En aveugle — Eugène Marten

Une écriture dense pour dire l’opacité de l’après.

Eugène Marten suit un homme fraîchement sorti de prison qui avance dans un monde en ruine comme on tâtonne dans le noir : chaque pas est une menace, chaque geste un rappel de ce qu’il a perdu. L’écriture minimaliste, elliptique et profondément sensorielle crée une symbiose saisissante entre forme et expérience, restituant une réinsertion qui n’en est pas vraiment une tant le réel demeure déchiqueté et hostile. Ce roman noir et intime, sans emphase, mais d’une intensité rare, met à nu la fragilité d’un homme qui cherche un chemin dans l’obscurité — intérieure comme sociale.

L’ours de Californie — Duane Swierczynski (trad. Sophie Aslanides)

Sortir, oui. Être libre, beaucoup moins.

Duane Swierczynski met en scène Jack Queen, fraîchement sorti de prison, pris dans une enquête qui brouille les frontières entre confession, manipulation et quête filiale : une liberté retrouvée qui n’apaise rien, surtout lorsque sa propre fille cherche à comprendre s’il est vraiment coupable.

Le roman, mené à plusieurs voix, joue avec l’humour noir et la satire hollywoodienne tout en laissant affleurer une émotion plus discrète, portée par Mathilda et sa recherche obstinée d’un père encore incertain. Ce polar rythmé montre combien la sortie de prison ouvre autant de failles qu’elle n’en referme, chaque tentative de vérité restant polluée par le spectacle, la mémoire trouée et les récits concurrents.

Ces récits rappellent une vérité politique élémentaire : la sortie de prison ne libère pas — elle déplace le combat.

La prison comme scène du tragique : évasions, violence, loi du plus fort

Il existe des prisons où l’on ne prend pas de notes littéraires. On y survit, jour après jour, entre règles officieuses et hiérarchies invisibles.

Évasion — Benjamin Whitmer (trad. Jacques Mailhos)

Douze détenus, une neige rouge, un désastre annoncé.

Benjamin Whitmer transforme une cavale de douze détenus en 1968 en tragédie nocturne : une fuite dans la neige qui révèle, derrière la violence brute, l’humanité vacillante de ces laissés-pour-compte. L’écriture, à la fois lyrique et implacable, donne au récit une intensité presque mythologique, comme si chaque pas dans le blizzard mesurait à la fois la peur, la fatalité et le peu d’espoir qui reste.

Sous son intrigue haletante, le roman déploie une vision sans concession de l’Amérique marginale, où l’évasion devient moins une libération qu’un dernier sursaut face à un monde fermé de toutes parts.

Cinq doigts sous la neige — Jacques Saussey

Le huis clos carcéral au bord de l’explosion.

Jacques Saussey transforme un domaine coupé du monde en une véritable prison blanche, où la tempête enferme les personnages et exacerbe chaque peur, chaque tension, chaque ambiguïté émotionnelle. Huis clos glaçant porté par une écriture précise, le roman fait monter la noirceur à mesure que la neige tombe, révélant les failles d’un père, la fragilité d’un fils et l’instinct de survie d’un groupe pris au piège. Saussey orchestre ce confinement forcé comme une tragédie sous pression, maîtrisant l’atmosphère oppressante jusqu’à un dénouement aussi noir qu’implacable.

Minuit à l’ombre — Ian Rankin (trad. Fabienne Gondrand)

Quand c’est l’enquêteur qui se retrouve enfermé.

Ian Rankin enferme John Rebus dans une prison d’Édimbourg où l’assassinat d’un détenu fait monter la tension à chaque page, transformant le célèbre enquêteur en proie autant qu’en source d’informations. Privé de badge et de filet, il doit naviguer parmi gardiens et détenus qui tentent tour à tour de l’utiliser, tandis qu’à l’extérieur son équipe poursuit une enquête parallèle, donnant au roman une double respiration parfaitement maîtrisée.

Rankin orchestre cette incarcération avec un vrai plaisir d’écriture : un huis clos nerveux, jubilatoire, qui renouvelle le personnage tout en rappelant la violence sourde d’un univers où les policiers ne sont jamais les bienvenus.

Ces romans montrent ce que la fiction dit parfois mieux que les institutions : l’enfermement crée ses propres lois, ses propres tragédies.

Témoignages et autofictions : quand la prison n’est pas un décor, mais une blessure

On peut entrer en prison avec Dumas dans la tête, mais certains y entrent sans rien, et en sortent — parfois — avec des mots. Pas pour briller, mais pour respirer.

Madame Hayat — Ahmet Altan (trad. Julien Lapeyre de Cabanes)

Une œuvre écrite depuis une cellule turque, entre résistance et dignité.

Madame Hayat est le livre où Ahmet Altan transforme son expérience de prison en réflexion sur la liberté. L’écriture devient refuge, résistance, et manière de continuer à vivre quand tout vise à vous réduire au silence. À travers l’histoire d’amour lumineuse entre un jeune homme et une femme plus âgée, Altan mêle émotion, sensualité et réflexion politique, faisant du roman une ode à la littérature autant qu’un cri contre l’oppression du régime turc. Solaire malgré les ténèbres qui l’ont vu naître, ce texte célèbre la puissance des mots face à l’arbitraire — une preuve éclatante que, même derrière les murs, la pensée ne s’incarcère pas.

La danse de l’araignée — Laura Alcoba

Le gris vécu par l’enfant d’un prisonnier.

Laura Alcoba raconte son adolescence émigrée, marquée par la distance géographique et affective avec un père emprisonné en Argentine, dont les lettres dessinent une présence aussi fragile qu’essentielle. Par une écriture limpide, douce et mélancolique, l’autrice tisse le récit d’une jeune fille qui apprend une nouvelle langue, un nouveau pays, et un nouveau rapport au monde, tout en portant en elle l’ombre discrète de la prison et de la dictature. Ce roman d’apprentissage lumineux et pudique montre comment l’incarcération d’un parent façonne l’enfance à bas bruit, comme une toile sensible qui relie les êtres malgré l’exil et le silence.

