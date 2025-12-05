On meurt de faim en écrivant” : pourquoi la France abandonne ses créateurs

Dans un contexte de baisse du lectorat, de contraction des budgets publics et de transformations technologiques rapides, l’absence d’un véritable filet de sécurité rend l’exercice du métier de plus en plus précaire. C’est dans cette zone de tension, entre vocation artistique et incertitude matérielle, que s’inscrit la tribune de l'écrivaine Maïa Brami.

Auteurs au bord du gouffre : le cri d’alarme d’une écrivaine sur un système à bout de souffle

« La vie n’est pas facile ! Quelle affaire compliquée et dispendieuse ! J’en sais quelque chose ! Il faut de l’argent pour tout ! Si bien qu’avec un revenu modeste et un métier improductif, il faut se résigner à Peu. Ainsi fais-je ! Le pli en est pris ; mais les jours où le travail ne marche pas, ce n’est pas drôle. — Ah ! oui, je veux bien vous suivre sur une autre planète. Et à propos d’argent, c’est là ce qui rendra la nôtre inhabitable dans un avenir rapproché. — Car il sera impossible d’y vivre, même aux plus riches, sans s’occuper de son Bien. Il faudra que tout le monde passe plusieurs heures par jour à tripoter ses capitaux. Charmant !

Moi, je continue à tripoter mon roman. (…) Je sculpte mon coco comme un forçat. » Gustave Flaubert, lettre à George Sand, 12 janvier 1867

En France, nous ne sommes pas à un paradoxe près : tout le monde se rêve écrivain, mais les écrivains, les vrais, meurent de faim. Autre bizarrerie : un statut juridique de l’artiste-auteur existe — je cotise pour être rattachée à la sécurité sociale et pour ma retraite depuis l’an 2000, date à laquelle j’ai commencé à publier —, mais ce statut ne tient pas compte des spécificités inhérentes au travail de créateur.

Ai-je réussi à toucher mon congé maternité ? Oui, six mois après la naissance de ma fille et en bataillant avec La Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse, dont j’étais, à l’époque, la vice-présidente. J’en tairai le montant dérisoire.

Est-ce normal de s’inquiéter du lendemain lorsqu’on vient de toucher trois avaloirs pour trois livres à paraître qui vont vous occuper à plein temps ? Et que dire encore de ces périodes qu’on connait tous, épuisés par des mois d’écriture, le compte en banque en berne, sans aucun projet dans sa besace ou avec des refus à la clef ?

On pourra dire que mon père m’avait prévenue. Romancier primé, doublé d’un scénariste à succès pour la télé, il a donné des sommes faramineuses à l’AGESSA pour, au final, toucher une misère. D’autres auteurs, eux, se sont même retrouvés… sans un centime ! Si je ne reviens pas ici sur le scandale lié aux agissements de cet organisme révélé par le Rapport Racine en 2020, je me permets quand même de saluer le combat mené par la Charte et la Ligue des Auteurs Professionnels pour nous permettre enfin d’avoir un véritable Conseil de protection sociale.

Nombre de fois, je me suis disputée avec ma mère — autrice incontournable également —, qui continue de penser qu’être écrivain est une passion, certainement pas un métier.

Pourtant, lui ai-je souvent rétorqué, quand on écrit des romans en étant lié par des contrats éditeurs avec des impératifs de rendu, qu’on touche des droits d’auteur qui nous ouvrent un statut social, qu’on travaille en tant que professionnel à plein temps — c’est-à-dire week-ends compris et la nuit souvent —, et qu’on est invités, en tant que professionnel encore, à défendre son œuvre dans les Salons ou lors de rencontres scolaires désormais payées — grâce à la Charte —, ça y ressemble bougrement !

Il y a des années, je me souviens être tombée de haut quand une amie comédienne m’a parlé de son statut d’intermittente. Le rêve : justifier d’un certain nombre de cachets ou d’heures de travail annuels pour avoir un filet de sécurité qui permette d’exercer son métier sans angoisse quotidienne. Avec notre statut bancal d’auteur-artiste, il n’y a guère autre chose que les Bourses ou les résidences pour nous offrir une parenthèse enchantée, mais c’est un peu comme jouer au Loto. Les lauréats se comptent sur les doigts de la main.

Je crois que ce qui se joue aujourd’hui, c’est bien plus qu’offrir une reconnaissance sociale aux artistes-auteurs — qui, entendons-nous bien, leur revient de droit. Les députés doivent comprendre que ce vote est crucial, que leur décision pourrait s’avérer fatale et pour les auteurs-artistes et pour la France elle-même.

Le monde vit un moment de bascule entre montée de l’IA — entraînée grâce au siphonage de nos données personnelles et au pillage des œuvres d’art —, baisse drastique des ventes de livres — faute de lecteurs —, et coupure des budgets de l’Etat dédiés à la Culture, notamment dans le cadre scolaire — résultat au mieux d’une vision politicienne à court terme, au pire, d’un désintérêt pour nos enfants, donc du futur du pays —, privant les artistes-auteurs de leur public, empêchés de transmettre leur passion, leur savoir, et d’offrir aux petits comme aux grands ce qui manque de plus en plus à notre société, à savoir, du sens, de la beauté, de l’humanité. En un mot, ce qui permet à l’individu d’être libre et épanoui.

L’art est nécessaire à l’être humain. On l’a bien vu pendant la pandémie : musique, théâtre, littérature, cinéma ont fait tenir les gens, leur ont donné de la joie, de l’évasion, un horizon, alors qu’ils étaient enfermés entre quatre murs. L’artiste n’a pas besoin d’être vénéré, il a besoin de café dans sa tasse, d’habiller et de faire soigner ses enfants, et d’avoir l’esprit à peu près tranquille pour laisser libre cours à sa créativité.

Refuser aujourd’hui de faire évoluer son statut en lui offrant ce filet de sécurité qui a fait ses preuves auprès des intermittents du spectacle, reviendra, selon moi, à signer son arrêt de mort à plus ou moins court terme face à la surproduction éditoriale, la baisse des ventes de livres, la stagnation des avaloirs — alors que l’inflation explose — sans compter, le projet des illuminés de la Tech bien décidés à contrôler le verbe et l’image pour mieux nous décérébrer.

J’ose donc espérer que nos représentants choisiront de préserver les idéaux de la société dans laquelle j’ai eu la chance de grandir. Une société ouverte au monde et à l’autre, contribuant à former des individus nourris de valeurs humanistes, capables d’apprendre, de réfléchir, de s’exprimer, d’imaginer un monde meilleur. Dans Les Contemplations, Victor Hugo — pionnier du droit d’auteur — a écrit : « chaque homme dans sa nuit s’en va vers sa lumière ». Ne laissons pas les braises s’éteindre !

Maïa Brami, écrivaine

