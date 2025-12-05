Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Vie littéraire

La petite maison qui croit aux grands débats : le Faubourg déploie sa collection poche

Fondées en janvier 2020 par Sophie Caillat, ancienne journaliste et cofondatrice de Premier Parallèle, les Éditions du Faubourg se sont imposées en quelques années comme une voix singulière des sciences sociales engagées. La maison a choisi en 2025 de créer sa propre collection de poche : un moyen de reprendre la main sur son catalogue, de prolonger la vie de ses titres et d’aller chercher un lectorat plus jeune, plus large, plus sensible au prix.

Le 05/12/2025 à 19:17 par Hocine Bouhadjera

| 1 Partages

Publié le :

05/12/2025 à 19:17

Hocine Bouhadjera

1

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Tout part de deux titres cédés en 2024 : Vivre fluide de Mathilde Ramadier à Points et Le Cycle du désir de Damien Mascret à Pocket. Une étape qui fait office de déclic. « Ça a été une première étape, un gain de confiance, de me rendre compte que je pouvais faire des livres qui intéressaient les pochistes, comme on dit, et qui donc pouvaient mériter une deuxième vie », nous confie Sophie Caillat.

Mais céder un texte ne va pas sans contrepartie symbolique : « On a quand même un peu l’impression de se désaisir de son patrimoine, même si c’est des cessions qui sont limitées dans le temps. J’ai fini par me dire : puisque beaucoup de camarades éditeurs indépendants lancent leur propre poche, pourquoi pas moi ? »

Elle cite notamment les éditions de l’Antilope ou Rue de l’Échiquier, avec qui elle a monté, avec d'autres, le Collectif des éditeurs anonymes, pour organiser des rencontres en librairie et observer les expériences des uns et des autres. Chez le diffuseur Harmonia Mundi, on l’encourage : d’autres l’ont fait, et en sciences humaines « il n’y a pas tant d’éditions poches que ça ».

La « méthode Wagner », un quasi inédit pour lancer la collection

Le premier titre de la collection poche est presque né d’un accident éditorial. En 2023, les Éditions du Faubourg publient Wagner, enquête sur le groupe de mercenaires au service du Kremlin. Le timing est terrible : « Le livre est parti en impression le jour de la mort de Prigojine (Ndr : leader de la milice russe). On a réussi à ajouter quatre pages, mais le livre était un peu périmé le jour de sa sortie. Il a eu des ventes un peu décevantes. »

Le livre trouve ensuite une vie internationale : vendu dans cinq pays, notamment en Allemagne, où l’éditeur Beck demande aux auteurs une version entièrement actualisée, intégrant la mort de Prigojine et les développements en Afrique. « J’avais un texte plus à jour que le texte qui était en librairie en grand format, raconte l’éditrice. On s’est dit que c’était dommage d’avoir fait corriger un texte pour un éditeur étranger et que ce texte ne soit pas disponible en France. »

D’où l’idée de relancer le livre directement en poche, sous un nouveau titre, La méthode Wagner, les soldats de l’ombre de Poutine à la conquête de l’Afrique, dans une version revue.

Heidi Sevestre avant sa médiatisation

D’autres ouvrages de fonds trouvent dans le poche un prolongement logique. Venir après, nos parents ont été déportés, de Danièle Laufer redéploie ainsi sa force à l’occasion des 80 ans de la libération d’Auschwitz. « Je l’ai voulu en poche notamment pour qu’il touche les scolaires. Le but, c’est la deuxième génération après la Shoah qui parle à la troisième, celle qui vit dans un monde où il n’y a plus de témoins directs de l’Holocauste. »

L’enjeu est double : donner un outil de travail aux enseignants sur un sujet parfois « contesté en classe » et proposer un livre abordable quand ce thème figure au programme du lycée.

Demain c’est nous, éducation et orientation des jeunes face au changement climatique raconte la création d’une option d’initiation au réchauffement climatique. Une association du même nom en est issue. « Ce titre méritait une mise à jour pour deux raisons. D’une part, le cours consacré au changement climatique s’est largement développé grâce à l’association née du livre, d’autre part, la glaciologue Heidi Sevestre est devenue entre-temps une figure très reconnue, que nous avions repérée bien avant tout le monde. »

Enfin, a rejoint la collection Nous n’avons pas peur, le courage des femmes iraniennes, de Natalie Amiri et Düzen Tekkal, best-seller à l'échelle de Faubourg avec ses près de 6000 exemplaires vendus, réimprimé plusieurs fois entre 2024 et 2025.

Une charte graphique « tout typo »

La collection se distingue aussi par sa direction artistique, confiée à Clément Bournas, déjà responsable de la maquette du grand format. « L’idée, c’est que le message soit le plus fort. On supprime l’illustration, on est tout typo. On est dans quelque chose d’assez journalistique, qui est un peu mon ADN, puisque j’étais journaliste avant. Déjà dans la couverture du grand format, on a quelque chose d’assez journalistique, avec un peu la colonne de gauche qui rappelle la manchette de Libération, qui est le journal où j’ai commencé ma carrière. »

Les titres et leurs sous-titres ont été pensés comme un ensemble cohérent : le second apporte immédiatement la précision que le premier suggère. Un parti pris graphique qui a d’abord suscité quelques doutes chez l’éditrice, avant d’être, finalement, « très bien reçu ».

/uploads/images/capture-d-ecran-2025-12-05-a-19-14-11-6933210831ef5411832213.jpg

Faire exister la collection

Après quatre premiers poches, le diffuseur Harmonia Mundi pointe un paradoxe : « On m’a dit : tu en es déjà à quatre titres, et pourtant personne n’a encore vraiment identifié que les Éditions du Faubourg faisaient aussi du poche. Dans ce métier, il faut toujours répéter les choses quinze fois », partage l'éditrice, non sans humour.

