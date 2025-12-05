Bayard : Nicolas Huberman nommé à la direction de la régie publicitaire

Dans ses nouvelles fonctions, Nicolas pilotera la transformation de la régie publicitaire, développera de nouvelles offres engageantes pour les annonceurs et renforcera les expertises en vidéo, social media et opérations spéciales, en s’appuyant sur la puissance des marques Bayard et la fine connaissance de leurs audiences. En parallèle de cette nomination, un renforcement des équipes opérations spéciales et vidéo va être opéré afin de donner tous les moyens nécessaires à la réussite de cette stratégie d’innovation.

« Un atout majeur pour accélérer notre transformation »

« Je suis ravi de rejoindre un groupe média qui accompagne le quotidien des Français depuis plus de 150 ans. Les marques du groupe disposent d’un potentiel éditorial remarquable, notamment sur la vidéo et les nouveaux formats. Je suis impatient de contribuer à cette dynamique de transformation », souligne Nicolas Huberman, directeur adjoint Bayard Média Développement.

« L’arrivée de Nicolas Huberman est un atout majeur pour accélérer notre transformation et renforcer la pertinence de nos offres auprès des annonceurs. Sa vision éditoriale et sa maîtrise des nouveaux formats vont nous permettre d’ouvrir un nouveau cycle d’innovation et de croissance », insiste Sibylle Le Maire, directrice générale Bayard Media Développement & Nouvelles Alliances.

« Avec l’arrivée de Nicolas Huberman, nous renforçons notre capacité à concevoir des solutions publicitaires innovantes, créatives et alignées avec les usages. Cette nomination s’inscrit pleinement dans la dynamique de transformation engagée par le Groupe », commente pour sa part François Morinière, président du Directoire du groupe Bayard.

Diplômé d’un troisième cycle en Études et Stratégie Marketing à Sciences Po Paris et d’un troisième cycle en Management des Télécoms et des Médias à Paris Dauphine, Nicolas Huberman conjugue vision stratégique et maîtrise opérationnelle des nouveaux usages médiatiques.

Doté d’un parcours solide au sein des groupes Disney, M6 et Lagardère, il s’est ainsi forgé une expertise reconnue en création de contenus, en dispositifs inventifs et en stratégies digitales. En 2019, il fonde l’agence de brand content Story For Brands, qui a accompagné de nombreux annonceurs dans la conception de formats éditoriaux créatifs et innovants.

Crédit photo : Bayard