In violentia veritas – Catherine Girard

Une plongée intime dans les ombres familiales de l’incarcération.

Catherine Girard remonte le fil d’un secret paternel longtemps tu : l’inculpation, la prison puis l’acquittement d’Henri Girard — alias Georges Arnaud — pour le triple meurtre d’Escoire. En revisitant archives, silences et aveux tardifs, elle transforme l’affaire criminelle en une quête intime où la filiation devient terrain de lutte, entre colère, tendresse et besoin de vérité. Ce récit tenu et rigoureux montre comment la prison continue d’habiter les vies bien au-delà de ses murs, et comment la violence — transmise, tue ou niée — finit toujours par réclamer son histoire.

Ces textes disent une chose essentielle : une cellule n’enferme jamais une seule personne. Elle engloutit des familles, des quartiers, des vies parallèles.

La prison politique : l’enfermement comme instrument du pouvoir

Pour un responsable politique, c’est sans doute la catégorie la plus instructive. Elle montre la prison comme outil de pression, de silence, de domination.

Parias — Beyrouk

Tensions sociales, injustice et prison comme fracture intime.

Beyrouk fait alterner les voix d’un père emprisonné et de son fils pour raconter, derrière le drame familial, l’emprise d’un ordre social où l’enfermement devient prolongement de la violence politique et des hiérarchies ancestrales. Par une écriture élégante, mais abrupte, le roman explore les tensions entre tradition bédouine et modernité urbaine, dessinant des destinées prises dans un étau qui dépasse les individus. Cette polyphonie intime montre comment une cellule peut concentrer un monde entier : l’injustice, la honte, la transmission et la lutte pour la dignité.

Trystero – Laurent Queyssi

L’écriture comme acte de résistance dans une société qui surveille.

Laurent Queyssi met en scène Bruno Trivanen, ancien prisonnier politique qui écrit ses mémoires dans un monde où toute pensée critique est surveillée, bridée, presque illégale. En mêlant roman, essai et dystopie, le livre montre comment la littérature devient une forme de résistance : un espace où l’on invente, transmet et pense encore, malgré l’oppression. C’est un récit déconcertant, mais puissant, où l’ex-dissident comprend que sa véritable liberté ne se conquiert pas après la cellule, mais dans l’acte même d’écrire.

De silence et d’or — Ivan Butel

L’Espagne post-franquiste, la mémoire des violences et les zones grises de la justice.

Ivan Butel retrace la trajectoire complexe de Cha, ancien militant d’extrême gauche devenu nageur paralympique, dont la vie reste marquée par la prison, la violence politique et un refus obstiné de se repentir pour satisfaire l’opinion. En suivant un narrateur qui enquête en Espagne et construit peu à peu un lien d’amitié avec cet homme opaque, le roman interroge sans simplifier ce que la démocratie fait de ses anciens ennemis : comment on juge, comment on pardonne, comment on se tait. C’est un texte sobre et profond, qui mêle mémoire intime et mémoire collective, et montre que certaines vies continuent d’être jugées bien longtemps après la sortie de cellule.

L’homme qui lisait des livres — Rachid Benzine

Quand la culture devient refuge face à la guerre, à la prison, à l’exil.

Rachid Benzine fait entendre la voix d’un vieux libraire de Gaza qui raconte au milieu des ruines une vie marquée par l’exode, l’engagement politique, la prison et les deuils. À travers l’écoute discrète d’un jeune photographe, son récit devient une méditation sur la dignité et la résistance : comment les livres peuvent tenir lieu de refuge quand tout chancelle autour. C’est un roman sobre et profondément humain, où la mémoire personnelle rejoint l’Histoire, et où la littérature apparaît comme ce qui demeure quand les murs tombent.

Je suis ma liberté — Nasser Abu Srour (trad. Stéphanie Dujols)

La liberté arrachée aux murs.

Nasser Abu Srour écrit un récit halluciné où un prisonnier condamné à perpétuité dialogue avec le mur de sa cellule. Il transforme l’enfermement en territoire mental et l’attente en résistance. Entre réalité et visions, une parole qui se déploie comme un souffle obstiné, soutenu par l’amour naissant d’une avocate venue écouter ce que le monde préfère ignorer.

Ces œuvres rappellent une nuance capitale : la prison n’est pas toujours une sanction — parfois, c’est un message.

Conclusion ? Le gris n’est pas une couleur, mais une durée

Oui, la prison est grise. Mais pas seulement. Elle est structurée, violente, sociale, politique, intime. Et aucune nuance de gris ne se laisse capturer en vingt-et-un jours. Peut-être Nicolas Sarkozy ouvrira d’autres livres — cette fois, à l’air libre — pour compléter la palette.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 
 
 
 

 

 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

Commenter cet article

 

Sur l'île, une prison

Maurizio Torchio trad. Anaïs Bouteille-Bokobza

Paru le 25/08/2016

256 pages

Editions Denoël

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782207132333
9782207132333
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le Mars Club

Rachel Kushner trad. Sylvie Schneiter

Paru le 21/08/2019

477 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253237846
9782253237846
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Peines perdues

Nicolas Lebel

Paru le 26/02/2025

279 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253250074
9782253250074
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les contemplées

Pauline Hillier

Paru le 07/02/2024

253 pages

J'ai lu

7,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290394571
9782290394571
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Mort à vie

Cédric Cham

Paru le 15/09/2020

320 pages

Jigal Editions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377221103
9782377221103
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Bel abîme

Yamen Manai

Paru le 12/05/2023

112 pages

Elyzad

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492270994
9782492270994
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Sugar Run

Mesha Maren trad. Juliane Nivelt

Paru le 03/01/2020

381 pages

Gallmeister

23,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351782224
9782351782224
© Notice établie par ORB
plus d'informations

En aveugle

Eugene Marten trad. Stéphane Vanderhaeghe

Paru le 05/01/2024

294 pages

Quidam Editeur

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374913353
9782374913353
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'Ours de Californie

