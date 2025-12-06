Inscription
#International

Books : Pourquoi Francis Crick reste l’un des scientifiques les plus influents du XXᵉ siècle

Francis Crick n’a pas seulement dévoilé la structure de l’ADN : il a aussi révolutionné notre compréhension du cerveau, traçant la trajectoire fulgurante d’un esprit scientifique hors norme. L’actualité à la lumière des livres, c'est ce que propose chaque semaine la Booksletter, du magazine Books. 

Le 06/12/2025 à 09:02 par Clément Solym

Clément Solym

Codécouvreur de la structure de l’ADN aux côtés de James Watson et Maurice Wilkins, Francis Crick n’a pas seulement révolutionné la biologie moléculaire. Fort de son prestige scientifique et d’une liberté d’action rare, il a entrepris une seconde carrière consacrée au cerveau et aux neurosciences. De l’hérédité aux mécanismes de la conscience, le parcours de ce chercheur iconoclaste interroge ce qui permet à un esprit de marquer deux champs majeurs du savoir.

Francis Crick, un génie à double détente

Le nom de Francis Crick est associé avec celui de son cadet James Watson, récemment décédé, à l’identification, en 1953, de la structure de l’ADN, la molécule qui contient l’information génétique utilisée par les organismes vivants pour se développer, fonctionner et se reproduire. Cette découverte fondamentale, qui a valu à ses auteurs et à leur collègue Maurice Wilkins le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1962, ne représente pourtant qu’une partie de la contribution du chercheur anglais aux sciences du vivant.

Dans les années qui suivirent, Crick joua un rôle central dans les progrès de la biologie moléculaire qui découlèrent de leur exploit. Au cours d’une seconde carrière, aux États-Unis, il contribua par une série d’intuitions, de méthodes et de travaux à l’essor des neurosciences. Qu’est-ce qui lui a permis de se distinguer à ce point dans deux domaines différents ? 

Crick: A Mind in Motion – from DNA to the Brain (« Crick. Un esprit en mouvement – de l’ADN au cerveau »), de Matthew Cobb, Profile Books, 2025. Lire l’article

Sus aux influenceurs artificiels !

Les intelligences artificielles (notez le pluriel) sont nos enfants. Il est temps de réfléchir sérieusement aux moyens de les éduquer. Sans quoi ils risquent de faire n’importe quoi. S’il est temps, c’est que les voilà au seuil de l’adolescence, et que déjà, à bien des égards, ils semblent nous échapper. Si nous n’agissons pas rapidement, ils prendront en mains leur propre éducation – une évolution sur laquelle nous n’aurons plus aucune prise.

« Notre génération d’êtres humains est la dernière à être les parents de notre progéniture IA, écrit De Kai. Bientôt ils s’élèveront eux-mêmes. » D’origine chinoise, De Kai est né aux États-Unis. Il y a fait carrière, même s’il a noué des liens étroits avec l’université de science et de technologie de Hong Kong. C’est là qu’il a développé les outils IA de traduction qui nous sont familiers, dont Google Translate. 

 

Raising AI: An Essential Guide to Parenting Our Future (« Éduquer l’IA. Un guide essentiel pour façonner notre avenir »), de De Kai, MIT Press, 2025. Lire l’article

 

Encore heureux que Schopenhauer fût triste

Schopenhauer était grognon, méprisant, misanthrope et surtout misogyne, foncièrement solitaire, souvent méchant, enfin ultraconservateur voire rétrograde. Même sa mère le tenait à distance, lui écrivant qu’elle « le trouvait “horripilant, dominateur et insignifiant” – ce qui pousse à se demander ce que ses ennemis pouvaient bien dire de lui ! », ironise Terry Eagleton dans la London Review of Books.

Mais toutes ces « qualités » ont informé sa philosophie à un degré presque jamais rencontré chez les autres (grands) philosophes. C’est du moins ce que veut montrer l’universitaire britannique David Bather Woods par cette biographie intellectuelle « dans laquelle il se penche davantage sur la vie de son sujet que sur sa pensée, comme toujours dans ce type de livre… Un genre très prisé des Britanniques », ironise encore Terry Eagleton.

Arthur Schopenhauer: The Life and Thought of Philosophy’s Greatest Pessimist (« Vie et pensée du plus grand pessimiste de la philosophie »), de David Bather Woods, University of Chicago Press, 2025. Lire l’article

Les éclats de Kramatorsk

Invité à la Foire du livre de Kiev, l’écrivain colombien Héctor Abad Faciolince se rend en Ukraine, déchirée par la guerre. C’est à Kramatorsk, à une vingtaine de kilomètres de la partie du Donbass occupée par la Russie, qu’un missile balistique Iskander frappe une pizzeria où il dînait avec plusieurs personnes, dont l’Ukrainienne Victoria Amelina, journaliste, écrivaine et militante des droits humains.

