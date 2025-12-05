Guadeloupe : Guillaume Guillon Lethière à l’honneur, en prélude à un livre sur le sujet

Présentée comme un événement culturel inédit dans la région, l’exposition rassemblera une centaine d’œuvres venues d’Italie, des États-Unis et de plusieurs grands musées français. Certaines pièces n’avaient plus été montrées à Paris depuis le XIXᵉ siècle, assure La 1ère.

Né en Guadeloupe d’une mère esclave libérée d’origine africaine et d’un père officier royal, Guillaume Guillon Lethière suit une formation artistique à Rouen puis à Paris, où il s’impose durant l’Ancien Régime. Il mène ensuite une brillante carrière : directeur de l’Académie de France à Rome de 1807 à 1816, élu à l’Institut en 1818, puis professeur à l’École des Beaux-Arts dès 1819. Grand collectionneur, il fut aussi conseiller de Lucien Bonaparte.

Son œuvre traverse les bouleversements politiques de la Révolution à la Monarchie de Juillet. Essentiellement consacrée à l’histoire antique, sa peinture s’inscrit dans le triomphe du néo-classicisme davidien — un style qui lui vaudra un certain discrédit à partir des années 1820, alors que les romantiques s’imposent.

Deux toiles monumentales conservées au Louvre témoignent de son ambition : Brutus condamnant ses fils à mort (1811), et La Mort de Virginie (1828).

Le 26 décembre prochain paraîtra par ailleurs Guillaume Guillon Lethière, L’enfant Lumière, signé Richard Viktor Sainsily-Cayol, aux éditions Jean-Benoît Desnel. Un ouvrage qui vient compléter cette revalorisation d’un peintre dont l’importance historique et artistique est aujourd’hui mieux reconnue.

Crédits photo : Mémorial ACTe

