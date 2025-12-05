Derrière Les Humanoïdes associés, la mystérieuse galaxie Giger

Dans un précédent article, ActuaLitté est revenu sur les difficultés économiques des Humanoïdes associés en rendant compte de sa gestion transatlantique et d’une stratégie éditoriale et audiovisuelle qui n’aura pas porté ses fruits. Mais les procédures de liquidation ouvertes en France et aux États-Unis révèlent également de multiples transactions et interactions au sein d’une véritable galaxie d’entreprises, françaises, suisses, américaines ou luxembourgeoises, toutes reliées à Fabrice Giger.

500 € de chiffre d'affaires

Quand la liquidation des Humanoïdes associés tombe sur les salariés français, « on s'est tout de suite interrogés », se souvient une ex-salariée : « Nous avions beaucoup bossé pour les USA, et eux continuent quand, nous, nous sommes liquidés. » Rappelons que la structure représente alors le bureau, en France, du groupe américain Humanoids.

L'annonce soulève ainsi une question relative à la prise en charge des salaires et des indemnités de licenciement par l'État français. « Les salaires non payés ont été réglés par le régime de garantie des salaires (AGS) », nous indique une salariée victime du licenciement, qui se félicite des protections prévues par la convention collective de l'édition.

Hors-série spécial Hellfest de Métal hurlant, paru le 11 juin 2025 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le jugement du Tribunal des Activités Économiques de Paris en charge de la procédure, rappelle ainsi, le 10 juillet 2025, que Humanoids, Inc. emploie 18 salariés, affiche un chiffre d'affaires de 500 € (sic), pour un passif de « 264.819 € exigibles, au regard d'un actif inexistant ».

Le tribunal note par ailleurs qu'un redressement judiciaire est inenvisageable, compte tenu du « manque de soutien financier de la maison mère américaine en grandes difficultés financières ». En effet, la situation financière n'est pas plus reluisante de l'autre côté de l'Atlantique, et Humanoids, Inc. sera à son tour déclarée en faillite quelques semaines plus tard.

Une banqueroute qui tient la route

Les démarches pour déclarer la faillite (« bankruptcy ») de Humanoids, Inc. remontent au début du mois d'octobre 2025, aux États-Unis. Les propriétaires de la société procèdent alors aux formalités liées au chapitre 7 de la loi américaine sur les faillites, quelques mois après une mise sous surveillance des opérations par un tribunal.

Ce chapitre 7 équivaut à la liquidation judiciaire française, puisqu'il encadre « la vente des biens non exemptés d'un débiteur et la distribution du produit de cette vente aux créanciers ». À cette fin, le débiteur fournit à l'administration une liste de ses actifs, des sommes dues à ses créanciers, ainsi que l'identité de ces derniers.

D'après le document déposé pour la société Humanoids, Inc. [renommée HI Wind Down Corporation, NdR], les actifs ne pèsent pas lourd au regard du passif : 100,95 $ face à quelque 23 millions $.

Ce montant astronomique se scinde toutefois en deux types de créances : celles garanties par des biens, et les autres. Dans la première, la Small Business Administration, banque américaine qui octroie des prêts aux petites entreprises, mais surtout Fabrice Giger (pour 411.685 $) et sa mère, Claudine Giger (84.321 $).

D'après nos informations, ces sommes correspondraient à des prêts réalisés par Fabrice Giger et son entourage à Humanoids, Inc., en 2020, contre une hypothèque de tous les actifs. Cette garantie lui aurait permis, à lui et Claudine Giger, de récupérer les actifs de Humanoids, Inc. dès le 10 octobre 2025, date indiquée dans la documentation fournie à l'administration américaine.

Les dettes du dirigeant et de sa mère sont ainsi « garanties » (secured), contrairement à celles des autres créditeurs, qui, eux, n’ont que leurs yeux pour pleurer.

Parmi ceux-ci, citons plusieurs imprimeurs français, comme Aubin (5275 $ dus), Pollina (48.855 $) ou encore Rotofrance (10.344 $), mais aussi un acteur espagnol, Estellaprint (24.468 $) — précisons que la revue Métal hurlant est désormais imprimée par Roularta, en Belgique.

Parmi les autres nombreux créditeurs, citons le Bureau international de l'édition française (3510 $), le groupe Humensis (5850 $ de droits d'auteur), les éditions Mosquito (24.438 $) ou bien La Chope (8893 $), l'entreprise de restauration de La Bellevilloise, centre culturel parisien où Les Humanoïdes associés ont fêté leurs 50 ans en mars 2025.