La maison met alors sur pied, avec le soutien du CNL, une opération spécifique autour de six titres, « qui consiste à proposer une affiche avec les six titres, des marques-pages, des rencontres en librairie et une surremise qu’Harmonia essaie de proposer. Et puis aussi de gros efforts en relation presse et libraires. »

Les affiches sont destinées aux librairies, avec l’idée de favoriser des tables dédiées. S’y ajoute un conseil important du diffuseur : marquer l’événement par un inédit directement en poche.

Des inédits poches pour les grands débats contemporains

Le projet se concrétise dès janvier avec L’exclusion culturelle. Manifeste pour une riposte populaire, un inédit en poche publié avec la Fondation Jean Jaurès. Victorien Bornéat, conseiller culture en cabinet au sein d’une grande collectivité territoriale, y décrit un monde culturel en crise, frappé par des coupes budgétaires et par la montée d’un discours hostile aux artistes.

En retraçant soixante ans de politiques de démocratisation culturelle, il montre pourquoi celles-ci n’ont jamais véritablement touché les classes populaires. Pour sortir de cette impasse, il propose l’idée d’un « Nouveau populaire », un espace culturel réellement partagé par toutes les générations et milieux sociaux. L’ouvrage paraît le 23 janvier prochain aux côtés d’un second titre, Mes labyrinthes de Florian Forestier, « essai littéraire intime et déambulation dans les méandres de la neurodiversité ».

Une autre parution originale est prévue en avril, dans un format manifeste, autour de la loi Duplomb, portée par Philippe Grandcola, directeur de recherche au CNRS.

/uploads/images/capture-d-ecran-2025-12-05-a-19-17-34-693321ea00407523227213.jpg

Toucher un lectorat jeune, engagé

Les Éditions du Faubourg revendiquent une position claire : sciences sociales, pensée critique, engagement. Sophie Caillat constate un « frémissement » autour de ces enjeux, notamment chez les plus jeunes : « Le renouveau du féminisme en librairie, ça a été vraiment quelque chose par exemple. La collection dans laquelle est Vivre fluide de Mathilde Ramadier, la collection Points Féminisme, a rencontré un beau succès. »

Elle explique : « Nous tenons vraiment à toucher un lectorat jeune et engagé, c’est essentiel pour nous. Mais notre place, au sein des sciences sociales, est peut-être un peu moins radicale que celle d’autres maisons : nous cherchons avant tout à formuler des propositions, à offrir des pistes pour contribuer, modestement, à rendre le monde un peu meilleur. »

La collection poche répond aussi à des problématiques très concrètes : « On est dans une période de crise de pouvoir d’achat et donc pouvoir rendre plus accessibles des titres de fonds, c’est essentiel. Les gens hésitent moins à sortir 10 euros que 18, tout simplement. » Salons, fêtes du livre, rencontres – du Mi-Livre Mi-Raisin de ce week-end à la Fête de l’Humanité – sont autant d’occasions de constater cette sensibilité au prix et de tester les attentes du public.

Surproduction, concentration et économie sociale et solidaire

L’entretien se conclut sur une analyse plus large de la situation éditoriale pour une maison indépendante de sciences sociales. « Ça fait dix ans que je suis dans l’édition et ce qu’on peut voir, c’est que la situation de la surproduction et de la concentration ne s’est pas améliorée, bien au contraire. Les chiffres unitaires moyens chez les éditeurs indépendants ne cessent de baisser. »

Face aux « coups » médiatiques – du nouveau Léna Situations aux trois semaines de prison de Nicolas Sarkozy – l’éditrice a le sentiment d’être prise dans « une grosse machine » contre laquelle il est difficile de lutter autrement que par le soin apporté à chaque livre.

À LIRE - La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin

Les Éditions du Faubourg se revendiquent entreprise de l’économie sociale et solidaire : « On s’inscrit dans toute une chaîne de valeurs qui vise à pilonner le moins possible, imprimer en France, ne pas surproduire, ne faire que des livres qu’on a choisis et qui sont précis, qui servent à quelque chose. » Et de conclure en résumant l’ambition de la maison : « Essayer de continuer à être des défricheurs. »

f
Kézia Lacour, assistante d'édition et de communication en alternance, et Clémentine Legrand, assistante d'édition et de commercialisation, à la Fête de l’Humanité. Éditions du Faubourg.

Crédits photo : Sophie Caillat (Éditions du Faubourg)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

L'exclusion culturelle - Manifeste pour une riposte populair

Victorien Borneat

Paru le 23/01/2026

150 pages

Editions du Faubourg

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Scannez le code barre 9782487867420
9782487867420
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Pierre Lemaitre, Bégaudeau, Le Clezio et Thomas Schlesser de retour en janvier

Tout commence, écrit Pierre Lemaitre, par « un incendie, un bébé… et un sanglier ». Avec Les Belles Promesses, l’écrivain met un terme à sa tétralogie des Années glorieuses, après Le Grand Monde, Le Silence et la Colère et Un avenir radieux. En librairie le 6 janvier prochain.

05/12/2025, 17:30

ActuaLitté

Bayard : Nicolas Huberman nommé à la direction de la régie publicitaire

Le Groupe Bayard nomme Nicolas Huberman au poste de directeur général adjoint de sa régie

publicitaire Bayard Média Développement. Cette nomination constitue une étape clé dans la stratégie de transformation du groupe, avec l’ambition d’intensifier l’innovation au sein de ses solutions publicitaires pour accompagner l’évolution des usages et renforcer la performance des marques.

