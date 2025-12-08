Inscription
Souleymane Gueye : dynamiser le livre au Sénégal, un engagement quotidien

Souleymane Gueye est un libraire qui parle avec son cœur et on le ressent dès les premiers échanges avec lui. Et sa librairie, Plumes du monde, est atypique dans ce paysage, elle sort régulièrement de son espace pour s’associer à des évènements et diversifier ses publics. Et puis c’est un espace qui ne cesse de surprendre, d’évoluer, et qui incarne un dynamisme dans un secteur pas évident en Afrique. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

Le 08/12/2025 à 10:18 par Agnès Debiage

08/12/2025 à 10:18

Agnès Debiage

La première fois que je suis allée à Dakar, j’ai tenu à me rendre à la librairie Plumes du monde. Je ne connaissais pas la ville, on m’avait dit que la librairie était petite, mais c’était une visite importante pour moi. Et à chaque passage dans la capitale sénégalaise, je vais discuter avec plaisir avec Souleymane et Ramatoulaye Diaw, sa collaboratrice. En tant qu’ex-libraire, je me régale à échanger avec eux, à découvrir les évolutions de Plumes du monde, l’assortiment de livres qui ne cesse de croître et je suis fidèlement leurs animations sur les réseaux sociaux. 

ActuaLitté : Depuis le début, la librairie mise sur l’animation. Pourquoi ?

Souleymane Gueye : Depuis le départ, c’était le cœur du projet. Je voulais rompre avec l’image d’une librairie purement commerciale, où l’on ne vient que pour acheter des livres et repartir. Pour moi, une librairie doit être vivante : accueillir des auteurs, créer des moments autour du livre, permettre aux lecteurs (qui n’ont pas toujours l’occasion de voir des auteurs de près) de les rencontrer. On organise des activités pour les enfants, des rencontres culturelles. On « sort » la librairie du cadre habituel pour aller au plus près des populations.

Aujourd’hui encore, malgré la taille de la librairie et ses moyens modestes, je pense que ce dynamisme est ce qui nous distingue. Les gens savent qu’il y a toujours quelque chose qui se passe chez nous. Et ils reviennent.

ActuaLitté : Est-ce difficile de trouver des auteurs pour intervenir ?

Souleymane Gueye : On imaginait que ce serait compliqué, surtout à nos débuts. Mais finalement, pas du tout : les auteurs sont demandeurs. On écrit pour être lu, mais on n’a pas toujours l’occasion de rencontrer ceux qui nous lisent et d’échanger directement avec eux. C’est précieux pour un auteur.

Avant, il y avait bien sûr des dédicaces et quelques rencontres, mais c’était parcellaire. Nous n’avons pas inventé les rencontres et les dédicaces à Dakar, cela se fait en d’autres endroits. Je dirais qu’une des différences est que Plumes du monde en fait une véritable institution, un ADN : une rencontre toutes les semaines, toutes les deux semaines… selon nos capacités humaines. Et ça a fait boule de neige : un auteur passé chez nous en parle à un autre, qui en parle à un autre. Aujourd’hui, on n’arrive même plus à répondre à toutes les demandes.

L’essentiel, ce n’est pas juste de dédicacer (ça peut se faire n’importe où). Le cœur, c’est le dialogue direct : un lecteur qui dit ce qu’il a ressenti, ce que le livre a éveillé chez lui, en bien ou en moins bien.
Nous, libraires, on pose le cadre, on modère, puis à un moment on se retire pour laisser la rencontre vivre entre eux.

Librairie Plumes du monde

ActuaLitté : Vous venez d’ouvrir un nouvel espace, associant librairie, coworking et café. Qu’est-ce que vous voulez créer avec ça ?

Souleymane Gueye : Il y a deux raisons. La première est originelle : dès le début, mon idée était de créer un café culturel. Le livre reste la base, notre métier, notre colonne vertébrale. Mais un livre, ça peut ouvrir tellement de portes, mener à tellement d’activités, que ce serait dommage de s’arrêter à la vente.

Ce nouvel espace permet d’accueillir des auteurs, des artistes, des expositions, des concerts acoustiques… Un lieu qui vit, constamment.

La seconde raison est économique. Comme dans beaucoup de pays, le marché du livre seul est fragile. Le coworking et le café sont des manières de diversifier les sources de revenus, mais aussi d’attirer des personnes qui n’auraient peut-être pas franchi la porte d’une librairie.

Une fois sur place, ils peuvent découvrir un livre, s’y intéresser, repartir avec.

ActuaLitté : Quels sont les défis d’une librairie de taille moyenne en Afrique ?

Souleymane Gueye : Le plus grand défi, c’est l’approvisionnement et la diversité des titres. Une grande partie des livres est importée. Les coûts, la logistique, la trésorerie… C’est très lourd pour une petite structure.

L’approvisionnement local, lui, est plus simple. On peut s’arranger avec les éditeurs sur place, réduire les coûts d’acheminement et constituer un fonds solide avec un peu de rigueur.

