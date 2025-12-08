Un cadeau d’anniversaire qui change tout

Cadre supérieure dans une entreprise agroalimentaire, Barbara Lis traverse son quotidien sans éclat particulier jusqu’au moment où, pour son anniversaire, elle reçoit un lapin. Quelques heures plus tard, un plombier polonais mélancolique croise sa route. C’est le choc amoureux.

Ensemble, Barbara et Pawel décident de s’installer dans le village natal de celui-ci, à l’autre bout de l’Europe. Sur place, la curiosité locale se resserre autour du couple : chaque voisin scrute le ventre de la Française, attendant l’annonce d’une grossesse. Mais dans leur maison neuve, le seul à prendre du poids est le lapin.

À mesure que s’accumulent normes sociales, rumeurs et projections, le petit village s’enflamme. Les tensions débordent son périmètre, jusqu’à déclencher une réaction d’ampleur mondiale.

Les éditions du Seuil nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née à Varsovie en 1977, Kinga Wyrzykowska arrive en France alors qu’elle est enfant, durant l’état de siège en Pologne. Son premier roman, Patte blanche, publié aux éditions du Seuil en 2022, a été distingué par le prix Françoise Sagan 2023.

Par Clotilde Martin