Duane Swierczynski trad. Sophie Aslanides

Paru le 05/03/2025

432 pages

Rivages

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743666217
9782743666217
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Evasion

Benjamin Whitmer trad. Jacques Mailhos

Paru le 06/02/2020

432 pages

Gallmeister

11,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351787472
9782351787472
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Cinq doigts sous la neige

Jacques Saussey

Paru le 12/10/2022

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253107682
9782253107682
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Minuit à l'ombre

Ian Rankin trad. Fabienne Gondrand

Paru le 05/02/2025

345 pages

Editions du Masque

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702452684
9782702452684
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Madame Hayat

Ahmet Altan trad. Julien Lapeyre de Cabanes

Paru le 06/09/2023

267 pages

Actes Sud Editions

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330181086
9782330181086
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La danse de l’araignée

Laura Alcoba

Paru le 18/10/2018

165 pages

Editions Gallimard

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072793356
9782072793356
© Notice établie par ORB
plus d'informations

In violentia veritas

Catherine Girard

Paru le 20/08/2025

352 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246843139
9782246843139
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Parias

Beyrouk

Paru le 04/02/2021

183 pages

Sabine Wespieser Editeur

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848053868
9782848053868
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Trystero

Laurent Queyssi

Paru le 10/04/2024

183 pages

Mnémos éditions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382671313
9782382671313
© Notice établie par ORB
plus d'informations

De silence et d'or

Ivan Butel

Paru le 09/01/2025

250 pages

Globe

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383613329
9782383613329
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 21/08/2025

128 pages

Julliard

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782260056867
9782260056867
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Je suis ma liberté

Nasser Abu Srour trad. Stéphanie Dujols

Paru le 16/01/2025

299 pages

Editions Gallimard

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073064301
9782073064301
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Les éditions Deuxième époque en danger

Les éditions Deuxième époque, maison indépendante montpelliéraine dédiée aux arts vivants, traversent une grave crise financière menaçant leur survie. Plus qu’un lieu d’édition, c’est un espace de partage, d’apprentissage et de création collective autour des auteurs, stagiaires et coopérateurs. Pour préserver cette aventure humaine et culturelle, l’équipe lance un appel aux dons afin d’assainir sa trésorerie et poursuivre la publication d’ouvrages essentiels sur le théâtre, la danse, le cinéma et les beaux-arts.

08/12/2025, 10:44

ActuaLitté

La petite maison qui croit aux grands débats : le Faubourg déploie sa collection poche

Fondées en janvier 2020 par Sophie Caillat, ancienne journaliste et cofondatrice de Premier Parallèle, les Éditions du Faubourg se sont imposées en quelques années comme une voix singulière des sciences sociales engagées. La maison a choisi en 2025 de créer sa propre collection de poche : un moyen de reprendre la main sur son catalogue, de prolonger la vie de ses titres et d’aller chercher un lectorat plus jeune, plus large, plus sensible au prix.

05/12/2025, 19:17

ActuaLitté

Bruno Gaccio se glisse dans la peau de Sarkozy avec Le Temps béni des Vérités

Après avoir quitté la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a annoncé un journal de détention, publié chez Fayard le 10 décembre prochain, maison qui abrite également Jordan Bardella, Éric Zemmour ou Philippe de Villiers. Pour Bruno Gaccio, c'était trop tentant : il publie le même jour, Le Temps béni des Vérités, chez Massot, « pastiche » de l'ancien président de la République.

05/12/2025, 18:44

ActuaLitté

Pierre Lemaitre, Bégaudeau, Le Clezio et Thomas Schlesser de retour en janvier

Tout commence, écrit Pierre Lemaitre, par « un incendie, un bébé… et un sanglier ». Avec Les Belles Promesses, l’écrivain met un terme à sa tétralogie des Années glorieuses, après Le Grand Monde, Le Silence et la Colère et Un avenir radieux. En librairie le 6 janvier prochain.

05/12/2025, 17:30

ActuaLitté

Bayard : Nicolas Huberman nommé à la direction de la régie publicitaire

Le Groupe Bayard nomme Nicolas Huberman au poste de directeur général adjoint de sa régie

publicitaire Bayard Média Développement. Cette nomination constitue une étape clé dans la stratégie de transformation du groupe, avec l’ambition d’intensifier l’innovation au sein de ses solutions publicitaires pour accompagner l’évolution des usages et renforcer la performance des marques.

05/12/2025, 12:36

ActuaLitté

La Galerie de Florence : projet monumental et méconnu qui a transformé Alexandre Dumas

Découvrir un texte inédit d’Alexandre Dumas a quelque chose d’un frisson — une impression de repousser une porte que l’on croyait condamnée. Avec La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas, publiée pour la première fois dans son intégralité, ce frisson devient une immersion. 

05/12/2025, 10:56

ActuaLitté

Poésie, pour tout dire : une nouvelle collection sur la parole des poètes

La maison Illador, maison d’édition indépendante essentiellement consacrée aux livres de poésie, lance une nouvelle collection, Poésie, pour tout dire. L'idée : donner la parole aux poètes, car « si l’on parle beaucoup de poésie, on commente peu son geste ». C’est à cette « part d’ombre » qu'elle entend s’attaquer. Les premières parutions sont prévues pour mai 2026.

03/12/2025, 12:35

ActuaLitté

Le Rouergue noir passe au format poche

Le Rouergue noir, reconnu depuis 2012 pour la qualité littéraire de son catalogue et plusieurs fois récompensé, s’offre une nouvelle vie en format poche. 

01/12/2025, 16:23

ActuaLitté

Une nouvelle responsable pour les cessions de droits chez Flammarion

Les Éditions Flammarion accueillent une nouvelle responsable des cessions de droits audiovisuels, sonores et spectacles vivants : Yasmina Urien, forte d’une longue expérience dans l’édition et la valorisation des catalogues littéraires. 

