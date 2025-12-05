À ce niveau d’effondrement, j’aurais accepté n’importe quoi

Un rendez-vous avec le DG du groupe. Bon, pas de lui-lui : envoyé par sa secrétaire, naturellement. Elle m’a envoyé une date unique, plantée dans le mail comme une injonction divine : 28 novembre, 18 h 45. Pas de marge, pas de négociation, juste ce créneau-là — rare et capricieux comme une comète qu’on ne voit qu’en plissant les yeux.

Évidemment, j’ai accepté. À ce niveau d’effondrement, j’aurais validé un rendez-vous le 2 janvier à 4h18, sous la neige, entre deux sorties de boîtes, juste pour sauver ce qui peut encore tenir de ma maison. La simple existence de ce message m’a rendue aussi docile qu’une feuille de papier mouillée : on dit oui, on se contorsionne, on s’adapte, on prie — on s’humilie un peu. C’est la norme.

Cette fin de mois ressemble presque à l’ouverture d’un téléfilm de Noël : la petite éditrice au manteau trop fin vers un rendez-vous censé « tout changer », grelots et Mariah Carey en bande-son, flocons artificiels et promesses auxquelles même Netflix ne croirait pas. Et malgré tout, moi, j’y crois. Parce que c’est précisément dans ces brèches dérisoires d’espoir que la vie adore assener une baffe supplémentaire.

Je me suis préparée comme pour un discours funéraire, un entretien d’embauche et une plaidoirie de dernier recours réunis. J’ai briefé ce qu’il reste de mon équipe — deux personnes, mais j’utilise le pluriel pour éviter l’effondrement moral immédiat — j’ai calé la sortie d’école, frotté mes chaussures, et passé une heure à choisir une tenue qui ne hurle ni « je suis au bord de la faillite » ni « je viens quémander votre pitié ». Un équilibre digne d’un sport olympique.

Puis j’ai ouvert un document et dressé la liste de tout ce qui avait dérapé : mises en place sacrifiées sur l’autel de l’indifférence, marketing absent comme un père volage, paiements retardés à un niveau quasi artistique, auteurs au bord de la crise de nerfs, influenceuses prêtes à lancer une insurrection numérique, salons annulés sans préavis. J’ai tout rassemblé : mon premier rapport d’autopsie, avec pour cadavre votre dévouée Victoire.

Et malgré tout, je comprends pourquoi il a accepté ce rendez-vous. Ce n’est pas la curiosité morbide d’un dirigeant venu inspecter les ruines de ce qu’il a contribué à fissurer : c’est le besoin professionnel d’observer la créature blessée qui se débat encore. Je lui fais un procès, mais enfin… certains, dans cette boîte, finissent parfois par faire leur travail.

Le jour venu, j’arrive en avance. La ponctualité : ma dernière dignité. Lui arrive en retard. J’en viens même à croire qu’il ne viendra jamais. Je repars, puis reviens — au cas où. Finalement, il apparaît, invoquant « une réunion qui s’est éternisée ». La nôtre n’était manifestement pas de même catégorie.

Durant tout l’entretien, j’ai parlé d’une voix étonnamment posée, comme si la crainte d’avoir déjà tout perdu m’offrait la permission d’être honnête. J’ai tout dit. Avec cette sincérité brute qui déborde quand la peur, pour une fois, vous lâche la main.

Il a écouté — ou il a parfaitement simulé l’écoute, ce qui est déjà un talent. Et il a commencé par un désarmant : « Vous voulez quoi ? »

C’est vertigineux, qu’on vous demande ce que vous voulez quand vous êtes à deux doigts d’aboyer à la lune. À ce stade, j’aurais accepté n’importe quoi. Mais j’ai encore une équipe, minuscule, certes, mais elle est mon garde-fou : elle m’empêche de signer un pacte faustien sous prétexte que « ça pourrait marcher ».

Je lui retourne donc la question. Il me propose deux scénarios, pesant chaque mot comme s’il risquait de toucher une zone déjà meurtrie.

Le premier : de vrais moyens, pas du maquillage sur un macchabée. Un suivi régulier, un marketing qui ne semble plus conçu dans une cave humide entre deux coupures de courant. Une restructuration, une remontée, une réanimation de l’espoir. Et surtout : on remplace la direction marketing. Ce point-là, je l’aurais signé avant qu’il termine sa phrase.

Le second : on enterre proprement la maison. Indemnités, au revoir poli, fermeture nette. À un moment, j’ai même redouté qu’ils me tendent un Kadéos en guise de solde de tout compte — la mort mercantile dans sa version la plus bas de gamme.

Il promet une réponse dans quelques jours, avec une humanité inattendue. Je m’attendais au froid polaire habituel de la maison-mère. Oui, il était maladroit, mais sincère. Bref, déstabilisant.

Le lendemain, je déjeune avec John. Je raconte. Il écoute en plantant sa fourchette dans un gratin. Une part de moi aimerait faire trembler la brasserie d’un coup de poing ; l’autre voudrait poser la tête sur son épaule deux minutes, juste le temps d’arrêter la vrille du monde.

« Ce n’est pas contre toi. Le groupe titube, le secteur se casse la gueule, et ils veulent du rentable, du rapide, du visible. Tout ce qui ressemble à un pari long terme, ils le poussent dehors. Mais toi, Victoire… tu vas tenir. J’en suis sûr. »

J’ai haussé les épaules. « Avant, je t’aurais dit : bien sûr. J’ai un talent inné pour tenir debout quand tout s’écroule. Mais aujourd’hui… »

Il n’a pas insisté. « Tu fais quelque chose qui a du sens. Même si leurs chiffres ne le montrent pas. » Ça a remué dans ma gorge — entre le débordement émotionnel et le reflux gastrique.

Mais l’après-rendez-vous m’attendait de pied ferme. Tous les services qui me ghostaient depuis des mois — compta, marketing, diffusion, juridique, même un service achats dont j’ignorais l’existence — se réveillent en meute, comme si l’odeur du sang les avait tirés de leur torpeur.

On me réclame des chiffres venus de nulle part, des factures préhistoriques, des « validations » jamais évoquées, des Excel extraterrestres. On m’envoie mes propres mails, restés fermés, évidemment. On me colle des erreurs que je découvre en direct. Une résurrection administrative, mais version film d’horreur : les morts reviennent toujours pour se venger.

Spectatrice de ce grotesque carnaval de zombies, j’attends une réponse du DG. Je me surprends même à imaginer que mon ex-mari instable a jeté un sort sur la maison — on a connu vengeance moins subtile venant de lui.

Bref : l’attente est visqueuse, poisseuse. Les questions se superposent jusqu’à m’écraser les côtes. Dois-je fermer ? Avouer que je n’ai plus la force, plus les moyens, plus la carcasse nécessaire ? Comment annoncer aux auteurs qu’ils doivent trouver refuge ailleurs ? Comment dire aux lectrices, celles qui ont serré nos livres contre leur cœur, que tout s’arrête là ? Comment expliquer à mes filles que leur mère s’est battue au-delà du raisonnable pour quelque chose qui n’a pas survécu ?

Enfoncée dans mon canapé,en boule, le mal de dos qui va avec, je ferme l’ordinateur. Je n’ai plus l’énergie d’imaginer la suite.

Puis mon téléphone vibre.

Un mail. Du groupe.

Objet : Propositions — Label V.

Je clique. La barre de chargement avance avec une lenteur sadique. La page s’ouvre — nette, blanche, implacable.

Je lis la première ligne.

