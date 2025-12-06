Une Espagnole écoulait sur internet des livres volés à la bibliothèque municipale

Un beau matin d’octobre 2025, la Policía Nacional a mis fin à des mois de larcins discrets — mais obstinés — dans la Biblioteca Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz). L’accusée : une femme suspectée d’avoir subtilisé des dizaines d’ouvrages pour les revendre ensuite sur la fameuse appli de seconde main Wallapop. Résultat de l’enquête : 127 livres récupérés, pour une valeur estimée supérieure à 2000 €.
L’affaire aurait pu passer pour un petit détour de l’économie parallèle — un vol discret, un peu sordide, mais sans conséquence spectaculaire. Sauf qu’avec le temps, les volumes se sont accumulés. Et quand il a fallu localiser les acheteurs, la mayonnaise a pris une tournure rocambolesque : les livres s’étaient envolés un peu partout en Espagne, jusqu’à Burgos, Pontevedra, Barcelone, Madrid ou Castellón. Un maillage géographique suffisant pour transformer la traque en vrai parcours d’obstacles, rapporte El País.
Le travail du Groupe de Delincuencia Urbana a donc été… minutieux. Interroger les acheteurs, recouper les listes, organiser les retours — un casse-tête logistique pour restituer les ouvrages à leur bibliothèque d’origine.
Ah, le bon vieux commerce clandestin... Ce qui choque dans ce genre d’affaires, ce n’est pas tant l’idée en elle-même — revendre des livres — que la source illégale : des ouvrages destinés à la collectivité, prêtés ou consultables gratuitement, détournés pour un profit personnel. Un twist ubuesque : des romans et essais qui devaient enrichir des lecteurs, acheminés vers des applis de revente, comme s’il s’agissait de vieux disques ou de vêtements d’occasion.
À LIRE - Il volait des livres en bibliothèque pour les revendre sur Facebook
Le montant semble modeste comparé aux trafics habituels, mais c’est le symbole qui compte : la consommation à la petite semaine d’un patrimoine public. Et l’ironie de voir des livres potentiellement offerts à des collégiens ou des lecteurs de quartier finir sur un écran, sous la forme d’une annonce : « À vendre — très bon état ».
L’affaire révèle une tension profonde entre deux univers opposés. D’un côté, l’idéal — noble, mais fragile — du libre accès au savoir ; de l’autre, la voracité du marché de l’occasion, non régulé, parfois sordide. Chaque titre fauché aux étagères, c’est un fragment de service public que l'on dépouille.
Et pourtant… rien de spectaculaire comme dans un braquage hollywoodien. Pas de vitrine explosée, pas de sirènes stridentes. Juste une femme, des livres, une appli, et le silence d’un petit vol répété, jour après jour. Mais à l’arrivée : un trou dans la collection, des lecteurs déçus, et des livres à retrouver — un peu partout dans le pays.
Alors, on peut sourire — nerveusement — devant l’idée saugrenue d’un « business » de livres publics, vendus via une appli. Mais ce rire cache l’inquiétude : combien d'établissements sont exposées à ce type de détournement ? Et combien de documents partent ainsi en fumée — ou en colis postaux ?