05/12/2025, 12:36

ActuaLitté

La Galerie de Florence : projet monumental et méconnu qui a transformé Alexandre Dumas

Découvrir un texte inédit d’Alexandre Dumas a quelque chose d’un frisson — une impression de repousser une porte que l’on croyait condamnée. Avec La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas, publiée pour la première fois dans son intégralité, ce frisson devient une immersion. 

05/12/2025, 10:56

ActuaLitté

Poésie, pour tout dire : une nouvelle collection sur la parole des poètes

La maison Illador, maison d’édition indépendante essentiellement consacrée aux livres de poésie, lance une nouvelle collection, Poésie, pour tout dire. L'idée : donner la parole aux poètes, car « si l’on parle beaucoup de poésie, on commente peu son geste ». C’est à cette « part d’ombre » qu'elle entend s’attaquer. Les premières parutions sont prévues pour mai 2026.

03/12/2025, 12:35

ActuaLitté

Le Rouergue noir passe au format poche

Le Rouergue noir, reconnu depuis 2012 pour la qualité littéraire de son catalogue et plusieurs fois récompensé, s’offre une nouvelle vie en format poche. 

01/12/2025, 16:23

ActuaLitté

Une nouvelle responsable pour les cessions de droits chez Flammarion

Les Éditions Flammarion accueillent une nouvelle responsable des cessions de droits audiovisuels, sonores et spectacles vivants : Yasmina Urien, forte d’une longue expérience dans l’édition et la valorisation des catalogues littéraires. 

01/12/2025, 12:38

ActuaLitté

Publier un criminel : l’édition française testée jusqu’au vertige

Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir violé, drogué et livré son ex-épouse Gisèle Pélicot à d’autres hommes pendant une décennie, Dominique Pélicot tente aujourd’hui de trouver un éditeur pour un ouvrage rédigé en prison. Une démarche que son avocate présente comme « thérapeutique », mais qui soulève déjà un trouble profond tant l’affaire de Mazan demeure l’un des dossiers criminels les plus marquants de ces dernières années.

28/11/2025, 18:07

ActuaLitté

Farfelu, aventureux et dramatique : Masques & Monstres, entre mythologie et thèmes de société

C'est en 2018 que débute ce projet colossal entièrement porté en auto-édition par R. Oncedor : Masques & Monstres. Une série de romans en quatre tomes qui associe une histoire inclassable – entre humour, fantasy et reflet réaliste de notre monde – à un travail graphique complet : illustrations peintes par l'autrice elle-même, bestiaires dessinés à la main, et conception de beaux-livres aux finitions luxueuses. Sept ans plus tard, la saga s'achève enfin avec le financement du quatrième tome sur Ulule. Projet porté par R. Oncedor.
 

28/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Children of the Sun, la romantasy francophone qui sort des sentiers battus

Dans un paysage littéraire dominé par la romantasy anglo-saxonne, une autrice francophone construit depuis six ans un multivers ambitieux et inclusif. Aujourd’hui, elle propose l’intégrale de sa trilogie sur Ulule pour conclure cette saga auto-publiée depuis 2022. Children of the Sun est une romantasy adulte puissante, où se mêlent des histoires d’amour, de reconstruction de soi et d'amitié fortes. Projet porté par Kat Thibault

26/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Actes Sud jeunesse : Vincent Etienne succède à Isabelle Péhourticq à la direction éditoriale

Actes Sud annonce un changement à la tête de son pôle jeunesse. Après plus de vingt-cinq années passées au sein des éditions Actes Sud jeunesse, où elle a occupé les fonctions de chargée des droits puis de directrice éditoriale, Isabelle Péhourticq quittera ses fonctions à la fin de l’année pour un départ à la retraite.

25/11/2025, 17:54

ActuaLitté

Les Aventuriers – le jeu de rôle des années 50

Et si vous pouviez jouer dans un film des années 1950 ? « Les Aventuriers – le jeu de rôle des années 50 » vous propulse dans un univers où les détectives fument sous les néons, où les savants fous bricolent dans l’ombre, et où les pin-ups comme les explorateurs bravent des conspirations venues d’ailleurs. Projet porté par Laurent Ryder.

23/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Nicolas Sarkozy est-il le Nelson Mandela français ?

On en vient presque à se demander si Nicolas Sarkozy n’a pas davantage vécu une résidence d’écriture qu’une détention : trois semaines à la Santé, et voilà un nouveau livre annoncé, prêt pour les rayons, publié dans la maison de Jordan Bardella, Éric Zemmour et Philippe de Villiers, Fayard. Le journal d’un prisonnier sera en librairie le 10 décembre 2025. 

21/11/2025, 18:14

ActuaLitté

Une BD réalisée avec un vrai cerveau, de vrais dessins et des couleurs à l'aquarelle

Il y a les héros connus mais également les méconnus. Après les plongeurs italiens au large des côtes bretonnes en 1928-1930, je souhaite faire connaître un ...portugais au far-west qui réussira (ou pas ?) à sauver un fort entouré de milliers d'Indiens. Sur la piste Bozeman en 1866 un nouveau traité, signé par quelques tribus, permet aux pionniers (mais aussi aux chercheurs d'or) de passer du Wyoming au Montana. Mais les Lakotas Sioux, les Cheyennes et Arapahos, eux, n'ont pas signé ! Alors pour protéger les pionniers, l'armée va construire plusieurs forts le long de la piste Bozeman.

21/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Vers de nouveaux minima conventionnels dans l'édition

Le ministère du Travail et des Solidarités annonce l'extension prochaine, pour tous les employeurs et tous les salariés de l'édition de livres, d'un avenant à la convention collective nationale. Celui-ci porte sur les salaires minima garantis.

