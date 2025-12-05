La bataille du cadeau parfait : BD, polar domestique ou Goncourt ?

Pour la semaine du 24 au 30 novembre, le marché du livre connaît une semaine particulièrement dynamique, portée par une forte reprise des ventes et par un trio de tête solidement installé. Astérix conserve sans effort la première place avec des volumes toujours impressionnants, tandis qu’Inoxtag confirme son statut de phénomène durable en confortant sa deuxième position. Le Prix Goncourt, La maison vide de Laurent Mauvignier, complète ce haut du classement.
Le 05/12/2025 à 12:52 par Clotilde Martin
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
05/12/2025 à 12:52
0
Commentaires
4
Partages
Astérix en Lusitanie continue d’écraser le marché avec une sérénité désarmante. L’album de Fabcaro et Didier Conrad affiche 69.422 exemplaires vendus sur la semaine, portant son cumul à 1.180.488 ventes. Six semaines après sa sortie, aucune faiblesse : une décroissance minime, des volumes monstrueux, et l’impression que même le sapin de Noël commence à trembler.
Dans son sillage, Inoxtag confirme qu’il n’a rien d’un phénomène éclair. Son Instinct, tome 2 s’installe solidement en deuxième position avec 43.373 exemplaires écoulés cette semaine, pour un total déjà impressionnant de 80.180 ventes.
Le Prix Goncourt La maison vide, de Laurent Mauvignier, maintient calmement sa troisième place. Ses 32.855 ventes supplémentaires portent le roman à un cumul de 240.084 exemplaires, confirmant une trajectoire solide.
Juste derrière, à la quatrième place, Blake et Mortimer remontent discrètement la pente. La Menace Atlante, tome 31 totalise 30.094 exemplaires cette semaine, s’approchant désormais des 50.983 ventes cumulées. Sorti le 21 novembre, l’album avance tranquillement dans une jungle BD déjà saturée, gagnant une place et trouvant peu à peu son territoire, sans pour autant viser les hauteurs d’Astérix ou d’Inoxtag.
Le bloc McFadden, lui, continue de faire la loi. À la cinquième place, La Femme de ménage voit tout trouve 24.191 lecteurs supplémentaires. Juste derrière, La femme de ménage, tome 1, malgré un léger recul, aligne encore plus de 18.001 ventes hebdomadaires. Le tome 2, Les secrets de la femme de ménage, accroche la huitième place avec 14.624 exemplaires. Et Le Boyfriend à la neuvième place, seul titre hors J’ai Lu, enregistre 13.581 ventes et profite à plein du rouleau compresseur McFadden. Résultat : quatre titres dans le Top 10, une occupation de territoire quasi militaire.
Au milieu de ces mastodontes, le recueil solidaire 13 à table ! (12ème édition) poursuit sa course annuelle avec 17.126 ventes : Philippe Besson, Michel Bussi, Mireille Calmel, Sandrine Collette, Céline Denjean, Lorraine Fouchet, Karine Giébel, Raphaëlle Giordano, Alexandra Lapierre, Henri Loevenbruck, Agnès Martin-Lugand et Valérie Perrin glissent à la septième place.
Enfin, Mortelle Adèle, le tome 22, Bande de Compotes ! gagne la dernière marche du top 10 avec 12.589 exemplaires vendus, pour un cumul déjà élevé de 122.939 ventes. Rien d’étonnant pour l’une des licences jeunesse les plus solides du marché, portée par un lectorat fidèle et un effet catalogue inépuisable.
Le marché du livre montre un net ressaisissement cette semaine, porté par une accélération des ventes qui atteignent 6,75 millions d’exemplaires, soit une hausse de 26 % par rapport à la semaine 47. Les librairies franchissent un cap important avec 2,04 millions d’exemplaires, en forte progression (+18 %), et confirment leur fonction d’appui pour l’ensemble du secteur.
Les grandes surfaces alimentaires remontent légèrement à 866.000 unités (+17 %), sans retrouver pour autant un rôle moteur. Les grandes surfaces spécialisées demeurent la première force de distribution, avec 3,85 millions d’exemplaires, en bond de 33 %.
