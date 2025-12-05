La bataille du cadeau parfait : BD, polar domestique ou prix littéraire ?

Astérix en Lusitanie continue d’écraser le marché avec une sérénité désarmante. L’album de Fabcaro et Didier Conrad affiche 69.422 exemplaires vendus sur la semaine, portant son cumul à 1.180.488 ventes. Six semaines après sa sortie, aucune faiblesse : une décroissance minime, des volumes monstrueux, et l’impression que même le sapin de Noël commence à trembler.

Dans son sillage, Inoxtag confirme qu’il n’a rien d’un phénomène éclair. Son Instinct, tome 2 s’installe solidement en deuxième position avec 43.373 exemplaires écoulés cette semaine, pour un total déjà impressionnant de 80.180 ventes.

Le Prix Goncourt La maison vide, de Laurent Mauvignier, maintient calmement sa troisième place. Ses 32.855 ventes supplémentaires portent le roman à un cumul de 240.084 exemplaires, confirmant une trajectoire solide.

Juste derrière, à la quatrième place, Blake et Mortimer remontent discrètement la pente. La Menace Atlante, tome 31 totalise 30.094 exemplaires cette semaine, s’approchant désormais des 50.983 ventes cumulées. Sorti le 21 novembre, l’album avance tranquillement dans une jungle BD déjà saturée, gagnant une place et trouvant peu à peu son territoire, sans pour autant viser les hauteurs d’Astérix ou d’Inoxtag.

Le bloc McFadden, lui, continue de faire la loi. À la cinquième place, La Femme de ménage voit tout trouve 24.191 lecteurs supplémentaires. Juste derrière, La femme de ménage, tome 1, malgré un léger recul, aligne encore plus de 18.001 ventes hebdomadaires. Le tome 2, Les secrets de la femme de ménage, accroche la huitième place avec 14.624 exemplaires. Et Le Boyfriend à la neuvième place, seul titre hors J’ai Lu, enregistre 13.581 ventes et profite à plein du rouleau compresseur McFadden. Résultat : quatre titres dans le Top 10, une occupation de territoire quasi militaire.

Au milieu de ces mastodontes, le recueil solidaire 13 à table ! (12ème édition) poursuit sa course annuelle avec 17.126 ventes : Philippe Besson, Michel Bussi, Mireille Calmel, Sandrine Collette, Céline Denjean, Lorraine Fouchet, Karine Giébel, Raphaëlle Giordano, Alexandra Lapierre, Henri Loevenbruck, Agnès Martin-Lugand et Valérie Perrin glissent à la septième place.

Enfin, Mortelle Adèle, le tome 22, Bande de Compotes ! gagne la dernière marche du top 10 avec 12.589 exemplaires vendus, pour un cumul déjà élevé de 122.939 ventes. Rien d’étonnant pour l’une des licences jeunesse les plus solides du marché, portée par un lectorat fidèle et un effet catalogue inépuisable.

Un marché dynamique à l'approche de Noël

Le marché du livre montre un net ressaisissement cette semaine, porté par une accélération des ventes qui atteignent 6,75 millions d’exemplaires, soit une hausse de 26 % par rapport à la semaine 47. Les librairies franchissent un cap important avec 2,04 millions d’exemplaires, en forte progression (+18 %), et confirment leur fonction d’appui pour l’ensemble du secteur.

Les grandes surfaces alimentaires remontent légèrement à 866.000 unités (+17 %), sans retrouver pour autant un rôle moteur. Les grandes surfaces spécialisées demeurent la première force de distribution, avec 3,85 millions d’exemplaires, en bond de 33 %.

En valeur, le marché atteint 95,1 millions €, soutenu par la dynamique cumulative des circuits. Les librairies enregistrent 30,47 millions € (+21 %), tandis que les GSA progressent à 9,93 millions € (+20 %). Les GSS, pour leur part, affichent un niveau très élevé, à 54,7 millions €, stimulé par une croissance de 36 %.

