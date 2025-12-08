Cloé Korman, Delphine Panique et Charles Recoursé sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Jeudi 11 décembre

Littérature, avec Johan Faerber et Romain de Becdelièvre

Soixante-dix fantômes de Nathalie Quintane (La Fabrique)

Nerona d'Hélène Frappat (Actes Sud)

Vendredi 12 décembre

Bande dessinée, avec Joseph Ghosn et Victor Macé de Lépinay

Tongue (vol 1) d'Anders Nilsen (Atrabile - 21 nov)

French Theory. Itinéraire d'une pensée rebelle de François Cusset et Thomas Dacquin (Delcourt - 17 sept) Aristote ou presque de Matthew Dooley (Presque Lune - 21 nov)

13h La Rencontre

Jeudi 11 décembre

Littérature avec Cloé Korman, écrivaine, pour son roman Mettre au monde (Flammarion)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 8 décembre : Vieille : enfin libre !

Avec Delphine Panique pour sa bande-dessinée Vieille (Misma)

Mardi 9 décembre : Redresseurs de langue : le métier de correcteur

Avec Hélène Frédérick pour Lézardes (Verticales)

Mercredi 10 décembre : Une nouvelle traduction du Bruit et la fureur de Faulkner

Avec le traducteur Charles Recoursé pour la nouvelle traduction du Bruit et la fureur qu’il signe (Gallimard) et l’écrivain Yannick Haenel

Jeudi 11 décembre : Librairies indépendantes : petits commerces, grandes ambitions

Avec Sophie Noël pour Le petit commerce de l'indépendance (PUR)

Vendredi 12 décembre : Dans la bibliothèque de Younès Boucif

Le Souffle de la pensée, de Géraldine Mosna-Savoye

Le vendredi de 10h à 11h

Avec Belinda Cannone, écrivaine et essayiste, sur Mrs. Dalloway de Virginia Woolf

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Nouvelles de Anton Tchekhov (Rediffusion)

Proposition, adaptation et réalisation Jeanne Rolin Weiss

Maître de la nouvelle, Anton Tchekhov (1860-1904) dépeint des personnages ordinaires confrontés à l’ennui, à la solitude ou à la petitesse de leur destin. Il excelle à montrer comment leurs émotions, leurs doutes ou leurs drames intérieurs révèlent une profondeur universelle. Ses histoires oscillent entre comédie discrète et tragédie douce, et ne cherchent pas forcément des fins spectaculaires, mais plutôt des instants de vérité. À travers elles, il brosse un portrait subtil de la Russie de la fin du XIXᵉ siècle.

Avec notamment Roger Bret, Nelly Borgeaud, Denis Manuel, Jacques Bretonnière, Marie Dubois

1/5 Fatalité

Sophia, la femme du notaire Loubiantsev, tente de repousser les avances insistantes de son voisin Iline...

2/5 La Maison à mezzanine

Un peintre oisif loge chez son ami Bélokourov et passe ses journées dans la maison des Voltchaninov, où s’opposent la froide et ambitieuse Lyda et la douce Génia, dont il tombe amoureux.

3/5 Impassibilité

Malakhine et son fils Iacha convoyent huit wagons de bœufs vers l’abattoir, mais leur train accumule retards et arrêts arbitraires, chacun monnayé par des pots-de-vin au personnel ferroviaire.

4/5 Douchetchka

Olga Plemiannikova épouse successivement trois hommes dont elle adopte chaque fois les passions et les opinions. Se trouvera-t-elle ?