20/11/2025, 10:53

ActuaLitté

Sabine Madeleine nommée directrice générale du CFC

Le comité du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) annonce la nomination de Sabine Madeleine au poste de directrice générale et gérante, à compter du 17 novembre 2025. Administratrice du CFC pendant sept ans, dont deux en qualité de présidente, « elle en connait parfaitement les enjeux et le fonctionnement », assure le comité.

18/11/2025, 09:08

ActuaLitté

La Légende d’Antar, roman de chevalerie et d’amour inspiré des contes des Mille et Une Nuits

L’histoire d’Antar ibn Shaddad, né esclave, devenu poète et guerrier, et dont la bravoure a traversé les siècles. Ce récit vous fera voyager à travers les déserts d’Arabie, entre aventures, combats, poésie et passion interdite. Mais plus qu’une épopée, La Légende d’Antar est une ode à la dignité, à l’émancipation et à la quête de liberté. Parce qu’il y a des héros qu’on ne croise qu’une fois dans une vie. Antar en fait partie. Projet présenté par painyverse.

18/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Le monde du livre se dote enfin d’un médiateur indépendant : naissance de l’AMAEL

Le 6 novembre, les principales organisations représentatives des auteurs – SGDL, SNAC, SAJ, ADAGP, SAIF et La Scam – ainsi que le Syndicat national de l’édition (SNE) ont officiellement créé l’AMAEL, l’Association de Médiation des Auteurs et des Éditeurs de Livres. Cette assemblée générale constitutive marque l’aboutissement de longues années de travail interprofessionnel, mené d’abord en 2014, puis en 2023, sous l’égide du ministère de la Culture.

17/11/2025, 17:44

ActuaLitté

Vanessa Lavergne quitte Editis pour rejoindre Les Nouveaux Éditeurs

Après plusieurs années au sein du groupe Editis, où elle avait gravi les échelons jusqu’à piloter la stratégie marketing de plusieurs maisons, Vanessa Lavergne entame un nouveau chapitre professionnel : elle rejoint Les Nouveaux Éditeurs en tant que directrice marketing et membre du comité de direction.

17/11/2025, 12:36

ActuaLitté

Éclats d’hiver : le calendrier de l’avent qui réveille la créativité

À l’approche des fêtes, la consultante en créativité et enseignante certifiée Zentangle®, Karen Rutter dévoile un tout nouveau calendrier de l’Avent pensé comme un voyage créatif. La campagne Ulule ouvre du 28 octobre 2025 jusqu’au 12 décembre 2025 : l’occasion pour les contributeurs d’embarquer dans un univers visuel et ludique, et d’offrir (ou s’offrir) un objet unique, fait main, en édition limitée. L'occasion de faire une pause et prendre un moment pour soi pendant le rush des fêtes de fin d’année.

16/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Spiritus Maximus : l’univers transmédia, bientôt un roman phénomène ?

Spiritus Maximus est une saga de romans SF/Fantasy en 6 Tomes, représentant plus de 10 ans de travaux de créations audio-visuels réadaptés au format écrit. Avec une thématique centrée sur le Voyage dans le Temps et le Multivers, cette saga s'encre parfaitement dans la méta SF du moment. Projet présenté par Samuel Montesanti.

15/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Un nouveau Thomas à la tête du conglomérat Bertelsmann

À partir du 1er janvier 2027, Thomas Coesfeld sera le nouveau président-directeur général du conglomérat allemand Bertelsmann, propriétaire, notamment du groupe éditorial international Penguin Random House. Aujourd'hui à la tête de la filiale musicale BMG, Coesfeld est le petit-fils de Reinhard Mohn, à l'origine de l'internationalisation de Bertelsmann.

14/11/2025, 11:35

ActuaLitté

Mondes-Croisés, le nouveau BD-zine à suivre

Nouveau projet de TWprod, le BD-zine Mondes-Croisés se propose de vous faire découvrir de nouveaux auteurs dans différents genres. SF, historique, humour, jeunesse...  Des histoires courtes, des histoires longues (dont la suite se trouvera alors dans le numéro suivant) Mondes-Croisés ne s'interdit rien! Le 1er numéro vous plongera dans 7 projets portés par 9 artistes. 1 revue pour 7 projets de jeunes talents à découvrir. C'est un appel à l'aventure! Projet présenté par TWProd.

14/11/2025, 09:30

ActuaLitté

Bicentenaire de la Photographie : un fonds dédié en mars 2026 au CNL

Le Bicentenaire de la Photographie, de septembre 2026 à septembre 2027, célèbrera tout un art, dans ses déclinaisons esthétiques, son patrimoine et sa création. L'édition photographique sera de la partie, annonce le ministère de la Culture, avec l'ouverture d'un fonds exceptionnel dédié, géré par le Centre national du livre, en mars 2026.

14/11/2025, 09:19

ActuaLitté

Le point commun entre Zucman et Bardella : pas de pub dans le métro

Mediatransports, la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP, a logé à la même enseigne le président du Rassemblement national et l'économiste Gabriel Zucman, qui a donné son nom à une proposition de taxe des ultra-riches. Elle a ainsi retoqué une campagne de publicité pour un livre paru aux éditions du Seuil, au nom de la « neutralité politique ».

07/11/2025, 12:40

ActuaLitté

Disparition d'André Servant, fondateur de l'association Atout Lire

Né en Charente en 1947, André Servant est mort le 30 octobre dernier, à l'âge de 78 ans. Président, de 2010 à 2017, du Centre Régional des lettres de Basse-Normandie, ensuite intégré à Normandie Livre & Lecture, il laisse le souvenir d'un « passionné » des lettres et de la lecture.