01/12/2025, 12:38

ActuaLitté

Publier un criminel : l’édition française testée jusqu’au vertige

Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir violé, drogué et livré son ex-épouse Gisèle Pélicot à d’autres hommes pendant une décennie, Dominique Pélicot tente aujourd’hui de trouver un éditeur pour un ouvrage rédigé en prison. Une démarche que son avocate présente comme « thérapeutique », mais qui soulève déjà un trouble profond tant l’affaire de Mazan demeure l’un des dossiers criminels les plus marquants de ces dernières années.

28/11/2025, 18:07

ActuaLitté

Farfelu, aventureux et dramatique : Masques & Monstres, entre mythologie et thèmes de société

C'est en 2018 que débute ce projet colossal entièrement porté en auto-édition par R. Oncedor : Masques & Monstres. Une série de romans en quatre tomes qui associe une histoire inclassable – entre humour, fantasy et reflet réaliste de notre monde – à un travail graphique complet : illustrations peintes par l'autrice elle-même, bestiaires dessinés à la main, et conception de beaux-livres aux finitions luxueuses. Sept ans plus tard, la saga s'achève enfin avec le financement du quatrième tome sur Ulule. Projet porté par R. Oncedor.
 

28/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Children of the Sun, la romantasy francophone qui sort des sentiers battus

Dans un paysage littéraire dominé par la romantasy anglo-saxonne, une autrice francophone construit depuis six ans un multivers ambitieux et inclusif. Aujourd’hui, elle propose l’intégrale de sa trilogie sur Ulule pour conclure cette saga auto-publiée depuis 2022. Children of the Sun est une romantasy adulte puissante, où se mêlent des histoires d’amour, de reconstruction de soi et d'amitié fortes. Projet porté par Kat Thibault

26/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Actes Sud jeunesse : Vincent Etienne succède à Isabelle Péhourticq à la direction éditoriale

Actes Sud annonce un changement à la tête de son pôle jeunesse. Après plus de vingt-cinq années passées au sein des éditions Actes Sud jeunesse, où elle a occupé les fonctions de chargée des droits puis de directrice éditoriale, Isabelle Péhourticq quittera ses fonctions à la fin de l’année pour un départ à la retraite.

25/11/2025, 17:54

ActuaLitté

Les Aventuriers – le jeu de rôle des années 50

Et si vous pouviez jouer dans un film des années 1950 ? « Les Aventuriers – le jeu de rôle des années 50 » vous propulse dans un univers où les détectives fument sous les néons, où les savants fous bricolent dans l’ombre, et où les pin-ups comme les explorateurs bravent des conspirations venues d’ailleurs. Projet porté par Laurent Ryder.

23/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Nicolas Sarkozy est-il le Nelson Mandela français ?

On en vient presque à se demander si Nicolas Sarkozy n’a pas davantage vécu une résidence d’écriture qu’une détention : trois semaines à la Santé, et voilà un nouveau livre annoncé, prêt pour les rayons, publié dans la maison de Jordan Bardella, Éric Zemmour et Philippe de Villiers, Fayard. Le journal d’un prisonnier sera en librairie le 10 décembre 2025. 

21/11/2025, 18:14

ActuaLitté

Une BD réalisée avec un vrai cerveau, de vrais dessins et des couleurs à l'aquarelle

Il y a les héros connus mais également les méconnus. Après les plongeurs italiens au large des côtes bretonnes en 1928-1930, je souhaite faire connaître un ...portugais au far-west qui réussira (ou pas ?) à sauver un fort entouré de milliers d'Indiens. Sur la piste Bozeman en 1866 un nouveau traité, signé par quelques tribus, permet aux pionniers (mais aussi aux chercheurs d'or) de passer du Wyoming au Montana. Mais les Lakotas Sioux, les Cheyennes et Arapahos, eux, n'ont pas signé ! Alors pour protéger les pionniers, l'armée va construire plusieurs forts le long de la piste Bozeman.

21/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Vers de nouveaux minima conventionnels dans l'édition

Le ministère du Travail et des Solidarités annonce l'extension prochaine, pour tous les employeurs et tous les salariés de l'édition de livres, d'un avenant à la convention collective nationale. Celui-ci porte sur les salaires minima garantis.

20/11/2025, 10:53

ActuaLitté

Sabine Madeleine nommée directrice générale du CFC

Le comité du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) annonce la nomination de Sabine Madeleine au poste de directrice générale et gérante, à compter du 17 novembre 2025. Administratrice du CFC pendant sept ans, dont deux en qualité de présidente, « elle en connait parfaitement les enjeux et le fonctionnement », assure le comité.

18/11/2025, 09:08

ActuaLitté

La Légende d’Antar, roman de chevalerie et d’amour inspiré des contes des Mille et Une Nuits

L’histoire d’Antar ibn Shaddad, né esclave, devenu poète et guerrier, et dont la bravoure a traversé les siècles. Ce récit vous fera voyager à travers les déserts d’Arabie, entre aventures, combats, poésie et passion interdite. Mais plus qu’une épopée, La Légende d’Antar est une ode à la dignité, à l’émancipation et à la quête de liberté. Parce qu’il y a des héros qu’on ne croise qu’une fois dans une vie. Antar en fait partie. Projet présenté par painyverse.

18/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Le monde du livre se dote enfin d’un médiateur indépendant : naissance de l’AMAEL

Le 6 novembre, les principales organisations représentatives des auteurs – SGDL, SNAC, SAJ, ADAGP, SAIF et La Scam – ainsi que le Syndicat national de l’édition (SNE) ont officiellement créé l’AMAEL, l’Association de Médiation des Auteurs et des Éditeurs de Livres. Cette assemblée générale constitutive marque l’aboutissement de longues années de travail interprofessionnel, mené d’abord en 2014, puis en 2023, sous l’égide du ministère de la Culture.

17/11/2025, 17:44

ActuaLitté

Vanessa Lavergne quitte Editis pour rejoindre Les Nouveaux Éditeurs

Après plusieurs années au sein du groupe Editis, où elle avait gravi les échelons jusqu’à piloter la stratégie marketing de plusieurs maisons, Vanessa Lavergne entame un nouveau chapitre professionnel : elle rejoint Les Nouveaux Éditeurs en tant que directrice marketing et membre du comité de direction.

