Un roman noir classique entre maison close, chats, junkie et écrivain "scabreux"

« J’ai peur, si vous saviez… J’ai l’intuition qu’il y a quelque chose d’abominable là-dedans. »

De la première visite dans la villa de l’île Barbe à la découverte de la « femme du grenier », Gérard Laveau déroule une mécanique de roman noir classique mais tenue : maison close, chats, junkie, écrivain « scabreux ». Le basculement survient quand on comprend que « la femme du grenier portait le même ADN que celui de Grâce Assoumline », « une de ses filles ». Il ne s’agit plus seulement de trouver un meurtrier, mais de savoir comment on a pu rayer une enfant de la généalogie, « enterrer cette fille avant l’heure ».

La narration reste au ras des corps. L’accident de voiture est décrit avec une brutalité surréaliste – « quelque chose d’inouï nous percuta par-derrière… Des parachutes cotonneux avaient éclos de nos ventres » –, la séquestration derrière une porte blindée se résume à une phrase sadique : « Bonne nuit, mes amis. Que votre agonie vous soit longue et jouissive. »

Plus loin, la quasi-exécution du narrateur tient dans une chute sèche : « Je me vomis mon sang dessus… » Cette physicalité gore ancre le livre dans la matière et donne du poids au lien entre Amer et Torpédo : à l’agonie, il pense à celle qu’il aimait « désespérément » et qu’il préfère voir sauve.

Laveau confie la première personne tour à tour à Amer et à Torpédo, comme le montre ce glissement où l’un évoque « ma petite madone » quand l’autre se sait regardée en « petite salope bandante ». Cette alternance de focalisations, soutenue par des dialogues nerveux, crée une intimité rare entre les deux enquêteurs, faite de protection maladroite, de colère rentrée et d’un désir qui affleure sans jamais déborder le cadre du polar.

Stylistiquement, Chagrin noir assume un grand écart. L’argot, les jurons et la scatologie côtoient de brusques élans lyriques. La dernière page condense cette tension : « Nous sommes trois naufragés… la violence et la trahison, la vieillesse et la mort, et ce pays que nous aimions, qui sombre, veule et morne. » Pourtant les personnages restent serrés les uns contre les autres, « en dépit de notre noir chagrin ». Derrière le huis clos criminel, c’est un pays fatigué, menaçant, qui se dessine.

Par Clotilde Martin

