Bruno Gaccio se glisse dans la peau de Sarkozy avec Le Temps béni des Vérités

Le récit couvre la période allant du 25 septembre 2025 - jour de sa condamnation - au matin du 17 janvier 2026, où le protagoniste prend conscience « d’un truc inouï ». Le Temps des Vérités se présente comme un livre écrit à la première personne, dans lequel Bruno Gaccio endosse la voix et les tics de Nicolas Sarkozy « pour le pire et le moins bon ».

« Je ne le comprends toujours pas »

« C’est drôle tout pareil et vrai presque tout pareil », promet l’éditeur. L’auteur « souffre pour Nicolas, s’indigne pour Nicolas et pleure avec lui quand Carla chante ».

Un extrait donne la mesure du pastiche : phrases interminables, emphase dramatique, mélodrame contrôlé. Sarkozy-pastiche s’y dit victime d’une « haine » incompréhensible : « Jamais la haine à mon encontre ne fut aussi fortement exprimée qu’en ce jour du 25 septembre de l’an 2025. (…) Cinq ans ferme ! Les mots de la juge résonnèrent en moi puis disparurent dans un trou noir. »

De toute ma vie et d’aussi loin que je m’en souvienne, d’aussi profond que porte ma mémoire et aussi éloignés que soient mes souvenirs et tout aussi énergiquement que je puisse fouiller mes archives, et qu’avec exhaustivité je fasse l’inventaire de mes histoires personnelles, jamais la haine à mon encontre ne fut aussi fortement exprimée et aussi puissamment manifestée, avec autant de brutalité cruelle, qu’en ce jour du 25 septembre de l’an 2025. Jamais ! Cinq ans ferme ! Les mots de la juge résonnèrent en moi un instant, puis disparurent dans un trou noir. L’absence. Je n’entendais plus. Cette décision me fit l’effet d’un coup de poignard sur la tête. Les phrases de mes avocats, les mots de ma famille, les réflexions des amis, les propos des journalistes et les bravos de la foule se perdirent dans un bourdonnement suffocant qui obtura mon ouïe comme une abeille. J’étais sidéré. Pourquoi cette haine ? Quelle est-elle ? D’où vient-elle, qu’est-ce qui l’inspire et la motive ? Je ne le comprenais pas, je ne le comprends toujours pas. - Extrait de N.S. : Le Temps des Vérités, de Bruno Gaccio

Bruno Gaccio est scénariste, auteur, acteur et producteur de télévision. Il est connu notamment pour avoir été le co-créateur et co-auteur des Guignols de l’info sur Canal+ de 1992 à 2007. Il a publié quinze livres, parmi lesquels Petit manuel de survie à l’intention d’un socialiste dans un dîner avec des gens de gauche (Les Liens qui Libèrent), ainsi que la série des enquêtes de Morillo et plusieurs volumes de mémoires de guignols parus chez Massot éditions.

Il est par ailleurs candidat LFI aux municipales de Paris, où il conduit la liste du mouvement dans le très conservateur VIIᵉ arrondissement. Proche de La France insoumise depuis plusieurs années, il avait déjà participé à la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2022 au sein du Parlement de l’Union populaire. Il s’est engagé en politique dès 2012 en cofondant le Collectif Roosevelt, puis en participant à la création de Nouvelle Donne avec Pierre Larrouturou. Le VIIᵉ arrondissement, dirigé depuis 2008 par Rachida Dati, reste l’un des bastions historiques de la droite parisienne.

À LIRE - Bruno Gaccio : "Je me fous de la morale des gens"

« En prison, il n’y a rien à voir et rien à faire »

L’ancien président Nicolas Sarkozy, âgé de 70 ans, a été écroué le 21 octobre, condamné à cinq ans de prison dans l’affaire dite du « financement libyen ». Libéré le 10 novembre, il a rapidement annoncé la parution d'un nouveau livre, Le journal d’un prisonnier. Il a même partagé un premier extrait sur son compte X, affirmant notamment : « En prison, il n’y a rien à voir et rien à faire ». Cette période lui apparaît comme « un désert » où se développe, selon lui, une forme de vie intérieure.

L’incarcération de Nicolas Sarkozy a constitué un événement inédit sous la Ve République. Le tribunal correctionnel de Paris l’a reconnu coupable d’association de malfaiteurs, estimant qu’il avait laissé certains de ses proches solliciter le régime de Mouammar Kadhafi afin d’obtenir une aide financière occulte. La peine prononcée le 25 septembre était particulièrement lourde : cinq années de prison, un mandat de dépôt à effet différé, une exécution provisoire et une amende de 100.000 euros. En revanche, les juges avaient écarté les charges de corruption passive, de détournement de fonds publics libyens et de financement illégal de campagne électorale.

Nicolas Sarkozy, tout comme ses anciens ministres Brice Hortefeux et Claude Guéant - condamnés respectivement à deux et six ans de prison - ont immédiatement fait appel. Le nouvel examen de l’affaire est programmé entre le 16 mars et le 3 juin devant la cour d’appel de Paris.

Libéré le 10 novembre, Sarkozy a bénéficié d’une décision des magistrats estimant qu’il ne présentait ni danger ni risque de fuite, ce qui rendait inutile la poursuite de son incarcération. Les juges ont toutefois rappelé que le mandat de dépôt initial se justifiait par la gravité exceptionnelle des faits qui lui sont reprochés. L’ancien président interprète pour sa part cette sévérité autrement : il affirme que la décision aurait été motivée par des considérations personnelles plutôt que juridiques, évoquant dans son message un traitement dicté par « la haine ».

Une présence qui interroge

Ce retour au premier plan intervient alors que Nicolas Sarkozy demeure administrateur indépendant du groupe Lagardère, propriétaire d’Hachette Livre, premier éditeur français, ainsi que de plusieurs médias. Depuis février 2020, il siège au conseil d’administration du groupe, aux côtés notamment d’Arnaud Lagardère, Yanick Bolloré, Arnaud de Puyfontaine ou encore Michèle Reiser. Aucune règle juridique ne l’empêche de conserver cette fonction malgré ses condamnations.

Pourtant, dans un groupe qui revendique un code d’éthique et un code anticorruption, cette présence a suscité des interrogations. En interne comme chez certains actionnaires, une question revient régulièrement : un dirigeant condamné pour association de malfaiteurs et corruption peut-il rester administrateur d’un géant de l’édition ? Selon BFM-TV, un proche du groupe Bolloré aurait jugé « impensable » son maintien au conseil d’administration, estimant que « c’est à lui de démissionner ». Un petit actionnaire se serait également inquiété de cette situation, avant que la direction du groupe ne prenne la défense de l’ancien président.

À LIRE - "Mange tes grands hommes, stupide roman national"

Du côté des salariés, le Syndicat général du Livre et de la Communication écrite-CGT rappelle qu’il ne commente pas les décisions de justice, mais précise que : « Lorsqu’un homme politique est condamné à de la prison, l’exemplarité exige qu’il démissionne de ses responsabilités, d’autant lorsqu’il s’agit d’un groupe qui détient des médias et des maisons d’édition. »

Crédits photo : Massot Éditions / ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com