Cloé Korman, Delphine Panique et Charles Recoursé sur France Culture

Du lundi 8 au dimanche 14 décembre, France Culture réserve à nouveau de beaux moments pour les amateurs de littérature, avec des émissions dédiées (Le Book Club, L'Instant Poésie...) ou non (Les Midis de Culture). Parmi les invités cette semaine, Cloé Korman, Delphine Panique, Charles Recoursé ou encore Sophie Noël...
Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
12h La Critique
Jeudi 11 décembre
Littérature, avec Johan Faerber et Romain de Becdelièvre
Soixante-dix fantômes de Nathalie Quintane (La Fabrique)
Nerona d'Hélène Frappat (Actes Sud)
Vendredi 12 décembre
Bande dessinée, avec Joseph Ghosn et Victor Macé de Lépinay
Tongue (vol 1) d'Anders Nilsen (Atrabile - 21 nov)
French Theory. Itinéraire d'une pensée rebelle de François Cusset et Thomas Dacquin (Delcourt - 17 sept) Aristote ou presque de Matthew Dooley (Presque Lune - 21 nov)
13h La Rencontre
Jeudi 11 décembre
Littérature avec Cloé Korman, écrivaine, pour son roman Mettre au monde (Flammarion)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Lundi 8 décembre : Vieille : enfin libre !
Avec Delphine Panique pour sa bande-dessinée Vieille (Misma)
Mardi 9 décembre : Redresseurs de langue : le métier de correcteur
Avec Hélène Frédérick pour Lézardes (Verticales)
Mercredi 10 décembre : Une nouvelle traduction du Bruit et la fureur de Faulkner
Avec le traducteur Charles Recoursé pour la nouvelle traduction du Bruit et la fureur qu’il signe (Gallimard) et l’écrivain Yannick Haenel
Jeudi 11 décembre : Librairies indépendantes : petits commerces, grandes ambitions
Avec Sophie Noël pour Le petit commerce de l'indépendance (PUR)
Vendredi 12 décembre : Dans la bibliothèque de Younès Boucif
Le vendredi de 10h à 11h
Avec Belinda Cannone, écrivaine et essayiste, sur Mrs. Dalloway de Virginia Woolf
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Nouvelles de Anton Tchekhov (Rediffusion)
Proposition, adaptation et réalisation Jeanne Rolin Weiss
Maître de la nouvelle, Anton Tchekhov (1860-1904) dépeint des personnages ordinaires confrontés à l’ennui, à la solitude ou à la petitesse de leur destin. Il excelle à montrer comment leurs émotions, leurs doutes ou leurs drames intérieurs révèlent une profondeur universelle. Ses histoires oscillent entre comédie discrète et tragédie douce, et ne cherchent pas forcément des fins spectaculaires, mais plutôt des instants de vérité. À travers elles, il brosse un portrait subtil de la Russie de la fin du XIXᵉ siècle.
Avec notamment Roger Bret, Nelly Borgeaud, Denis Manuel, Jacques Bretonnière, Marie Dubois
1/5 Fatalité
Sophia, la femme du notaire Loubiantsev, tente de repousser les avances insistantes de son voisin Iline...
2/5 La Maison à mezzanine
Un peintre oisif loge chez son ami Bélokourov et passe ses journées dans la maison des Voltchaninov, où s’opposent la froide et ambitieuse Lyda et la douce Génia, dont il tombe amoureux.
3/5 Impassibilité
Malakhine et son fils Iacha convoyent huit wagons de bœufs vers l’abattoir, mais leur train accumule retards et arrêts arbitraires, chacun monnayé par des pots-de-vin au personnel ferroviaire.
4/5 Douchetchka
Olga Plemiannikova épouse successivement trois hommes dont elle adopte chaque fois les passions et les opinions. Se trouvera-t-elle ?