07/11/2025, 09:37

ActuaLitté

La Bande nomme Vincent-Pierre Brat à la tête de son service de presse

L’agence de communication La Bande poursuit sa montée en puissance sur la scène culturelle et littéraire française. En interne, elle annonce la promotion d’un pilier de son équipe, tandis qu’à l’externe, elle s'occupera de la programmation artistique du Festival du Livre de Montmorillon 2026.

06/11/2025, 17:38

ActuaLitté

Fernand Braudel et Max Horkheimer ouvrent la collection 54 Poche

Les Éditions de la Maison des sciences de l’homme inaugurent « 54 Poche », une série pensée pour remettre en circulation — à prix accessible (5,90 €) — des textes majeurs des sciences humaines, parfois introuvables, parfois inédits en français. 

05/11/2025, 15:15

ActuaLitté

Les Éditions de l’Aube et L’ObSoCo lancent la collection Émergences

L’Observatoire Société et Consommation (L’ObSoCo) et les Éditions de l’Aube lancent « Émergences », une nouvelle collection d’essais placée sous la direction de Guénaëlle Gault, directrice générale de l’ObSoCo. Deux premiers titres paraissent simultanément et posent le ton : Nos futurs possibles de la même Guénaëlle Gault, sur notre capacité collective à imaginer demain, et Cracker l’algorithme de Laurent François, plaidoyer pour un Internet qui rassemble plutôt qu’il n’épuise.

04/11/2025, 18:03

ActuaLitté

Le groupe d'édition japonais Kōdansha fait son cinéma à Hollywood

Le groupe éditorial japonais Kōdansha se fait une place à Hollywood, avec l'ouverture de Kōdansha Studios, une entité dédiée à la production d'adaptations en prises de vues réelles de mangas et de romans. La réalisatrice et scénariste chinoise Chloé Zhao a été nommée directrice de la création.

04/11/2025, 12:47

ActuaLitté

Stephen Carrière quitte Média Participations et les éditions Anne Carrière

L’éditeur et écrivain Stephen Carrière quitte la direction de la maison Éditions Anne Carrière, marquant la fin d’une étape dans l’histoire de la structure. Fils des fondateurs, il avait repris les rênes de l’entreprise familiale en 2009, après une période de redressement judiciaire. 

04/11/2025, 12:18

ActuaLitté

Éric Vuillard et Anne F. Garréta, deux auteurs rares de retour en 2026

Deux écrivains importants et rares font leur retour en 2026. Éric Vuillard publie chez Actes Sud, le 28 janvier prochain, Les Orphelins, récit tendu autour de Billy the Kid et de la naissance violente du pouvoir américain. Le 12 février, Anne F. Garréta, membre de l’Oulipo et prix Médicis 2002, signe son retour avec DJ. Portrait de l’artiste en animale de nuit, chez Mercure de France, près de dix ans après Dans l’béton, son dernier ouvrage. 

03/11/2025, 18:11

ActuaLitté

Les Cailloux, nouvelle maison d’édition franco-italienne née à Nantes

Née à Nantes en mars 2025, la maison d’édition Les Cailloux fait ses premiers pas dans le paysage littéraire avec deux ouvrages inauguraux : Les saumons attendent le mois d’août d’Elena Panzera, traduit de l’italien par Camille Zabka, et Larsens de Gabriel Bouvet. Les deux titres paraissent le 6 novembre 2025 et incarnent la ligne éditoriale de la structure : une littérature française et italienne contemporaine, marquée par l’épure et la précision stylistique.

03/11/2025, 17:11

ActuaLitté

David Bellos, grand traducteur de Perec, est mort

Le 26 octobre 2025, à l’âge de 80 ans, David Bellos s’est éteint dans sa résidence secondaire à Doussard, en Haute-Savoie. Né en juin 1945 au Royaume-Uni, il avait fait de la littérature française, de la traduction et de la biographie ses terrains d’exploration privilégiés.

03/11/2025, 17:05

ActuaLitté

Punisher : une nouvelle série explosive dès février 2026

Frank Castle recharge ses chargeurs. Marvel a officialisé une nouvelle série régulière Punisher écrite par Benjamin Percy, prévue pour février 2026, avec José Luis Soares au dessin (encrage : Oren Junior) et une couverture de David Marquez. L’annonce, faite à Lucca Comics & Games par le rédacteur en chef C.B. Cebulski, prolonge l’élan de la mini-série Punisher: Red Band de 2025, succès sanglant qui a remis le vigilant de Marvel au premier plan. 

02/11/2025, 09:28

ActuaLitté

Beaux-livres : les éditeurs belges célèbrent Noël avant l’heure

Chaque jour avant Noël, un nouveau livre à découvrir : c’est l’esprit du « Calendrier de l’Avent des beaux-livres », une initiative commune de l’ADEB (Association des éditeurs belges) et du collectif Les Éditeurs singuliers. Objectif : mettre en lumière la richesse et la créativité de l’édition francophone de Belgique, souvent méconnue du grand public.

01/11/2025, 15:47

ActuaLitté

Près de Metz, la société Essevé Éditions placée en liquidation judiciaire

Maison fondée en septembre 2020, les éditions Essevé, dirigées par Sylvain Villaume, ont été placées en liquidation judiciaire simplifiée, apprend ActuaLitté. Elle a notamment publié plusieurs numéros de Court Circuit, revue « au croisement de l'information, de la littérature et des arts graphiques ».

