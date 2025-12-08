3 € pour lire : mythes et réalités d’une “taxe sur la lecture”, sur fond de crise du livre

Difficile de ne pas sourire — un peu jaune, certes — en voyant Amazon se présenter en défenseur intraitable du pouvoir d’achat culturel. La présentation est toujours aussi bien rodée, presque trop : quand un géant du e-commerce s’érige en gardien du pluralisme culturel, il est permis de hausser un sourcil… ou deux.

Un discours à décortiquer

Dès le départ, quelque chose cloche. Que l’un des acteurs les plus directement concernés par la loi s’exprime n’a rien d’anormal ; encore faut-il rappeler qu’il n’est ni arbitre neutre ni observateur désintéressé.

Depuis le lancement des discussions autour du tarif postal minimal, Amazon s’est d’ailleurs montré prolifique : prises de parole répétées, argumentaire affûté, sondage commandé à un institut réputé (IFOP) pour étayer son propos. Rien d’illégal — simplement le jeu. Mais lorsque l’on avance masqué derrière une bannière pseudo-civique, mieux vaut accepter que le public interroge la mise en scène.

Et cette mise en scène repose sur un principe simple : faire croire que les frais de port suffisent à expliquer la baisse des ventes de livres. Or les chiffres racontent tout autre chose. Le Syndicat national de l’édition a dévoilé des données sans ambiguïté : entre 2023 et 2024, les ventes ont reculé d’un peu plus de 3 %, passant de 439,7 millions d’exemplaires à 426 millions.

Un mouvement perceptible partout en Europe, dans des proportions parfois comparables — preuve que la crise dépasse très largement les frontières françaises. Inflation persistante, essoufflement post-pandémie, mutation des usages, conquête du marché par le numérique et l’occasion : le cocktail est ample, et la livraison à 3 euros n’en représente qu’une goutte.

Des chiffres, oui, mais pas toujours là où on les attend

La tribune brandit pourtant un montant spectaculaire : plus de 100 millions d’euros qui auraient été « prélevés » sur les Français depuis deux ans. À condition, toutefois, d’accepter sans nuance les résultats d’un sondage commandité par… Amazon. Car ni le ministère de la Culture, ni les organisations professionnelles, ni les études indépendantes ne confirment ce chiffrage. Le lecteur a donc le droit de douter — ou de demander des sources externes à l’entreprise qui se plaint.

La démonstration vacille un peu plus lorsque l’auteur affirme que les librairies n’auraient bénéficié en rien de la loi. Il évoque un report massif vers les hypermarchés et grandes chaînes, au détriment des indépendants. L’argument paraît solide, mais il oublie que la loi Darcos n’a jamais été conçue pour augmenter les ventes en magasin.

Son objectif était limpide : corriger une distorsion de concurrence qui permettait à un seul acteur, grâce à sa puissance logistique hors norme, d’écraser tout un réseau de librairies incapables de rivaliser sur les coûts d’expédition. Le sujet n’est donc pas de remplir les rayons, mais de garantir que le livre puisse continuer d’être vendu ailleurs que sur une unique plateforme.

Ajoutons — détail lourd de sens — que la loi maintient le retrait gratuit en magasin. Un compromis essentiel, largement utilisé, que la tribune se garde bien de mentionner. Comme si rappeler l’existence du click & collect risquait de fissurer la dramaturgie.

L’Espagne, ce miroir un peu trop flatteur

Évidemment, pour montrer qu’une autre voie serait possible, la tribune convoque l’Espagne. Le pays a instauré un tarif postal préférentiel spécialement destiné aux livres, une mesure séduisante sur le papier. Problème : l’architecture postale espagnole n’a rien à voir avec la française.

Un opérateur unique, un système plus centralisé et une géographie économique différente rendent la comparaison très approximative. Transposer ce modèle sans tenir compte du terrain reviendrait à planter un olivier au pied du Mont-Blanc : l’idée est jolie, mais néglige les rudiments impératifs de climatologie.

Réguler n’est pas taxer

Et c’est là que se niche l’un des malentendus entretenus par l’entreprise : la loi Darcos n’est pas une ponction déguisée. Elle ne crée pas un impôt, mais impose un seuil à partir duquel le transport d’un livre ne peut être offert à perte. Les mots ont un sens. Parler de « taxe » revient à travestir une mesure de régulation en pénalité financière. Le dispositif ne vise qu’à rééquilibrer les chances — un peu, modestement — d’un marché fragilisé.

Car la réalité, c’est que le circuit du livre était déjà fragile bien avant l’adoption du texte. L’essor fulgurant des plateformes de vente en ligne a bousculé les librairies, dont beaucoup survivent grâce à un maillage territorial soutenu par la puissance publique.

Le marché de seconde main, lui, progresse à vive allure ; les bibliothèques jouent un rôle crucial dans l’accès à la lecture ; les pratiques culturelles changent. Réguler n’est donc pas punir : c’est reconnaître que la diversité du livre — cet écosystème fragile — ne se maintient pas seule.

Débat mal posé et occasion manquée

À bien y regarder, la tribune d’Amazon se trompe de combat. Elle pointe du doigt une mesure de guingois, de toute évidence, mais nécessaire pour préserver un équilibre mis à mal par vingt ans de concurrence asymétrique. Elle transforme un enjeu de régulation en drame national pour le lecteur isolé. Elle oublie les réseaux de bibliothèques, les dispositifs publics, le click & collect, le livre d’occasion.

Elle simplifie à l’excès un paysage mouvant, où les causes économiques dépassent très largement les frais d’expédition : là où la tribune voit un coup de massue, les chiffres racontent surtout un ralentissement global.

Ce qu’il faudrait, au fond, ce n’est pas une charge contre les librairies ni un procès des plateformes. C’est une réflexion globale sur l’accès à la lecture : comment faire coexister e-commerce et présence physique ? Comment soutenir l’édition indépendante ? Comment éviter qu’un marché trop concentré n’étouffe le reste ? La seule erreur de la loi Darcos restera d'en avoir fait une question... à 3 €.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com