Alors qu’ils venaient d’échanger leur place à table, Abad ayant un problème d’audition, Victoria est tuée par des éclats de métal. Ce moment nourrit une réflexion profonde sur le rôle de l’écrivain face à l’oubli, à la barbarie et à la nécessité de témoigner. Il se sent redevable envers Amelina, dont la plume documentait les crimes de guerre, et imagine qu’elle aurait fait de même pour lui si les rôles avaient été inversés. Le livre tente de garder vivante la mémoire de celle qui, en seulement quatre jours, est devenue une présence indélébile.

Ahora y en la hora (« Maintenant et à l’heure »), de Héctor Abad Faciolince, Alfaguara, 2025. Lire l’article

 

 

 

Le capitalisme ? Mais c’est quoi, au juste ?

« Une magnifique histoire du capitalisme » selon Amartya Sen, « un livre monumental, à lire absolument », selon Thomas Piketty, « un véritable tour de force » selon Peter Frankopan… Le fort ouvrage (1300 pages) de l’historien de Harvard Sven Beckert est, à peine paru, sur la liste des best-sellers d’Amazon.

Dans le New York Times l’historien Marcus Rediker expose l’originalité d’une approche qui, au lieu de faire débuter le capitalisme en Europe, comme le veut la tradition, en décèle l’un des premiers vagissements dans la cité portuaire d’Aden, au XIIe siècle. Des lettres de marchands juifs, précise Gideon Lewis-Kraus dans le New Yorker, en attestent l’innovation essentielle : ce ne sont plus des marchands qui sillonnent les mers au risque de leur vie, mais des entrepreneurs qui financent des expéditions marchandes, au risque non de leur vie mais de leur capital.

Capitalism: A Global History (« Capitalisme. Une histoire globale »), de Sven Beckert, Penguin, 2025. Lire l’article

 

 

Pour aider Books

 

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur notre page HelloAsso .

 

 

ActuaLitté

Quand Hatsune Miku rencontre la princesse Kaguya : le nouvel ovni de l’animation japonaise

Le 22 janvier 2026, Netflix dévoilera Kaguya, princesse cosmique, un film d’animation musical original signé Shingo Yamashita. L’animateur japonais, connu pour ses séquences spectaculaires sur les génériques de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man ou encore Urusei Yatsura, signe ici son premier long-métrage.

10/11/2025, 13:07

ActuaLitté

Pénélope Bagieu, Benoît Peeters et Éric Ruf sur France Culture

L'acteur et metteur en scène Éric Ruf investit la station France Culture, en cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 novembre, et plus particulièrement deux programmes, « L'Instant poésie » et « Lectures du soir ». Mais la station accueille également Pénélope Bagieu et Lola Lafon, Aurélie Olivier ou encore Oliver Le Cour Grandmaison...

10/11/2025, 09:22

ActuaLitté

À quel âge lire Boucle d’or, Les Cahiers d’Esther ou de la dark romance ?

Peut-on offrir Les Cahiers d’Esther à un enfant de 8 ans ? À partir de quel âge lire Captive, la célèbre dark romance de Sarah Rivens ? Et l'histoire de Boucle d’or et les trois ours, est-ce vraiment judicieux dès 3 ans — ou alors avant, pour les amateurs de contes du soir ? Babelio Jeunesse a la réponse... celles des lectrices et lecteurs.

07/11/2025, 17:04

ActuaLitté

Au bonheur des livres : Dominique Bona et Raphaël Enthoven invités

Le vendredi 7 novembre à 23h, l'émission Au bonheur des livres annonce un programme « Au nom du père et de la mère ». Claire Chazal a en effet invité deux auteurs qui se penchent sur leur généalogie et des figures familiales.

07/11/2025, 11:36

ActuaLitté

Naruto, Berserk, Dragon Ball... Des animes d'ADN sur la plateforme M6+

La plateforme de diffusion à la demande M6+, lancée en 2024 par le groupe M6 (RTL Group, Bertelsmann), fait une place à des animes d'Anime Digital Network (ADN, groupe Média-Participations). Au sein du catalogue, quelques poids lourds venus du manga, comme Dragon Ball, d'après le manga d'Akira Toriyama (trad. Fédoua Lamodière, Glénat), ou Berserk, tiré de l'œuvre de Kentarō Miura (trad. Anne-Sophie Thévenon, Glénat).

06/11/2025, 09:33

ActuaLitté

France 5 propose une soirée spéciale autour de Joseph Kessel

Le vendredi 28 novembre prochain, France 5 réserve une soirée complète à l'écrivain Joseph Kessel, figure de l'écrivain aventurier et engagé, notamment, dans la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Le film L’Armée des ombres (Jean-Pierre Melville, 1969), adapté de son roman paru en 1943, sera suivi par un documentaire inédit de Patrick de Saint-Exupéry, Joseph Kessel, la mallette de l'ogre.

05/11/2025, 09:25