En valeur, le marché atteint 95,1 millions €, soutenu par la dynamique cumulative des circuits. Les librairies enregistrent 30,47 millions € (+21 %), tandis que les GSA progressent à 9,93 millions € (+20 %). Les GSS, pour leur part, affichent un niveau très élevé, à 54,7 millions €, stimulé par une croissance de 36 %.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit photo : CC BY 2.0/Altosoro
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 23/10/2025
48 pages
Hachette
10,90 €
Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 21/11/2025
64 pages
Editions Blake et Mortimer
17,50 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 06/11/2025
252 pages
6,00 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/10/2025
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 09/10/2025
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 05/11/2025
391 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 25/09/2025
388 pages
Editions Auzou
18,95 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 05/11/2025
360 pages
Fayard
9,90 €
Paru le 08/10/2025
388 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 19/11/2025
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 14/11/2025
192 pages
YELLOW EDITIONS
19,95 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 09/09/2025
704 pages
Jean-Claude Lattès
25,90 €
Paru le 29/10/2025
392 pages
Fayard
23,90 €
Paru le 07/11/2025
48 pages
Editions Dupuis
15,95 €
Paru le 21/11/2024
216 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 25/09/2025
592 pages
Robert Laffont
25,90 €
Paru le 06/11/2025
347 pages
10,00 €
Paru le 16/10/2025
608 pages
Editions Gallimard
49,50 €
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 25/09/2025
388 pages
Editions Auzou
18,95 €
Paru le 04/11/2025
207 pages
Allary Editions
26,00 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 12/11/2025
96 pages
Casterman
19,95 €
Paru le 25/09/2025
388 pages
Editions Auzou
18,95 €
Paru le 29/10/2025
48 pages
Bamboo Editions
11,90 €
Paru le 15/10/2025
48 pages
Casterman
12,95 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 25/09/2025
423 pages
9,60 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 01/10/2025
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 24/09/2025
318 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 05/11/2025
368 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 15/10/2025
312 pages
Rue de Sèvres
31,90 €
Paru le 05/11/2025
216 pages
Editions Gallimard
24,90 €
Paru le 02/10/2025
271 pages
Editions Gallimard
26,00 €
Paru le 24/09/2025
368 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 30/04/2025
426 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 22/10/2025
128 pages
Fayard
10,00 €
Paru le 06/11/2025
546 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 17/09/2025
288 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 27/09/2025
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 05/11/2025
80 pages
Drakoo
16,90 €
Paru le 02/10/2025
635 pages
Charleston éditions
10,90 €
Paru le 01/10/2025
40 pages
Albin Michel
12,90 €
Paru le 09/10/2025
210 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 25/09/2025
398 pages
Belfond
23,00 €
Paru le 20/08/2025
216 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 02/10/2025
456 pages
Solar
24,95 €
Paru le 01/10/2025
352 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 29/10/2025
80 pages
Casterman
20,00 €
Paru le 08/10/2025
208 pages
Deman
25,90 €
Paru le 05/11/2025
56 pages
Delcourt
15,50 €
Paru le 24/10/2025
60 pages
Seuil
6,90 €
Paru le 13/11/2025
352 pages
Calmann-Lévy
20,90 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 07/11/2025
48 pages
Dargaud
12,95 €
Paru le 15/10/2025
332 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 19/11/2025
72 pages
Glénat
17,00 €
Paru le 27/08/2025
576 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 13/11/2025
288 pages
Robert Laffont
20,50 €
Paru le 29/10/2025
352 pages
Flammarion
22,50 €
Paru le 19/11/2025
491 pages
Hugo et Compagnie
18,00 €
Paru le 23/10/2025
480 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 04/11/2021
14 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 13/11/2025
464 pages
Glénat
24,90 €
Paru le 22/10/2025
360 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 27/09/2024
388 pages
Editions Auzou
18,95 €
Paru le 15/10/2025
104 pages
Editions Margot
25,00 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 22/10/2020
368 pages
Editions Gallimard
37,50 €
Paru le 19/09/2025
208 pages
Seuil
19,00 €
Paru le 27/11/2025
456 pages
14,90 €
Paru le 07/05/2025
303 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 26/09/2025
200 pages
Le Lombard
22,95 €
Paru le 07/05/2025
542 pages
Collection Proche
9,70 €
Paru le 07/11/2025
56 pages
Editions Dupuis
17,95 €
Paru le 14/08/2025
452 pages
9,30 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 06/10/2023
383 pages
Editions Auzou
18,95 €
Paru le 01/10/2025
544 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 07/11/2025
48 pages
Le Lombard
13,95 €
Paru le 05/11/2025
220 pages
Flammarion
20,90 €
Paru le 05/11/2025
472 pages
Hugo et Compagnie
19,95 €
Paru le 02/10/2025
36 pages
Editions Les Arènes
