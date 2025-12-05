Un nouveau Marché du livre illumine Plombières-les-Bains en décembre

Installé dans la bâtisse historique L’Empereur, sa femme et le petit prince, au 2 avenue du Général-de-Gaulle, l’événement offrira au public un parcours littéraire chaleureux, rythmé par trois jours d’ouverture (vendredi 15 h–20 h, samedi 10 h–19 h, dimanche 10 h–18 h).

Ce nouveau rendez-vous réunit un collectif d’éditeurs indépendants dont la ligne, ambitieuse et singulière, promet une offre riche : romans, poésie, albums jeunesse, beaux-livres et ouvrages atypiques, autant de propositions pensées comme de véritables cadeaux à glisser sous le sapin.

Zinc Éditions présentera ainsi ses créations soignées, souvent conçues comme des objets d’art. Aux Feuillantines mettra à l’honneur La Haute-Savoie de Francis Wey et John Terry, ouvrage patrimonial dont l’histoire croise celle de Plombières-les-Bains elle-même.

Les Éditions d’En bas, fortes d’une tradition militante, proposeront notamment le journal de jeunesse d’Albertine de Saussure, décrivant une cure à Plombières en 1778. Enfin, les Éditions F Deville offriront un éventail de fictions et récits sensibles, du drame psychologique à l’aventure littéraire en altitude.

En conjuguant patrimoine, création contemporaine et ambiance festive, Plombières-les-Bains affirme ainsi une nouvelle dynamique culturelle, où le livre devient l’un des acteurs majeurs de la saison hivernale.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com