17/11/2025, 12:36

ActuaLitté

Éclats d’hiver : le calendrier de l’avent qui réveille la créativité

À l’approche des fêtes, la consultante en créativité et enseignante certifiée Zentangle®, Karen Rutter dévoile un tout nouveau calendrier de l’Avent pensé comme un voyage créatif. La campagne Ulule ouvre du 28 octobre 2025 jusqu’au 12 décembre 2025 : l’occasion pour les contributeurs d’embarquer dans un univers visuel et ludique, et d’offrir (ou s’offrir) un objet unique, fait main, en édition limitée. L'occasion de faire une pause et prendre un moment pour soi pendant le rush des fêtes de fin d’année.

16/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Spiritus Maximus : l’univers transmédia, bientôt un roman phénomène ?

Spiritus Maximus est une saga de romans SF/Fantasy en 6 Tomes, représentant plus de 10 ans de travaux de créations audio-visuels réadaptés au format écrit. Avec une thématique centrée sur le Voyage dans le Temps et le Multivers, cette saga s'encre parfaitement dans la méta SF du moment. Projet présenté par Samuel Montesanti.

15/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Un nouveau Thomas à la tête du conglomérat Bertelsmann

À partir du 1er janvier 2027, Thomas Coesfeld sera le nouveau président-directeur général du conglomérat allemand Bertelsmann, propriétaire, notamment du groupe éditorial international Penguin Random House. Aujourd'hui à la tête de la filiale musicale BMG, Coesfeld est le petit-fils de Reinhard Mohn, à l'origine de l'internationalisation de Bertelsmann.

14/11/2025, 11:35

ActuaLitté

Mondes-Croisés, le nouveau BD-zine à suivre

Nouveau projet de TWprod, le BD-zine Mondes-Croisés se propose de vous faire découvrir de nouveaux auteurs dans différents genres. SF, historique, humour, jeunesse...  Des histoires courtes, des histoires longues (dont la suite se trouvera alors dans le numéro suivant) Mondes-Croisés ne s'interdit rien! Le 1er numéro vous plongera dans 7 projets portés par 9 artistes. 1 revue pour 7 projets de jeunes talents à découvrir. C'est un appel à l'aventure! Projet présenté par TWProd.

14/11/2025, 09:30

ActuaLitté

Bicentenaire de la Photographie : un fonds dédié en mars 2026 au CNL

Le Bicentenaire de la Photographie, de septembre 2026 à septembre 2027, célèbrera tout un art, dans ses déclinaisons esthétiques, son patrimoine et sa création. L'édition photographique sera de la partie, annonce le ministère de la Culture, avec l'ouverture d'un fonds exceptionnel dédié, géré par le Centre national du livre, en mars 2026.

14/11/2025, 09:19

ActuaLitté

Le point commun entre Zucman et Bardella : pas de pub dans le métro

Mediatransports, la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP, a logé à la même enseigne le président du Rassemblement national et l'économiste Gabriel Zucman, qui a donné son nom à une proposition de taxe des ultra-riches. Elle a ainsi retoqué une campagne de publicité pour un livre paru aux éditions du Seuil, au nom de la « neutralité politique ».

07/11/2025, 12:40

ActuaLitté

Disparition d'André Servant, fondateur de l'association Atout Lire

Né en Charente en 1947, André Servant est mort le 30 octobre dernier, à l'âge de 78 ans. Président, de 2010 à 2017, du Centre Régional des lettres de Basse-Normandie, ensuite intégré à Normandie Livre & Lecture, il laisse le souvenir d'un « passionné » des lettres et de la lecture.

07/11/2025, 09:37

ActuaLitté

La Bande nomme Vincent-Pierre Brat à la tête de son service de presse

L’agence de communication La Bande poursuit sa montée en puissance sur la scène culturelle et littéraire française. En interne, elle annonce la promotion d’un pilier de son équipe, tandis qu’à l’externe, elle s'occupera de la programmation artistique du Festival du Livre de Montmorillon 2026.

06/11/2025, 17:38

ActuaLitté

Fernand Braudel et Max Horkheimer ouvrent la collection 54 Poche

Les Éditions de la Maison des sciences de l’homme inaugurent « 54 Poche », une série pensée pour remettre en circulation — à prix accessible (5,90 €) — des textes majeurs des sciences humaines, parfois introuvables, parfois inédits en français. 

05/11/2025, 15:15

ActuaLitté

Les Éditions de l’Aube et L’ObSoCo lancent la collection Émergences

L’Observatoire Société et Consommation (L’ObSoCo) et les Éditions de l’Aube lancent « Émergences », une nouvelle collection d’essais placée sous la direction de Guénaëlle Gault, directrice générale de l’ObSoCo. Deux premiers titres paraissent simultanément et posent le ton : Nos futurs possibles de la même Guénaëlle Gault, sur notre capacité collective à imaginer demain, et Cracker l’algorithme de Laurent François, plaidoyer pour un Internet qui rassemble plutôt qu’il n’épuise.

04/11/2025, 18:03

ActuaLitté

Le groupe d'édition japonais Kōdansha fait son cinéma à Hollywood

Le groupe éditorial japonais Kōdansha se fait une place à Hollywood, avec l'ouverture de Kōdansha Studios, une entité dédiée à la production d'adaptations en prises de vues réelles de mangas et de romans. La réalisatrice et scénariste chinoise Chloé Zhao a été nommée directrice de la création.

04/11/2025, 12:47

ActuaLitté

Stephen Carrière quitte Média Participations et les éditions Anne Carrière

L’éditeur et écrivain Stephen Carrière quitte la direction de la maison Éditions Anne Carrière, marquant la fin d’une étape dans l’histoire de la structure. Fils des fondateurs, il avait repris les rênes de l’entreprise familiale en 2009, après une période de redressement judiciaire. 

