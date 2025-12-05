Pour Noël, Netflix rachète Harry Potter, Batman et Game of Thrones

Cette opération, la plus vaste consolidation du secteur depuis le rachat de 21 st Century Fox par The Walt Disney Company en 2019, intervient alors que WBD s’apprête à scinder ses activités linéaires (chaînes câblées, news, etc.) de son pôle studios/streaming d’ici à 2026.

Avec ce rachat, Netflix met la main sur un catalogue titanesque : films mythiques, séries cultes, propriétés intellectuelles majeures — de DC Comics à Harry Potter, en passant par Game of Thrones et les classiques du cinéma Warner. Cela lui confère un avantage de taille dans la course au contenu, lui permettant d’enrichir immédiatement son offre et d’asseoir sa domination.

Netflix affirme vouloir conserver HBO Max comme service distinct, mais prévoit d’absorber progressivement ses contenus dans son propre catalogue. Plus encore, la plateforme dit vouloir maintenir les sorties en salles pour certains films, laissant entendre qu’elle entend conjuguer distribution traditionnelle et streaming — un pari audacieux.

Dans la foulée de l’annonce, des voix se sont élevées pour dénoncer les dangers d’un tel rapprochement. L’UNIC, organisation représentant les exploitants de salles en Europe, a qualifié le projet de « double risque », pointant la possible raréfaction des films en salles, des fermetures de salles, et un recul de la diversité de l’offre cinématographique.

De même, nombre d’observateurs — anciens dirigeants, syndicats, chaînes indépendantes — redoutent qu’un tel mastodonte concentre trop de pouvoir créatif, financier et distributif, aux dépens de la concurrence, de la pluralité des voix, voire de l’écosystème des salles de cinéma.

Quel impact pour l’industrie du livre ?

On pourrait s’étonner de l’écho d’un tel rachat jusqu’au monde de l’édition… Et pourtant. D'abord, la convergence audiovisuelle tend à renforcer les adaptations massives de franchises littéraires — saga fantasy, romans grand public, œuvres de fantasy/urban fantasy.

À LIRE - Avec la magie de l'IA, l'éditeur de Harry Potter froisse les auteurs

Avec un catalogue Warner élargi, Netflix intensifiera ses ambitions d’adapter davantage d’œuvres littéraires à gros budget, créant une pression accrue sur les droits d’adaptation — ce qui pourrait augmenter la demande pour les best-sellers, et donc influer sur les stratégies d’éditeurs et d’auteurs.

Ensuite, la domination de Netflix sur le contenu audiovisuel reconfigure les priorités des investisseurs dans la « IP économie » : les maisons d’édition pourraient être incitées à valoriser leurs catalogues non seulement en livres, mais comme viviers d’adaptations potentielles — ce qui changerait en profondeur les négociations contractuelles, droits audiovisuels, royalties, etc.

Mais surtout, le rôle des œuvres littéraires comme matière première pour des univers transmedia (livres → séries/films → merchandising) pourrait s’accentuer — au risque également d’une uniformisation de la ligne éditoriale, au profit de succès potentiellement « bankables » — un danger pour la diversité littéraire.

Ce rachat monumental — s’il est bel et bien entériné — sonne comme un point de bascule pour le divertissement global. Mais au-delà de la course aux spectateurs et aux licences, c’est un nouveau paradigme en train de se dessiner : celui d’une culture dominée par quelques mastodontes, capable de transformer chaque roman en franchise multimédia.

Pour l’industrie du livre, c’est à la fois un risque — uniformisation, commercialisation accrue — et une opportunité : celle de voir ses œuvres transcendées… ou sacrifiées sur l’autel du formatage.