5/5 Nuit de Pâques

Une rivière, un bac pour traverser, deux hommes discutent dans la solitude de la nuit…

L'Instant Poésie de Rim Battal

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Lundi 8 décembre : Extrait de X et excès de Rim Battal

Lu par Laurent Gernigon

Mardi 9 décembre : Chant du matin de Sylvia Plath

Lu par Mathieu Perotto et André Brusque

Mercredi 10 décembre : Extrait des Chants de la Tassaout, de Mririda N’Aït Attik

Lu par Solène Guitteni

Jeudi 11 décembre : Extrait du Spleen de Casablanca d’Abdellatif Laabi

Lu par Mathieu Perotto et Andréa Brusque

Vendredi 12 décembre : Ta bouche aux lèvres d’or, extrait de Capitale de la douleur et Vingt-huit novembre mil neuf cent quarante-six, dans Le temps déborde de Paul Eluard

Lu par Mathieu Perotto

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Vingt-quatre heures de la vie d’une femme de Stefan Zweig (Rediffusion)

Production Madeleine Loisel / Réalisation Anne Lemaître

Au tout début du XXe siècle, un scandale au Palace Hôtel, qui jouxte la petite pension de la Riviera où séjourne le narrateur, provoque des conversations des plus animées : Mme Henriette, la femme d’un client, s’est enfuie avec un jeune homme qu’elle venait tout juste de rencontrer. Seul le narrateur affiche de la compassion pour cette femme, suscitant alors la confession d’une vieille dame de l’aristocratie anglaise… Elle-même, des années auparavant, a connu vingt-quatre heures d’une passion qui a bouleversé son existence pour toujours…

Avec Béatrice Agenin, Eléonore Hirt, Bertrand Beautheac, Jean-Gabriel Normann, Eric Genovès

6/10 Un désespoir absolu

Rien sur terre n’aurait pu rendre ce désespoir, cet abandon absolu de sa personne d’une manière aussi saisissante que cette immobilité.

7/10 Une question de vie ou de mort

Je n’ai jamais oublié ni n’oublierai aucune seconde de cette nuit. Car là, j’ai lutté avec un être humain pour sa vie, je le répète, dans ce combat c’était une question de vie ou de mort.

8/10 Une journée lumineuse

La veille, ça avait été un hasard, une ivresse, la folie démoniaque de deux êtres égarés. Mais aujourd’hui, il fallait que je me livre à lui plus ouvertement qu’hier, parce que maintenant, à la clarté impitoyable de la lumière du jour, j’étais forcée de l’aborder comme quelqu’un de bien vivant.

9/10 Une prière

Je sentais que j’avais réussi en tout. Cet homme, je l’avais sauvé pour toujours. Nous sortîmes de l’église pour revenir dans la lumière radieuse et ruisselante de cette journée ensoleillée de mai. Jamais le monde ne m’avait semblé si beau.

10/10 Une âme brisée

Vingt-quatre heures tellement remplies par une tempête qui avait déchaîné les sentiments les plus insensés que mon âme en était brisée pour toujours.

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Cycle Stefano Massini 3/3

Manhattan Project de Stefano Massini

Réalisation Louise Loubrieu / Adaptation Louise Loubrieu et Clémence Barbier / Musique originale et interprétation Julien Noël et Etienne Bonhomme

Dans la lignée de la saga des Lehman Brothers, Manhattan Project retrace les étapes qui ont mené une poignée d'hommes à inventer l'arme la plus effrayante jamais créée sur terre - un projet d'une ampleur inédite, un exploit scientifique pour contrer l'irrésistible progression du nazisme en Europe. Stefano Massini décrypte dans cette fresque, les rouages d'une entreprise humaine colossale et quasi mythologique dans laquelle le génie humain se met au service de la destruction et de la mort. L'histoire commence en 1938 lorsqu'un groupe de jeunes et brillants physiciens juifs hongrois fuient l'Europe de Hitler pour se réfugier aux États-Unis. Ils s'unissent pour être les premiers à concevoir la bombe nucléaire tandis que retentissent en Europe les cris des ghettos en flammes.

Avec notamment Florence Loiret Caille (la narratrice), Philippe Duclos (Vannevar Bush), Laurent Papot (Oppenheimer), Clémence Barbier (Jean Tatlock ), Quentin Gouverneur (Léo Szilard)