31/10/2025, 16:04

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Plagiat ou inspiration : un écrivain met en cause Max Lobe et les éditions Zoé

L’affaire aurait pu rester confinée aux coulisses de la création. Elle s’est rapidement déplacée sur le terrain judiciaire, puis dans l’espace public. Depuis plusieurs semaines, un bras de fer oppose l’auteur franco-camerounais Astrid-Aimé Lohez à l’écrivain suisse Max Lobe et les Éditions Zoé, basées à Genève.

05/12/2025, 17:07

ActuaLitté

Pour Noël, Netflix rachète Harry Potter, Batman et Game of Thrones

Vendredi 5 décembre 2025, Netflix et Warner Bros. Discovery ont annoncé un accord définitif : Netflix va acquérir les studios cinéma et télévision de Warner ainsi que ses activités de streaming (notamment HBO Max), dans le cadre d’une transaction valorisée à 82,7 milliards de dollars (72 milliards hors dette). Chaque action WBD sera rachetée 27,75 USD. 

05/12/2025, 16:25

ActuaLitté

N'en déplaise à Trump, les aides fédérales aux bibliothèques rétablies

Donald Trump, peu après son investure, avait attaqué de manière frontale l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) en signant un décret présidentiel qui ordonnait son démantèlement. Cette agence fédérale, qui subventionne les actions des bibliothèques américaines, notamment dans les zones rurales, a finalement pu poursuivre ses actions, grâce à une décision de justice.

05/12/2025, 10:12

ActuaLitté

Cent ans après, quel avenir pour le dépôt légal des phonogrammes ?

Adoptée en 1925, la loi instituant le dépôt légal des phonogrammes organise la collecte et la conservation des références éditées et distribuées sur le territoire français, pour constituer une collection de référence à la Bibliothèque nationale de France. L'établissement patrimonial, en partenariat avec le Centre national de la musique, s'interroge sur l'avenir de cette pratique, à l'heure de la musique dématérialisée.

05/12/2025, 09:43

ActuaLitté

Café-librairie, espace militant, scène littéraire : tour de France des nouvelles adresses

De la côte normande au Pays basque, en passant par Angers, Paris ou La Rochelle, des librairies ouvrent, inventent, expérimentent. D’autres se réinventent ou luttent pour survivre, d’autres encore s’apprêtent à tourner une page...

04/12/2025, 17:35

ActuaLitté

Arts en résidence lance un appel à candidatures pour une résidence itinérante

Arts en résidence – Réseau national, qui fédère des structures dédiées aux résidences artistiques en France, lance un appel à auteur·rice pour accompagner la quatrième édition du programme itinérant Chemin des affinités en 2026. L’écrivain·e suivra le projet « Saut de puce » de l’artiste Lorette Pouillon – accueillie à la Galerie du Dourven, aux Capucins d’Embrun et au Centre d’art de Châteauvert – et en retracera l’évolution au fil des résidences, entre échanges réguliers et une rencontre sur place.

04/12/2025, 15:06

ActuaLitté

Les communes maintiennent leur soutien aux associations culturelles

Alors que les discussions sur le budget 2026 occupent le Parlement, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) publie son 10e baromètre flash sur le secteur. Malgré un contexte austéritaire indéniable, les communes et intercommunalités maintiennent pour l'instant leur soutien aux associations culturelles, note cette étude.

04/12/2025, 13:23

ActuaLitté

Vote historique à l’Assemblée : un tournant décisif pour les artistes-auteurs

Ce 3 décembre, l’Assemblée nationale a adopté l’article 5 du projet de loi réformant la gouvernance de la protection sociale des artistes-auteurs. Malgré un lobbying indéniable des fondateurs de l'Agessa, pour préserver le texte dans sa version initiale, plusieurs amendements structurants ont été intégrés. Ils constituent une avancée majeure pour la démocratie sociale, la reconnaissance du scandale Agessa et la clarification de la représentativité.

04/12/2025, 13:20

ActuaLitté

Algérie : 10 ans de prison requis en appel contre le journaliste Christophe Gleizes

Le sort de Christophe Gleizes, journaliste français collaborant notamment avec So Foot et Society, s’alourdit encore. Mercredi, le parquet de Tizi-Ouzou, en Algérie, a requis dix ans de prison à son encontre, alors qu’il avait été condamné en première instance à sept ans de réclusion pour « apologie du terrorisme ». Le procureur a affirmé que « l’accusé n’est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique mais pour commettre un acte hostile », réclamant également une amende de 500.000 dinars algériens, soit un peu plus de 3000 euros.

03/12/2025, 18:11

ActuaLitté

Librairies prises pour cible : le monde du livre dénonce un basculement démocratique

« Les libraires ont de la mémoire, ça fait partie du métier. » Ainsi commence la tribune « Vitrines brisées, démocratie fissurée », cosignée par des libraires « antifascistes » en juin 2024 et désormais rejointe par des centaines d’acteurs et actrices de la chaîne du livre. Ensemble, ils dénoncent une série d’attaques visant des librairies indépendantes : « vandalisme antidémocratique », « atteintes à la liberté d’expression », pressions politiques et économiques, qui seraient le signe d’un « basculement » plus large de la vie démocratique.

03/12/2025, 17:31

ActuaLitté

Bernard Werber brise le silence : “Chaque année je me rapproche d’une infirmité totale”

Ce dimanche 30 novembre 2025, dans l’émission Un dimanche à la campagne diffusée sur France 2, l’écrivain Bernard Werber a levé le voile sur un chapitre méconnu de son existence — un combat intime, tenu depuis l’enfance. À l’âge de neuf ans, il a soudainement été « bloqué du dos », se souvient-il, avant qu’un diagnostic ne tombe : il souffre d’une spondylarthrite ankylosante. Un révélateur d’autant plus fort qu’il accompagne l’homme depuis plusieurs décennies. 