04/11/2025, 12:18

ActuaLitté

Éric Vuillard et Anne F. Garréta, deux auteurs rares de retour en 2026

Deux écrivains importants et rares font leur retour en 2026. Éric Vuillard publie chez Actes Sud, le 28 janvier prochain, Les Orphelins, récit tendu autour de Billy the Kid et de la naissance violente du pouvoir américain. Le 12 février, Anne F. Garréta, membre de l’Oulipo et prix Médicis 2002, signe son retour avec DJ. Portrait de l’artiste en animale de nuit, chez Mercure de France, près de dix ans après Dans l’béton, son dernier ouvrage. 

03/11/2025, 18:11

ActuaLitté

Les Cailloux, nouvelle maison d’édition franco-italienne née à Nantes

Née à Nantes en mars 2025, la maison d’édition Les Cailloux fait ses premiers pas dans le paysage littéraire avec deux ouvrages inauguraux : Les saumons attendent le mois d’août d’Elena Panzera, traduit de l’italien par Camille Zabka, et Larsens de Gabriel Bouvet. Les deux titres paraissent le 6 novembre 2025 et incarnent la ligne éditoriale de la structure : une littérature française et italienne contemporaine, marquée par l’épure et la précision stylistique.

03/11/2025, 17:11

ActuaLitté

David Bellos, grand traducteur de Perec, est mort

Le 26 octobre 2025, à l’âge de 80 ans, David Bellos s’est éteint dans sa résidence secondaire à Doussard, en Haute-Savoie. Né en juin 1945 au Royaume-Uni, il avait fait de la littérature française, de la traduction et de la biographie ses terrains d’exploration privilégiés.

03/11/2025, 17:05

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Mariane Ibrahim et Jean Mattern au conseil d'administration de l'Institut français

Un arrêté pris par la ministre de la Culture annonce les entrées de Mariane Ibrahim et Jean Mattern au sein du conseil d'administration de l'Institut français, au titre des personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions.

08/12/2025, 10:11

ActuaLitté

Un mémorial des autodafés nazis incendié à Potsdam

À Potsdam, un lieu de commémoration rappelant les grandes campagnes de destructions de livres orchestrées par les nazis, a été la cible d’un acte de vandalisme commis par des adolescents. Le mémorial, installé dans une ancienne cabine téléphonique, rendait hommage et justice aux livres qualifiés d'impurs qui furent incendiés en 1933, dans cette Bibliothèque des livres brûlés

06/12/2025, 09:16

ActuaLitté

Une Espagnole écoulait sur internet des livres volés à la bibliothèque municipale

Un beau matin d’octobre 2025, la Policía Nacional a mis fin à des mois de larcins discrets — mais obstinés — dans la Biblioteca Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz). L’accusée : une femme suspectée d’avoir subtilisé des dizaines d’ouvrages pour les revendre ensuite sur la fameuse appli de seconde main Wallapop. Résultat de l’enquête : 127 livres récupérés, pour une valeur estimée supérieure à 2000 €. 

06/12/2025, 08:46

ActuaLitté

Plagiat ou inspiration : un écrivain met en cause Max Lobe et les éditions Zoé

L’affaire aurait pu rester confinée aux coulisses de la création. Elle s’est rapidement déplacée sur le terrain judiciaire, puis dans l’espace public. Depuis plusieurs semaines, un bras de fer oppose l’auteur franco-camerounais Astrid-Aimé à l’écrivain suisse Max Lobe et les Éditions Zoé, basées à Genève.

05/12/2025, 17:07

ActuaLitté

N'en déplaise à Trump, les aides fédérales aux bibliothèques rétablies

Donald Trump, peu après son investure, avait attaqué de manière frontale l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) en signant un décret présidentiel qui ordonnait son démantèlement. Cette agence fédérale, qui subventionne les actions des bibliothèques américaines, notamment dans les zones rurales, a finalement pu poursuivre ses actions, grâce à une décision de justice.

05/12/2025, 10:12

ActuaLitté

Cent ans après, quel avenir pour le dépôt légal des phonogrammes ?

Adoptée en 1925, la loi instituant le dépôt légal des phonogrammes organise la collecte et la conservation des références éditées et distribuées sur le territoire français, pour constituer une collection de référence à la Bibliothèque nationale de France. L'établissement patrimonial, en partenariat avec le Centre national de la musique, s'interroge sur l'avenir de cette pratique, à l'heure de la musique dématérialisée.

05/12/2025, 09:43

ActuaLitté

Café-librairie, espace militant, scène littéraire : tour de France des nouvelles adresses

De la côte normande au Pays basque, en passant par Angers, Paris ou La Rochelle, des librairies ouvrent, inventent, expérimentent. D’autres se réinventent ou luttent pour survivre, d’autres encore s’apprêtent à tourner une page...

04/12/2025, 17:35

ActuaLitté

Arts en résidence lance un appel à candidatures pour une résidence itinérante

Arts en résidence – Réseau national, qui fédère des structures dédiées aux résidences artistiques en France, lance un appel à auteur·rice pour accompagner la quatrième édition du programme itinérant Chemin des affinités en 2026. L’écrivain·e suivra le projet « Saut de puce » de l’artiste Lorette Pouillon – accueillie à la Galerie du Dourven, aux Capucins d’Embrun et au Centre d’art de Châteauvert – et en retracera l’évolution au fil des résidences, entre échanges réguliers et une rencontre sur place.

04/12/2025, 15:06

ActuaLitté

Les communes maintiennent leur soutien aux associations culturelles

Alors que les discussions sur le budget 2026 occupent le Parlement, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) publie son 10e baromètre flash sur le secteur. Malgré un contexte austéritaire indéniable, les communes et intercommunalités maintiennent pour l'instant leur soutien aux associations culturelles, note cette étude.

04/12/2025, 13:23

ActuaLitté

Vote historique à l’Assemblée : un tournant décisif pour les artistes-auteurs

Ce 3 décembre, l’Assemblée nationale a adopté l’article 5 du projet de loi réformant la gouvernance de la protection sociale des artistes-auteurs. Malgré un lobbying indéniable des fondateurs de l'Agessa, pour préserver le texte dans sa version initiale, plusieurs amendements structurants ont été intégrés. Ils constituent une avancée majeure pour la démocratie sociale, la reconnaissance du scandale Agessa et la clarification de la représentativité.

