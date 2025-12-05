Plagiat ou inspiration : un écrivain met en cause Max Lobe et les éditions Zoé

Au cœur du litige : la publication, en février 2025, du roman La danse des pères, que Lohez estime fortement inspiré — parfois jusque dans ses formulations — de son propre ouvrage, Repères, déposé à la Société des Gens de Lettres en octobre 2019. Une accusation grave, dont l’écho n’a cessé de grandir.

Une relation initiale ténue, mais documentée

Tout commence en 2020. Lohez affirme avoir sollicité Max Lobe via Instagram pour un avis sur les premières pages de Repères. D’après sa plainte pénale déposée le 30 septembre 2025, l’écrivain lui aurait répondu : « C’est pas bon, du courage » — une formule qui, dans le récit de Lohez, marque autant la fin de l’échange que le début d’un soupçon persistant.

Le manuscrit, lui, ne disparaît pas dans un tiroir. Publié en septembre 2021 grâce à un financement participatif, Repères circule en salons et en rencontres littéraires, notamment à Genève en 2023 et 2024. Rien ne laisse alors présager la tempête qui s’annonce.

Février 2025 : un nouveau roman, et un choc

Le 7 février 2025, Max Lobe publie La danse des pères aux Éditions Zoé. La lecture du livre provoque chez Lohez, selon ses propres mots, « une évidence douloureuse » : il y verrait des échos répétés de son propre récit, couvrant aussi bien des scènes rituelles que des structures narratives, des figures paternelles ou des motifs symboliques liés à la mémoire familiale.

Dans sa plainte, Lohez va jusqu’à évoquer un taux de 84,5 % de densité textuelle commune, appuyé — dit-il — par une expertise universitaire en cours de réalisation. Mais l’argument, très technique, reste alors abstrait.

Ce n’est qu’avec un nouveau document, que ActuaLitté a consulté, que son propos prend une dimension plus tangible. Il référence 20 similitudes structurelles et contextuelles, dans un tableau qui juxtapose scène par scène, image par image, vingt ensembles comparatifs entre les deux ouvrages : un rituel dans la brousse, la vision d’un oiseau lors d’une prière, l’importance d’un portrait accroché au mur, une référence à Eko Roosevelt, ou encore des scènes de course liées à la guerre du maquis.

Certaines correspondances relèvent de la thématique littéraire partagée. D’autres, plus étroites, touchent aux formulations, à la dynamique des scènes ou à leur agencement. De quoi faire naître des interrogations.

Quand chaque mot compte

Face à ces accusations, Lohez porte l’affaire devant la justice suisse. Le Ministère public de Lausanne accuse réception de sa plainte le 8 octobre 2025, précisant que les prétentions civiles ne pourront être envisagées qu’à certaines conditions procédurales (art. 352 et 353 CPP).

En parallèle, l'auteur demande des éclaircissements, estimant que deux personnes — Max Lobe et la directrice Caroline Coutau — doivent être considérées comme prévenus éventuels, conformément à sa plainte initiale.

Le ton se durcit ensuite entre les parties. Dans une lettre du 25 octobre 2025, le plaignant reproche à la maison d’édition son silence, invoque la Convention de Berne, et se réserve le droit de rendre l’affaire publique si aucune solution n’est trouvée.

La réponse, datée du 31 octobre 2025, vient de l’avocate Anne-Virginie La Spada : elle affirme que les demandes de Lohez sont infondées, conteste tout acte de contrefaçon et rappelle qu’aucune médiation n’a jamais été proposée par Zoé — contrairement à ce qu’aurait laissé entendre Lohez. Elle réitère fermement la position de ses clients.

Un préjudice moral lourd

Dans les documents transmis à la justice, Lohez évoque un préjudice psychique : suivi médical, épisodes d’« apathie » et de « dépression », sentiment d’être relégué dans l’ombre médiatique par la notoriété de Max Lobe et la diffusion internationale de La danse des pères (notamment en Allemagne, au Portugal et au Québec).

Il ajoute que la résonance familiale de son livre — consacré en partie à la mémoire de son père — rend l’atteinte d’autant plus difficile à supporter.

Malgré l’ampleur des éléments fournis, aucune instruction pénale n’a pour l’instant été ouverte, comme le rappelle la procureure Moret dans sa correspondance. Les démarches de Lohez auprès d’un deuxième ministère public, celui de Genève, n’ont pas davantage fait évoluer la procédure pour l’instant.

Refus à Genève

À ce jour, aucune autorité judiciaire n’a statué sur l’existence d’une contrefaçon. Les Éditions Zoé, de leur côté, maintiennent une ligne claire : aucune violation du droit d’auteur dans La danse des pères. Directrice des éditions Zoé depuis 2011, Caroline Coutau affirme à ActuaLitté « que les accusations portées par M. Lohez sont infondées. Celui-ci n’a formulé que de vagues allégations sans jamais identifier les passages de l’ouvrage de Max Lobe qui, selon lui, porteraient atteinte à son droit d’auteur ».

Dans un courrier du 17 juin de Me La Spacada, adressé à Me Michel-Gabriel, l’ex-avocat d’Astrid-Aimé Lohez — qui n’est depuis plus en charge du dossier — est souligné que « Max Lobe est l’auteur de plusieurs ouvrages qui puisent leurs sources dans ses années d’enfance et de jeunesse au Cameroun ».

Ce document, que l'éditrice a communiqué à ActuaLitté, estime que l'écrivain mis en cause n'a « pas attendu les quelques pages du manuscrit de M. Lohez pour écrire ses livres ou développer ses univers inspirés de sa vie au Cameroun ».

À ce titre; les « autres “ressemblances” de contenu que vous évoquez — la télévision, le football, la musique ou le rapport au Président de la république — sont le fruit des expériences communes de M. Lobe et de M. Lohez, jeunes hommes africains originaires du même pays ». Du reste, l’éditrice assure n’avoir eu aucune connaissance « de la plainte pénale que M. Lohez dit avoir déposée devant le Ministère public de Lausanne ».