03/12/2025, 16:40

ActuaLitté

Les éditions Libertalia visées par le ministère de l'Intérieur pour un jeu de cartes

Le ministère de l'Intérieur a annoncé porter plainte contre les éditions Libertalia, pour la publication du jeu de cartes Fachorama. Ce dernier, conçu par le groupe antifasciste La Horde, met en scène les figures de l'extrême droite française et leurs alliés, dont des policiers. Le syndicat professionnel Alliance Police Nationale, lui-même très à droite, a dénoncé « un amalgame nauséabond ».

03/12/2025, 13:42

ActuaLitté

Librairie : la CGT reste le premier syndicat, la CFDT en recul

Le ministère du Travail et des Solidarités a publié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la librairie. La Confédération générale du travail (CGT) reste le premier syndicat de la profession, et de très loin.

03/12/2025, 10:44

ActuaLitté

Ordre national du Mérite : Julia Kristeva, François Cheng, Antoine Gallimard élevés

Une série de décrets du président de la République, pris sur rapports du Premier ministre et des membres du gouvernement, nomment ou élèvent, ce 3 décembre, des personnalités au sein de l'ordre national du Mérite. Auteurs, bibliothécaire et éditeurs sont représentés, ainsi qu'un calligraphe...

03/12/2025, 09:52

ActuaLitté

Patrick Gérard nommé membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres

Un arrêté de la ministre de la Culture Rachida Dati nomme Patrick Gérard, conseiller d'État et président du conseil d'administration de l'Établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis, membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres.

03/12/2025, 09:26

ActuaLitté

La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin

Au 58, rue Gay-Lussac, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, la Librairie Le Point du Jour s’apprête à baisser définitivement le rideau. Après 42 ans d’activité, Patrick Bobulesco, son libraire permanent, part à la retraite. Avant la fermeture « à la fin du mois », les rayons doivent être vidés : une Grande Braderie est organisée les 12, 13 et 14 décembre, de 9h à 19h. « Venez nombreux : tout doit disparaître ! », annonce-t-il, avec un sourire où se mêlent lucidité et émotion.

02/12/2025, 18:51

ActuaLitté

L'Éducation nationale censure un prix littéraire : comprendre l’engrenage

Après le retrait du roman Boa d’Anne-Sophie Jacques de la sélection du prix littéraire Anne Ténès, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Lot répond à ActuaLitté. Dans un courrier signé par la directrice académique Sophie Sarraute, l’institution détaille les raisons avancées pour justifier sa décision, tandis que l’association Désir de Livres, qui porte le prix, livre sa version des faits.

02/12/2025, 18:22

ActuaLitté

Liberté de création : appliquer la loi, permettre le débat

Les syndicats CFDT Culture, SNAPAC CFDT et SMdA CFDT de la Fédération Communication, Conseil Culture (F3C) organisent, ce 4 décembre 2025, un débat consacré à la liberté de création. Une douzaine d'intervenants aborderont ce sujet depuis divers angles, alors que censures, agressions et projets législatifs se multiplient dans le monde.

02/12/2025, 16:34

ActuaLitté

Kiléma lance une collecte pour ouvrir son tiers-lieu en janvier 2026

Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking. 

02/12/2025, 16:11

ActuaLitté

La revue d'extrême droite La Furia au bord de la cessation d'activité ?

Les Éditions de la Furia, société sœur de la maison d'édition d'extrême droite Magnus — également dirigée par Laura Magné —, contestent devant le tribunal administratif le retrait de la qualification d'information politique générale à la revue La Furia. Lors des audiences, la viabilité du titre et la situation économique de la structure éditoriale ont été mises en avant par la plaignante. L'exécution de la décision de la CPPAP est pour l'instant suspendue, dans l'attente d'un jugement au fond.

02/12/2025, 11:05

ActuaLitté

Sur les quais du Grand Paris Express, des fresques d'illustrateurs et illustratrices

La Société des grands projets ouvre son deuxième appel à candidatures dans le cadre du projet « Illustrer le Grand Paris », qui invite des illustratrices et illustrateurs à concevoir des œuvres uniques exposées de manière pérenne sur les quais du futur métro. 30 artistes ont été retenus à l'issue du premier appel.

02/12/2025, 10:38

ActuaLitté

À l'Assemblée nationale, la culture “face aux appétits des milliardaires”

Ce mercredi 3 décembre, de 14h à 20h, en salle 6217 de l’Assemblée nationale, la députée de Paris Sarah Legrain (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), membre de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, organise un colloque consacré aux politiques publiques pour l’indépendance et la diversité culturelles. Une table ronde sera consacrée au livre.

02/12/2025, 09:44

ActuaLitté

BnF : grève et manifestation contre les coupes budgétaires et la suppression de postes

L’intersyndicale CGT–FSU–SUD de la Bibliothèque nationale de France appelle les agents à faire grève mardi 2 décembre, jour où sera présenté le budget 2026 de l’établissement au conseil d’administration. Une manifestation est annoncée à 14 heures place de la Bourse, avec un rendez-vous devant l’entrée Richelieu.

01/12/2025, 16:50

ActuaLitté

États généraux de la lecture : trois axes et une feuille de route

Les ministres de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, et de la Culture, Rachida Dati, étaient ce matin au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil afin de présenter les résultats des États généraux de la lecture pour la jeunesse. Afin de créer, maintenir et renforcer le lien avec l'activité, une feuille de route pour les dix prochaines années avance trois principaux axes d'action.