04/12/2025, 13:20

ActuaLitté

Algérie : 10 ans de prison requis en appel contre le journaliste Christophe Gleizes

Le sort de Christophe Gleizes, journaliste français collaborant notamment avec So Foot et Society, s’alourdit encore. Mercredi, le parquet de Tizi-Ouzou, en Algérie, a requis dix ans de prison à son encontre, alors qu’il avait été condamné en première instance à sept ans de réclusion pour « apologie du terrorisme ». Le procureur a affirmé que « l’accusé n’est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique mais pour commettre un acte hostile », réclamant également une amende de 500.000 dinars algériens, soit un peu plus de 3000 euros.

03/12/2025, 18:11

ActuaLitté

Librairies prises pour cible : le monde du livre dénonce un basculement démocratique

« Les libraires ont de la mémoire, ça fait partie du métier. » Ainsi commence la tribune « Vitrines brisées, démocratie fissurée », cosignée par des libraires « antifascistes » en juin 2024 et désormais rejointe par des centaines d’acteurs et actrices de la chaîne du livre. Ensemble, ils dénoncent une série d’attaques visant des librairies indépendantes : « vandalisme antidémocratique », « atteintes à la liberté d’expression », pressions politiques et économiques, qui seraient le signe d’un « basculement » plus large de la vie démocratique.

03/12/2025, 17:31

ActuaLitté

Bernard Werber brise le silence : “Chaque année je me rapproche d’une infirmité totale”

Ce dimanche 30 novembre 2025, dans l’émission Un dimanche à la campagne diffusée sur France 2, l’écrivain Bernard Werber a levé le voile sur un chapitre méconnu de son existence — un combat intime, tenu depuis l’enfance. À l’âge de neuf ans, il a soudainement été « bloqué du dos », se souvient-il, avant qu’un diagnostic ne tombe : il souffre d’une spondylarthrite ankylosante. Un révélateur d’autant plus fort qu’il accompagne l’homme depuis plusieurs décennies. 

03/12/2025, 16:40

ActuaLitté

Les éditions Libertalia visées par le ministère de l'Intérieur pour un jeu de cartes

Le ministère de l'Intérieur a annoncé porter plainte contre les éditions Libertalia, pour la publication du jeu de cartes Fachorama. Ce dernier, conçu par le groupe antifasciste La Horde, met en scène les figures de l'extrême droite française et leurs alliés, dont des policiers. Le syndicat professionnel Alliance Police Nationale, lui-même très à droite, a dénoncé « un amalgame nauséabond ».

03/12/2025, 13:42

ActuaLitté

Librairie : la CGT reste le premier syndicat, la CFDT en recul

Le ministère du Travail et des Solidarités a publié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la librairie. La Confédération générale du travail (CGT) reste le premier syndicat de la profession, et de très loin.

03/12/2025, 10:44

ActuaLitté

Ordre national du Mérite : Julia Kristeva, François Cheng, Antoine Gallimard élevés

Une série de décrets du président de la République, pris sur rapports du Premier ministre et des membres du gouvernement, nomment ou élèvent, ce 3 décembre, des personnalités au sein de l'ordre national du Mérite. Auteurs, bibliothécaire et éditeurs sont représentés, ainsi qu'un calligraphe...

03/12/2025, 09:52

ActuaLitté

Patrick Gérard nommé membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres

Un arrêté de la ministre de la Culture Rachida Dati nomme Patrick Gérard, conseiller d'État et président du conseil d'administration de l'Établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis, membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres.

03/12/2025, 09:26

ActuaLitté

La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin

Au 58, rue Gay-Lussac, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, la Librairie Le Point du Jour s’apprête à baisser définitivement le rideau. Après 42 ans d’activité, Patrick Bobulesco, son libraire permanent, part à la retraite. Avant la fermeture « à la fin du mois », les rayons doivent être vidés : une Grande Braderie est organisée les 12, 13 et 14 décembre, de 9h à 19h. « Venez nombreux : tout doit disparaître ! », annonce-t-il, avec un sourire où se mêlent lucidité et émotion.

02/12/2025, 18:51

ActuaLitté

L'Éducation nationale censure un prix littéraire : comprendre l’engrenage

Après le retrait du roman Boa d’Anne-Sophie Jacques de la sélection du prix littéraire Anne Ténès, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Lot répond à ActuaLitté. Dans un courrier signé par la directrice académique Sophie Sarraute, l’institution détaille les raisons avancées pour justifier sa décision, tandis que l’association Désir de Livres, qui porte le prix, livre sa version des faits.

02/12/2025, 18:22

ActuaLitté

Liberté de création : appliquer la loi, permettre le débat

Les syndicats CFDT Culture, SNAPAC CFDT et SMdA CFDT de la Fédération Communication, Conseil Culture (F3C) organisent, ce 4 décembre 2025, un débat consacré à la liberté de création. Une douzaine d'intervenants aborderont ce sujet depuis divers angles, alors que censures, agressions et projets législatifs se multiplient dans le monde.

02/12/2025, 16:34

ActuaLitté

Kiléma lance une collecte pour ouvrir son tiers-lieu en janvier 2026

Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking. 

02/12/2025, 16:11

ActuaLitté

La revue d'extrême droite La Furia au bord de la cessation d'activité ?

Les Éditions de la Furia, société sœur de la maison d'édition d'extrême droite Magnus — également dirigée par Laura Magné —, contestent devant le tribunal administratif le retrait de la qualification d'information politique générale à la revue La Furia. Lors des audiences, la viabilité du titre et la situation économique de la structure éditoriale ont été mises en avant par la plaignante. L'exécution de la décision de la CPPAP est pour l'instant suspendue, dans l'attente d'un jugement au fond.

02/12/2025, 11:05

ActuaLitté

Sur les quais du Grand Paris Express, des fresques d'illustrateurs et illustratrices

La Société des grands projets ouvre son deuxième appel à candidatures dans le cadre du projet « Illustrer le Grand Paris », qui invite des illustratrices et illustrateurs à concevoir des œuvres uniques exposées de manière pérenne sur les quais du futur métro. 30 artistes ont été retenus à l'issue du premier appel.

