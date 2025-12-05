Courbevoie : le Prix des Bruyères 2025 récompense quatre auteurs

À la veille des 24H des Mots, événement littéraire phare de la ville de Courbevoie, le Prix des Bruyères a été remis ce vendredi 5 décembre 2025 au Café des Mots. Pour sa troisième édition, ce concours d’écriture de nouvelles, organisé dans le cadre du dispositif Courbevoie Capitale du Mot, a distingué quatre lauréats dont les textes font rayonner la ville à travers la fiction.
Le jury a récompensé :
Nassoum Diallo pour Souvenirs flous
Astrid Langlois pour So far away from Courbevoie
Marielle Messaoui pour La Seine, ses ombres et ses lumières
Cécile Renault pour Dernier voyage
Ville d’accueil des peintres impressionnistes, puis des cinéastes, Courbevoie ambitionne aujourd’hui de devenir un territoire privilégié pour les écrivains. Le Prix des Bruyères illustre cette volonté de soutenir la création littéraire locale.
Pour être éligibles, les manuscrits doivent être inédits, compter entre 20.000 et 40.000 signes, contenir une mention de Courbevoie, et être accompagnés d’un résumé, d’une biographie de l’auteur et du règlement signé.
Le Prix des Bruyères suit un calendrier précis : l’appel à manuscrits est lancé le 20 juin, durant Les Mots Libres, avant une première réunion du jury mi-juillet. La lecture des textes s’étend de mi-juillet à fin août, puis la délibération finale a lieu mi-septembre. S’ouvre ensuite une phase de travail éditorial avec les lauréats, d’octobre à novembre, qui conduit à la remise officielle du prix le 5 décembre, à l’Espace Carpeaux, pendant les 24H des Mots.
En 2024, le concours a recueilli 31 manuscrits et distingué quatre lauréats : Aurèle Dieudonné pour Entre chien et loup, Dess-France J. Decaux pour Prochain arrêt l’âge adulte, Arthur Josien pour Un vrai trésor et Denis Roditi pour Un dernier rallye.
En 2023, 25 textes avaient été reçus et quatre auteurs récompensés : Laure Brumont pour Si loin, si proche, Jean-Pierre Gross pour Le pharmacien de Courbevoie, Axelle Lopez de Arias pour Les liens invisibles et Marion Mercier pour Courbevoie Cedex.
Crédits photo : Agfrbr (CC BY-SA 4.0)