16,90 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,00 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 26/11/2025
454 pages
Plumes du Web
25,90 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 29/09/2016
24 pages
Nathan
6,30 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 02/10/2025
16 pages
Editions Auzou
24,95 €
Paru le 01/10/2025
576 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 22/10/2021
20 pages
Editions Auzou
5,95 €
Paru le 16/10/2024
142 pages
Payot
5,00 €
Paru le 30/04/2025
601 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 18/09/2025
327 pages
8,90 €
Paru le 05/11/2025
124 pages
Bayard jeunesse
13,20 €
Paru le 31/10/2025
64 pages
Lucky comics
16,00 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 14/11/2025
56 pages
Dargaud
14,25 €
Paru le 22/05/2025
281 pages
Editions Gallimard
9,00 €
Paru le 20/08/2025
384 pages
Hachette
19,95 €
Paru le 03/10/2025
301 pages
Points
8,95 €
Paru le 07/10/2015
32 pages
Hachette
5,50 €
Paru le 04/10/2018
28 pages
Nathan
6,30 €
Paru le 02/05/2025
480 pages
9,60 €
Paru le 06/11/2025
324 pages
Presses de la Cité
20,90 €
Paru le 08/10/2025
153 pages
Futuropolis Gallisol Editions
24,00 €
Paru le 10/10/2025
46 pages
Editions Dupuis
12,95 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 05/11/2025
416 pages
J'ai lu
12,00 €
Paru le 06/02/2025
416 pages
Editions du Sous sol
22,00 €
Paru le 27/08/2025
213 pages
Kennes
19,90 €
Paru le 27/08/2025
256 pages
Hachette
29,95 €
Paru le 21/08/2025
160 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 04/10/2023
208 pages
Deman
24,90 €
Paru le 10/10/2025
294 pages
Seuil
20,90 €
Paru le 01/10/2025
320 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 05/12/2024
224 pages
Mana books
39,90 €
Paru le 19/03/2025
384 pages
Marabout
9,90 €
Paru le 21/08/2025
368 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 31/10/2025
64 pages
Dargaud
17,95 €
Paru le 09/10/2025
224 pages
Gallimard Loisirs
25,00 €
Paru le 14/08/2025
572 pages
Presses de la Cité
23,90 €
Paru le 01/10/2025
224 pages
Hachette
17,95 €
Paru le 01/10/2025
40 pages
Hachette
2,90 €
Paru le 06/11/2025
304 pages
Les livres du futur - Riad Sattouf Productions
27,90 €
Paru le 04/06/2025
544 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 23/04/2025
770 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 20/08/2025
432 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 01/10/2025
72 pages
Glénat
13,00 €
Paru le 19/11/2025
64 pages
Soleil Productions
16,50 €
Paru le 13/09/2018
360 pages
8,10 €
Paru le 14/06/2024
40 pages
Les Fourmis Rouges
14,90 €
Paru le 19/11/2025
12 pages
Play Bac
11,90 €
Paru le 23/05/2024
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 19/11/2025
168 pages
Rue de Sèvres
35,00 €
Paru le 07/11/2025
56 pages
Dargaud
13,95 €
Paru le 02/10/2024
382 pages
Hachette
24,95 €
Paru le 05/11/2025
466 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 02/11/2016
32 pages
Hachette
3,40 €
Paru le 19/11/2025
192 pages
Kazé Editions
7,29 €
Paru le 05/11/2025
224 pages
Futuropolis Gallisol Editions
29,00 €
Paru le 03/10/2024
32 pages
Nathan
6,30 €
Paru le 10/09/2025
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 20/08/2025
506 pages
Jean-Claude Lattès
23,90 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 04/10/2023
24 pages
Play Bac
14,90 €
Paru le 03/10/2025
72 pages
Editions Dupuis
13,50 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 26/11/2025
570 pages
Plumes du Web
26,90 €
Paru le 01/10/2025
400 pages
Actes Sud Editions
23,80 €
Paru le 22/10/2025
122 pages
Fayard
10,00 €
Paru le 07/11/2025
224 pages
Seuil jeunesse
12,90 €
Paru le 12/01/2024
795 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 10/09/2009
305 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 13/11/2025
171 pages
Marabout
19,95 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 08/10/2025
48 pages
Glénat
11,50 €
Paru le 08/06/2023
432 pages
9,60 €
Paru le 03/10/2024
227 pages
Collection Proche
8,50 €
Paru le 19/11/2025
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 31/10/2025
480 pages
Monsieur Toussaint Louverture
12,90 €
Paru le 23/10/2019
38 pages
Editions Milan
20,90 €
Paru le 05/02/2025
512 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 18/09/2025
310 pages
Charleston éditions
19,00 €
Paru le 21/08/2024
264 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 27/08/2025
250 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 04/04/2025
480 pages
Points
9,90 €
Paru le 28/08/2025
384 pages
Robert Laffont
22,00 €
Paru le 02/10/2025
192 pages
Editions Auzou
11,95 €
Paru le 04/12/2014
95 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 23/10/2024
40 pages
Hachette
2,90 €
Paru le 04/05/2022
278 pages
Belin
2,95 €
Paru le 16/10/2025
256 pages
Michel Lafon
29,95 €
Paru le 01/10/2025
40 pages
Hachette
7,90 €
Paru le 01/10/2025
272 pages
Hugo et Compagnie
7,90 €
Paru le 04/06/2025
464 pages
Glénat
24,90 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 01/10/2025
240 pages
Kbooks
14,95 €
Paru le 29/10/2025
176 pages
Jean-Claude Lattès
14,90 €
Paru le 31/10/2025
184 pages
Dargaud
31,90 €
Paru le 09/10/2024
611 pages
Hachette
22,90 €
Commenter cet article