Un mémorial des autodafés nazis incendié à Potsdam

Mais cette nuit, des vitres ont volé en éclats, des livres ont été allumés, et le symbole même d’une mémoire fragile a été profané. Motif politique envisagé : l’oubli, la haine, l’insulte à la mémoire. Ce gedenkort — discrètement aménagé dans une cabine téléphonique — avait valeur de témoignage : rappeler que la littérature, les idées, peuvent être la proie de la barbarie.

Et c’était précisément le sens de ces autodafés de 1933, quand, sur ordre du régime nazi, des étudiants encadrés par des professeurs et des groupes paramilitaires s’allièrent pour jeter à la flamme des milliers d’ouvrages jugés non allemands.

Parmi eux, des noms aujourd’hui devenus des classiques — auteurs juifs, socialistes, opposants, penseurs indépendants. En brisant les vitres, en ravivant les flammes, ces jeunes ne se sont pas contentés de commettre un délit de vandalisme. Ils ont ouvert béante la blessure du passé. Ils ont mis le feu — non seulement aux pages, mais à la mémoire.

Mémoire fragile, vigilance indispensable

Depuis longtemps, les historiens, les associations et les institutions culturelles rappellent la nécessité de garder en vie cette mémoire. Car comme le montre le flamboyant bûcher nazi de mai 1933, la destruction des livres fut un prélude — non une fin en soi. « Là où l’on brûle des livres, on finira par brûler des hommes aussi », avertissait déjà un siècle plus tôt l’écrivain emprisonné par la censure.

Le mémorial de Potsdam s’inscrivait dans cette tradition d’alerte silencieuse. À défaut de pouvoir restituer les textes perdus — beaucoup ne sont jamais réapparus —, il offrait un espace de recueillement, de souvenir, de réflexion.

Or voilà qu’une génération, visiblement inconsciente ou cynique, a choisi de piétiner ce fragile hommage. Fragile, parce que discret — la cabine téléphonique semblait presque anodine. Mais stratégique, parce que profondément symbolique.

L’ombre d’un fanatisme ordinaire

Selon les premières pistes, l’attaque pourrait n’avoir rien d’anodin. On évoque un mobile de haine, un message adressé non seulement aux livres — mais à l’idée même de diversité, d’ouverture, de mémoire. Un retour fielleux au temps des bûchers. De fait, le mémorial concernait l'un des moments fondateurs de la purge culturelle nazie. Ces autodafés s’inscrivaient dans une politique antijuive et antisémite du régime nazi — visant à éliminer des œuvres d’écrivains juifs, pacifistes, marxistes et autres personnes jugées non conformes, pacifistes, homosexuels, ou simplement personnalités trop libres.

Comment ne pas voir dans cet incendie nocturne l’écho sinistre des bûchers de 1933, quand des étudiants — souvent jeunes, souvent convaincus — jetaient dans les flammes tout ce qui remettait en cause l’idéologie national-socialiste. Le contraste devient d'autant plus cruel : alors que les mémoriaux cherchent à transmettre une conscience, ces jeunes ont choisi d’en effacer un morceau — comme pour signifier qu’ils n’avaient cure de la leçon.

La mémoire contre les flammes ?

La question se pose désormais : comment réagir ? Restaurer la cabine, remplacer les vitres, reconstituer l’installation, dans un premier temps. Mais cela ne suffira pas, affirme-t-on : le plus important sera de faire exister à nouveau le récit, de le transmettre — aux jeunes d’aujourd’hui, et à ceux de demain. D'ailleurs, plusieurs vidéos tournées devant la cabine, quelques jours après les faits, attestent d'une mobilisation naissante.

La maire Noosha Aubel a exprimé son indignation face à cet incident. « Je suis attristée et choquée que ce mémorial, créé par une initiative privée, ait été profané et détruit », assure-t-elle sur Instagram. Elle a appelé à redoubler de vigilance et a encouragé la population à ne pas fermer les yeux face à de tels agissements, « sans pour autant se mettre en danger ».

À Potsdam, en brisant des vitres, en ravivant des flammes, ces adolescents ont mis le feu justement à ce que le mémorial cherchait à protéger : la mémoire. Et cela, il faudra le réparer — non seulement avec du verre, mais avec la parole, l’histoire, l’engagement.