01/12/2025, 16:14

ActuaLitté

Agessa : la tribune qui réécrit l’histoire contredite par un document confidentiel

Depuis plusieurs semaines, le débat autour de la gouvernance sociale des artistes-auteurs s’est chargé d’une tension nouvelle. Une récente tribune relance de profondes fractures entre organisations professionnelles, ravivant des années de conflits institutionnels et de zones d’ombre autour du fonctionnement de l’Agessa. Alors que le Parlement examine une réforme majeure du régime, la bataille des interprétations s’intensifie : chacun revendique sa version des faits, ses responsabilités… et celles des autres. 

01/12/2025, 12:31

ActuaLitté

Mort de Frank Pé : retour sur le chemin d’un dessinateur essentiel

L’auteur de bande dessinée Frank Pé, figure majeure du neuvième art, est mort le 29 novembre 2025 à l’âge de 69 ans. Artiste profondément attaché à la nature et aux animaux, il laisse une œuvre marquante, de Broussaille à Zoo en passant par La Bête. Les éditions Glénat, qui ont collaboré avec lui, saluent « le talent singulier, évident et puissant » d’un créateur qui a durablement marqué ceux qui l’ont côtoyé et lu.

01/12/2025, 11:00

ActuaLitté

L'État cherche 790 000 euros pour des documents inédits de Marcel Proust

Le ministère de la Culture lance un appel au mécénat afin de réunir 790.000 €, nécessaires pour acquérir 7 lots d'un fonds Marcel Proust proposé aux enchères par Sotheby's. Une opération d'envergure, qui permettrait d'enrichir considérablement la collection dédiée conservée à la Bibliothèque nationale de France depuis 1962.

01/12/2025, 09:30

ActuaLitté

Sophie Martin nommée directrice du CTLes

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a trouvé la successeure de Guillaume Niziers, directeur depuis 2017 du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes). Sophie Martin, conservatrice des bibliothèques, est nommée.

01/12/2025, 09:25

ActuaLitté

Il est EXCEPTIONNELLEMENT encouragé de manger et boire dans la bibliothèque

Bento, gamelle ou sandwich, une bibliothèque de Kyoto accueillait ce 15 novembre « une fête amusante et drôle », avec l’association locale à but non lucratif and happiness. Cette dernière, connue pour s'occuper de cantines solidaires destinées aux enfants, avait organisé une animation singulière. Car ce jour-là, un tabou était allégrement brisé : on a mangé dans la bibliothèque.

30/11/2025, 12:43

ActuaLitté

Manga : l'ultime offensive avec IA du Japon contre le piratage mondial

Depuis plusieurs années, l’industrie du manga au Japon subit de plein fouet les effets du piratage en ligne. Des millions de lecteurs à travers le monde préfèrent des sites illégaux, gratuits et instantanés, aux offres légales souvent fragmentées. Face à ces pertes colossales — estimées à plusieurs centaines de milliards de yens — le gouvernement et les éditeurs nippons cherchent à reprendre la main.

29/11/2025, 10:05

ActuaLitté

Comment Karen Haddad redonne voix aux disparus dans Aux Vivants

La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.

28/11/2025, 18:22

ActuaLitté

Lena Situations : autopsie d'une suite, très loin du premier succès

Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...

28/11/2025, 16:27

ActuaLitté

Coup de théâtre : Vivendi et Bolloré sauvés, le droit boursier chamboulé

La Cour de cassation a rendu, ce 28 novembre 2025, un arrêt décisif dans le contentieux entourant la scission de Vivendi : elle annule la décision de la cour d’appel de Paris qui, en avril, avait estimé que le groupe Bolloré exerçait un “contrôle de fait” sur Vivendi — contrôle justifiant une offre publique de retrait (OPR) pour les actionnaires minoritaires. L’arrêt de la cour d’appel est donc frappé de nullité.

28/11/2025, 16:15

ActuaLitté

Livres indisponibles : après ReLIRE, le vol des textes, Radiance, le pillage de couvertures

Ah ReLIRE : des oeuvres indisponibles, numérisées sans autorisation par un opérateur privé, pour le compte de l'État... Une idée qui aura coûté plusieurs millions d'euros, avant que la justice européenne n'y mette un terme radical et définitif. Mais la société FeniXX, chargée de commercialiser les ebooks produits, n'a pas dit son dernier mot, sans trop se soucier de ce que signifie l'expression « propriété intellectuelle ».

28/11/2025, 11:11

ActuaLitté

Censure : l’Éducation nationale bloque un livre sur le désir féminin

Boa, le roman d’Anne-Sophie Jacques, a été retiré de la sélection du Prix littéraire Anne Ténès, destiné aux élèves de troisième et de seconde du nord du Lot, à la demande de la direction académique. En cause : un passage jugé « inadapté », probablement celui où l’héroïne évoque le plaisir féminin. L’éditeur Dalva, l’association qui porte le prix et l’autrice dénoncent une décision incompréhensible, alertent sur une atteinte à la liberté pédagogique et interrogent ce que l’école accepte - ou non - d’aborder en matière de désir féminin. 

27/11/2025, 18:33

ActuaLitté

La Celle-Saint-Cloud dévoile sa nouvelle médiathèque : un tournant pour la ville

À La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’inauguration de la nouvelle médiathèque marque une étape symbolique du vaste programme de requalification urbaine engagé par la municipalité. L’équipement, installé dans le prolongement immédiat de l’Hôtel de Ville – où cohabitent théâtre, salles d’exposition, cinéma et services municipaux – s’inscrit dans une logique de continuité architecturale et de proximité culturelle. L’ambition affichée ? Transformer ce quartier central en un véritable pôle de vie publique, à la fois convivial, lisible et ouvert.

27/11/2025, 12:35

Top Articles

La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais Censure : l’Éducation nationale bloque un livre sur le désir féminin Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.