Brocken, de Jean Villemin : du banal café au gouffre psychologique

Tout commence à la Rose d’or, ce café « toujours ouvert… un café enfoncé » où l’on descend « trois marches » pour entrer dans un monde légèrement de travers. Le quotidien y semble figé, comme ces images « superposées comme dans une photographie quand tu oublies de faire tourner la pellicule ».

Très vite, le narrateur entrevoit dans le miroir du bar un client silencieux… avant de comprendre, tardivement, que « c’était toi ! » Ce moment — discret, mais foudroyant — ouvre l’une des lignes les plus fascinantes du roman : le dédoublement comme symptôme d’un monde intérieur fracturé. Villemin joue habilement avec la deuxième personne, créant une intimité troublante, presque intrusive, qui fait vibrer chaque phrase d’un léger vertige.

Suzanne, Lotte, Irène : un trio de miroirs affectifs

Au cœur de ce vacillement, trois présences féminines : Suzanne, compagne épuisée, qui lui reproche de « ne pas ramener assez d’argent » ; Lotte, serveuse aux « seins larges » qu’il observe avec une gêne mêlée de désir ; Irène, silhouette grave qui lui glisse un café pour faire diversion. Ces interactions, tantôt tendres, tantôt rugueuses, dessinent une cartographie affective où chaque relation devient un révélateur de ses propres défaillances.

Le couple qu’il forme avec Suzanne s’effrite dans une succession d’éclats : disputes, départs, retours hésitants. Villemin écrit ces scènes sans pathos, avec une précision assez crue : « Tu as eu un désir… Tu as pensé non ». Cette brièveté — presque un bloc de réalité — intensifie le malaise.

Les traces, les odeurs, les murs

L’écriture impressionne par son sens du détail sensoriel : l’odeur de mauvaise cuisine qui « s’insinue… une espèce de fumet de champignons », la pluie omniprésente, les carreaux « pansus et piqués de bulles d’air », les cris nocturnes, les murs qui respirent. Tout devient signe, ou plutôt symptôme, d’un esprit qui cherche un sens là où il n’y en a peut-être pas. Une matière romanesque littéralement organique.

Mais c'est le langage de Villemin qui fascine plus encore : une écriture mouvante, nerveuse, hypnotique. Elle alterne phrases brèves, notations obsessionnelles, éclats de dialogues minimalistes. Les boucles syntaxiques (ces « ça dépend comment tu comptes » qui reviennent comme des tic-tac nerveux) créent une pulsation presque musicale. La narration progresse par glissements, associations, retours en arrière — comme si le texte lui-même cherchait ses repères.

Brocken réussit à transformer un quotidien banal en véritable paysage mental. Ce n’est pas seulement l’histoire d’un homme qui perd pied : c’est celle d’une conscience qui reflue, s’ankylose, s’illumine parfois, et nous emporte dans son mouvement. Une lecture dense, prenante, étonnamment vivante.

Par Nicolas Gary

