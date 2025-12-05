Dans ce roman ample et vibrant, Bruno Telleschi retrace l’itinéraire d’un homme que rien ne prédestinait à devenir l’une des mémoires vivantes du canal de Marseille. Dès les premières pages, Gus surgit comme une force primitive — « l’hiver approchait… la froidure du matin collait les doigts sur le manche de la cognée »— un colosse façonné par la misère des mines du Nord et les guerres napoléoniennes.

La tragédie fondatrice, l’incendie qui lui arrache Mélie, imprime à son parcours une déchirure irrévocable : « son cri implosa… plongeant au plus profond des entrailles de la Terre ». À partir de là, chaque pas devient serment.

Telleschi excelle dans l’art de la narration-sillage : son héros avance, et le monde se met à graviter autour de lui. La prose, souvent sensorielle, déploie un relief singulier ; elle laisse surgir, par incises, respirations ou brusques ralentissements, l’humanité des personnages secondaires. Ainsi Paul Consolat, dont la logorrhée enthousiaste forme un irrésistible contrepoint comique : « il insistait encore et encore sur l’importance du projet… rattrapait son retard pour se replanter devant lui ». Ce pas de deux improbable donne au récit une chaleur inattendue.

La puissance du roman réside aussi dans sa capacité à mêler grande Histoire et destins minuscules. Les effondrements de tunnels — « on avait sorti des gars, mais pas tous »— répondent aux effondrements intimes. Le canal devient matrice, horizon et justification : l’ouvrage transforme Gus autant qu’il transforme la Provence. Le style, ample sans être lourd, alterne dialogues nerveux, images fulgurantes et notations quasi ethnographiques. Telleschi sait ménager un rythme vivant, où phrases courtes et envolées lyriques se relayent sans perdre le lecteur.

La fin, bouleversante, referme la boucle : Gus s’éteint parmi les siens, dans une scène collectivement endeuillée — « tous pleuraient ce géant respectable » — avant que l’épilogue ne prolonge sa lignée jusqu’à César, aiguadier, comme un dernier fil d’eau transmis.

Un roman ample, humain, traversé de lumière et de rudesse, qui redonne chair à ces anonymes dont dépendait la soif d’une ville entière.