5/5 Nuit de Pâques
Une rivière, un bac pour traverser, deux hommes discutent dans la solitude de la nuit…
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
Lundi 8 décembre : Extrait de X et excès de Rim Battal
Lu par Laurent Gernigon
Mardi 9 décembre : Chant du matin de Sylvia Plath
Lu par Mathieu Perotto et André Brusque
Mercredi 10 décembre : Extrait des Chants de la Tassaout, de Mririda N’Aït Attik
Lu par Solène Guitteni
Jeudi 11 décembre : Extrait du Spleen de Casablanca d’Abdellatif Laabi
Lu par Mathieu Perotto et Andréa Brusque
Vendredi 12 décembre : Ta bouche aux lèvres d’or, extrait de Capitale de la douleur et Vingt-huit novembre mil neuf cent quarante-six, dans Le temps déborde de Paul Eluard
Lu par Mathieu Perotto
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
Vingt-quatre heures de la vie d’une femme de Stefan Zweig (Rediffusion)
Production Madeleine Loisel / Réalisation Anne Lemaître
Au tout début du XXe siècle, un scandale au Palace Hôtel, qui jouxte la petite pension de la Riviera où séjourne le narrateur, provoque des conversations des plus animées : Mme Henriette, la femme d’un client, s’est enfuie avec un jeune homme qu’elle venait tout juste de rencontrer. Seul le narrateur affiche de la compassion pour cette femme, suscitant alors la confession d’une vieille dame de l’aristocratie anglaise… Elle-même, des années auparavant, a connu vingt-quatre heures d’une passion qui a bouleversé son existence pour toujours…
Avec Béatrice Agenin, Eléonore Hirt, Bertrand Beautheac, Jean-Gabriel Normann, Eric Genovès
6/10 Un désespoir absolu
Rien sur terre n’aurait pu rendre ce désespoir, cet abandon absolu de sa personne d’une manière aussi saisissante que cette immobilité.
7/10 Une question de vie ou de mort
Je n’ai jamais oublié ni n’oublierai aucune seconde de cette nuit. Car là, j’ai lutté avec un être humain pour sa vie, je le répète, dans ce combat c’était une question de vie ou de mort.
8/10 Une journée lumineuse
La veille, ça avait été un hasard, une ivresse, la folie démoniaque de deux êtres égarés. Mais aujourd’hui, il fallait que je me livre à lui plus ouvertement qu’hier, parce que maintenant, à la clarté impitoyable de la lumière du jour, j’étais forcée de l’aborder comme quelqu’un de bien vivant.
9/10 Une prière
Je sentais que j’avais réussi en tout. Cet homme, je l’avais sauvé pour toujours. Nous sortîmes de l’église pour revenir dans la lumière radieuse et ruisselante de cette journée ensoleillée de mai. Jamais le monde ne m’avait semblé si beau.
10/10 Une âme brisée
Vingt-quatre heures tellement remplies par une tempête qui avait déchaîné les sentiments les plus insensés que mon âme en était brisée pour toujours.
Le dimanche de 20h à 22h
Cycle Stefano Massini 3/3
Manhattan Project de Stefano Massini
Réalisation Louise Loubrieu / Adaptation Louise Loubrieu et Clémence Barbier / Musique originale et interprétation Julien Noël et Etienne Bonhomme
Dans la lignée de la saga des Lehman Brothers, Manhattan Project retrace les étapes qui ont mené une poignée d'hommes à inventer l'arme la plus effrayante jamais créée sur terre - un projet d'une ampleur inédite, un exploit scientifique pour contrer l'irrésistible progression du nazisme en Europe. Stefano Massini décrypte dans cette fresque, les rouages d'une entreprise humaine colossale et quasi mythologique dans laquelle le génie humain se met au service de la destruction et de la mort. L'histoire commence en 1938 lorsqu'un groupe de jeunes et brillants physiciens juifs hongrois fuient l'Europe de Hitler pour se réfugier aux États-Unis. Ils s'unissent pour être les premiers à concevoir la bombe nucléaire tandis que retentissent en Europe les cris des ghettos en flammes.
Avec notamment Florence Loiret Caille (la narratrice), Philippe Duclos (Vannevar Bush), Laurent Papot (Oppenheimer), Clémence Barbier (Jean Tatlock ), Quentin Gouverneur (Léo Szilard)