02/12/2025, 10:38

ActuaLitté

À l'Assemblée nationale, la culture “face aux appétits des milliardaires”

Ce mercredi 3 décembre, de 14h à 20h, en salle 6217 de l’Assemblée nationale, la députée de Paris Sarah Legrain (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), membre de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, organise un colloque consacré aux politiques publiques pour l’indépendance et la diversité culturelles. Une table ronde sera consacrée au livre.

02/12/2025, 09:44

ActuaLitté

BnF : grève et manifestation contre les coupes budgétaires et la suppression de postes

L’intersyndicale CGT–FSU–SUD de la Bibliothèque nationale de France appelle les agents à faire grève mardi 2 décembre, jour où sera présenté le budget 2026 de l’établissement au conseil d’administration. Une manifestation est annoncée à 14 heures place de la Bourse, avec un rendez-vous devant l’entrée Richelieu.

01/12/2025, 16:50

ActuaLitté

États généraux de la lecture : trois axes et une feuille de route

Les ministres de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, et de la Culture, Rachida Dati, étaient ce matin au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil afin de présenter les résultats des États généraux de la lecture pour la jeunesse. Afin de créer, maintenir et renforcer le lien avec l'activité, une feuille de route pour les dix prochaines années avance trois principaux axes d'action.

01/12/2025, 16:14

ActuaLitté

Agessa : la tribune qui réécrit l’histoire contredite par un document confidentiel

Depuis plusieurs semaines, le débat autour de la gouvernance sociale des artistes-auteurs s’est chargé d’une tension nouvelle. Une récente tribune relance de profondes fractures entre organisations professionnelles, ravivant des années de conflits institutionnels et de zones d’ombre autour du fonctionnement de l’Agessa. Alors que le Parlement examine une réforme majeure du régime, la bataille des interprétations s’intensifie : chacun revendique sa version des faits, ses responsabilités… et celles des autres. 

01/12/2025, 12:31

ActuaLitté

Mort de Frank Pé : retour sur le chemin d’un dessinateur essentiel

L’auteur de bande dessinée Frank Pé, figure majeure du neuvième art, est mort le 29 novembre 2025 à l’âge de 69 ans. Artiste profondément attaché à la nature et aux animaux, il laisse une œuvre marquante, de Broussaille à Zoo en passant par La Bête. Les éditions Glénat, qui ont collaboré avec lui, saluent « le talent singulier, évident et puissant » d’un créateur qui a durablement marqué ceux qui l’ont côtoyé et lu.

01/12/2025, 11:00

ActuaLitté

L'État cherche 790 000 euros pour des documents inédits de Marcel Proust

Le ministère de la Culture lance un appel au mécénat afin de réunir 790.000 €, nécessaires pour acquérir 7 lots d'un fonds Marcel Proust proposé aux enchères par Sotheby's. Une opération d'envergure, qui permettrait d'enrichir considérablement la collection dédiée conservée à la Bibliothèque nationale de France depuis 1962.

01/12/2025, 09:30

ActuaLitté

Sophie Martin nommée directrice du CTLes

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a trouvé la successeure de Guillaume Niziers, directeur depuis 2017 du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes). Sophie Martin, conservatrice des bibliothèques, est nommée.

01/12/2025, 09:25

ActuaLitté

Il est EXCEPTIONNELLEMENT encouragé de manger et boire dans la bibliothèque

Bento, gamelle ou sandwich, une bibliothèque de Kyoto accueillait ce 15 novembre « une fête amusante et drôle », avec l’association locale à but non lucratif and happiness. Cette dernière, connue pour s'occuper de cantines solidaires destinées aux enfants, avait organisé une animation singulière. Car ce jour-là, un tabou était allégrement brisé : on a mangé dans la bibliothèque.

30/11/2025, 12:43

ActuaLitté

Manga : l'ultime offensive avec IA du Japon contre le piratage mondial

Depuis plusieurs années, l’industrie du manga au Japon subit de plein fouet les effets du piratage en ligne. Des millions de lecteurs à travers le monde préfèrent des sites illégaux, gratuits et instantanés, aux offres légales souvent fragmentées. Face à ces pertes colossales — estimées à plusieurs centaines de milliards de yens — le gouvernement et les éditeurs nippons cherchent à reprendre la main.

29/11/2025, 10:05

ActuaLitté

Comment Karen Haddad redonne voix aux disparus dans Aux Vivants

La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.

28/11/2025, 18:22

ActuaLitté

Lena Situations : autopsie d'une suite, très loin du premier succès

Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...

28/11/2025, 16:27

ActuaLitté

Coup de théâtre : Vivendi et Bolloré sauvés, le droit boursier chamboulé

La Cour de cassation a rendu, ce 28 novembre 2025, un arrêt décisif dans le contentieux entourant la scission de Vivendi : elle annule la décision de la cour d’appel de Paris qui, en avril, avait estimé que le groupe Bolloré exerçait un “contrôle de fait” sur Vivendi — contrôle justifiant une offre publique de retrait (OPR) pour les actionnaires minoritaires. L’arrêt de la cour d’appel est donc frappé de nullité.

28/11/2025, 16:15

ActuaLitté

Livres indisponibles : après ReLIRE, le vol des textes, Radiance, le pillage de couvertures

Ah ReLIRE : des oeuvres indisponibles, numérisées sans autorisation par un opérateur privé, pour le compte de l'État... Une idée qui aura coûté plusieurs millions d'euros, avant que la justice européenne n'y mette un terme radical et définitif. Mais la société FeniXX, chargée de commercialiser les ebooks produits, n'a pas dit son dernier mot, sans trop se soucier de ce que signifie l'expression « propriété intellectuelle ».

28/11/2025, 11:11

Top Articles

La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais Censure : l’Éducation nationale bloque un livre sur le désir féminin Taron Egerton prend La place du mort : bande-annonce
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.