Mais la difficulté, c’est d’être à jour sur les nouveautés venues de l’extérieur, notamment les auteurs africains publiés en France. Une petite librairie doit, au même titre que les grandes, être au plus proche des attentes de lecture de ses clients. Répondre à cette demande, avec des moyens limités, est un vrai défi, car chaque livre sur les étagères est un investissement.

ActuaLitté : Quelles sont les demandes de vos clients aujourd’hui ?

Souleymane Gueye : Il y a des tendances fortes. Par exemple, notre rayon sur les questions liées aux femmes est devenu très important. Ce n’était pas prévu au départ, mais nos événements ont attiré un public intéressé par ces thématiques, et le rayon s’est imposé par lui-même. On l’a nommé, renforcé, entretenu.

La littérature sénégalaise et africaine, elle, est un pilier incontournable : on veille à avoir les indispensables, les nouveautés, les auteurs émergents.

Ensuite, il y a des tendances universelles : nous n’avons pas échappé à la vague du manga, même si cela s’est calmé ces derniers mois. Enfin, les ouvrages de développement personnel et de romance sont très demandés, surtout chez les jeunes. On peut aimer ou pas, mais c’est une demande réelle, donc on doit la travailler.

ActuaLitté : Quels sont les enjeux pour les librairies en Afrique, selon vous ?

Souleymane Gueye : Je vois deux enjeux majeurs. Le premier, c’est la mutualisation des ressources et la collaboration. Se considérer comme des confrères et non comme des concurrents. On est souvent isolés, alors qu’on partage les mêmes problèmes. Des associations de libraires existent déjà, au Sénégal ou ailleurs, il faut les consolider … et aller plus loin, réfléchir à l’échelle de la chaîne du livre. L’exemple de Madagascar montre ce que l’interprofession (libraires + éditeurs + auteurs) peut apporter comme valeur ajoutée à tous.

Le second, c’est de repenser complètement nos librairies. Elles ont longtemps été perçues comme des lieux pour acheter des fournitures scolaires et des livres au programme, pas comme des lieux où l’on vient par plaisir, pour flâner, discuter, explorer des sujets de société. Il faut décloisonner : associer le livre à d’autres formes d’art, créer des lieux vivants, inventer de nouveaux modèles.

ActuaLitté : Quel rôle joue le livre d’occasion dans votre librairie ?

Souleymane Gueye : Un rôle énorme. Le livre d’occasion m’a littéralement permis de vivre les premières années : je n’avais pas les moyens d’acheter du neuf.

Et surtout, dans nos pays, le pouvoir d’achat reste faible. Proposer un livre entre 500 et 1500 francs CFA (entre 0,76 et 2,30 €), c’est ouvrir la porte de la lecture à des gens qui ne pourraient pas acheter un livre neuf à 6000 francs CFA (9,15 €), ou un grand format à 13.000 ou 14.000 francs CFA (19,80 € à 21,30 € environ).

Ça réduit la barrière d’entrée : n’importe qui peut pousser la porte de la librairie.

Le livre d’occasion, c’est aussi un outil de circulation : beaucoup de gens nous donnent leurs livres. Ils disent que ce n’est pas grand-chose, et nous, on leur répond que chaque livre trouvera son lecteur. Ça participe à une mission culturelle : permettre à la jeunesse d’accéder au livre.

On a deux types de clients sur ce segment :
– ceux qui n’achètent que de l’occasion, pour des raisons économiques ;
– et ceux qui ont une sensibilité écologique, qui peuvent acheter du neuf mais préfèrent acheter d’occasion.

On privilégie aussi le poche, plus réaliste pour notre contexte, et on cherche les éditions à petit prix quand c’est possible. Notre objectif n’est pas seulement économique : on cherche ce qui correspond au lecteur que nous avons en face.

ActuaLitté : Si vous aviez un rêve pour votre librairie, pour votre métier ?

Souleymane Gueye : Au début, mon rêve était d’ouvrir plusieurs librairies un peu partout au Sénégal. Mais la réalité du terrain m’a montré l’ampleur de la tâche : faire vivre pleinement une librairie est déjà immense.

Aujourd’hui, mon rêve est différent.

À LIRE - 50 livres pour le plaisir : “Nous avons voulu travailler sur cette idée d'ouverture

Dans cinq ou dix ans, j’aimerais que Plumes du monde ait pu contribuer, à son échelle, à ouvrir des horizons. D’avoir permis à des enfants, à des jeunes lecteurs, de découvrir autre chose, de s’évader, d’élargir leur monde intérieur.

Je crois profondément qu’à travers ce qu’on fait au quotidien, même sans s’en rendre compte, on sème quelque chose - des graines, de l’ouverture, de la tolérance, de l’espoir, de la liberté - chez chaque lecteur qui entre.

Crédits photos : ActuaLitté

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais Censure : l’Éducation nationale bloque un livre sur le désir féminin Taron Egerton prend La place du mort : bande-annonce