Grabote, détail d'un dessin de Nicole Claveloux, exposé lors du FIBD 2020 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Il a rapidement fallu réclamer les règlements. Les difficultés de paiement ont commencé dès le printemps, puis elles se sont vraiment allongées au début de l’été », nous décrit un créditeur du groupe Humanoids, qui a commencé à travailler avec le groupe en début d’année.

La plus importante somme due s’élève à 10 millions $, et fait l’objet d’un litige entre Humanoids et son créditeur, Primer Entertainment. Cette dernière structure est celle de David Jourdan, ancien associé de David Giger engagé dans des projets audiovisuels, et également propriétaire de 20,5 % de Humanoids Corp.

Cette autre société de la galaxie Giger, a aussi été engagée dans une procédure « Chapter 7 ». Cette fois, les créances s’élèvent à 18 millions $, pour des actifs inexistants, et aucun créditeur ne bénéficie de dettes garanties. Toutefois, un prêt d’un montant de 1,2 million $ est associé à Fabrice Giger, et un autre, de 7 millions $, à Humanoids Holding Sarl, une société luxembourgeoise.

Selon nos informations et des documents juridiques américains en date du début du mois de novembre, des actifs auraient toutefois été redécouverts par l’administrateur judiciaire en charge des deux sociétés liquidées, George L. Miller. Les procédures ne sont donc pas encore arrêtées…

Coûteux Diamond

Aux problèmes économiques de Humanoids, Inc. se sont ajoutées les difficultés d'un autre groupe américain, Diamond Comic Distributors, Inc., placé pour sa part en redressement judiciaire en janvier 2025. Ce distributeur de comics, le plus important des États-Unis, travaillait avec Humanoids, Inc., et devait visiblement une certaine somme à l’entreprise.

De toute évidence, ce paiement n'arrivera jamais, et le marasme du distributeur américain pourrait bien avoir précipité la chute de Humanoids. En effet, outre les sommes dues, Diamond Comic Distributors stockait des ouvrages de Humanoids, qui n'auraient jamais été restitués : 43.000 exemplaires, environ, entreposés dans une infrastructure située dans l'État du Mississippi.

Du côté des créditeurs français, en tout cas, l'annonce de l'arrêt des activités des Humanoïdes associés et de Humanoids a été tout aussi soudaine que pour les salariés : « Fin septembre, nous avons reçu un courrier d’un cabinet juridique américain nous annonçant que la boîte était en banqueroute, sans avoir été prévenu au préalable. Au contraire on nous avait indiqué que les règlements pourraient se faire à la rentrée du mois de septembre », témoigne un créditeur du groupe. Depuis cette date, et malgré les procédures en cours outre-Atlantique, la perspective d'un paiement reste incertaine.

Une vente bien « négociée »

Le groupe Humanoids a entraîné Les Humanoïdes associés dans sa chute, mais pourrait donc entraîner d'autres structures. Parmi celles-ci, La Boîte à Bulles, dont le groupe s'est rapproché en 2017 et qui a été placée en procédure de sauvegarde en avril 2025.

Cette maison d'édition fondée en 2003 par Vincent Henry affiche alors un bilan positif, même si les bénéfices sont modestes (4800 € en 2017, mais 37.000 € en 2018), et dispose surtout d'un catalogue bien fourni, de plus de 200 titres. « L’intérêt serait de parvenir à vendre des graphic novels outre-Atlantique, comme pour une cession de droits classiques », nous expliquait à l'époque Vincent Henry.

Un protocole d'accord est alors signé entre les deux parties, puisque Vincent Henry dispose, en juillet 2017, de 243 parts sociales de La Boîte à Bulles sur 250, en faisant l'actionnaire largement majoritaire. En mars 2018, une assemblée générale extraordinaire porte sur « le projet d'entrée d'un nouvel associé au capital de la société ». Vincent Henry accepte alors de céder 112 parts sociales en sa possession à Humanoids, Inc., pour 69.440 €.

Pour régler cette somme, Humanoids, Inc. procède à un virement de 20.000 € à Vincent Henry. Les 49.440 € restants sont, quant à eux, liés à « un contrat de prêt, intitulé Loan Agreement, entre le Cédant et le Cessionnaire pour le même montant ». À l'issue de cette opération, Vincent Henry dispose de 131 parts, contre 112 pour Humanoids, Inc..

L'année suivante, Humanoids, Inc. devient majoritaire, avec l'acquisition de nouvelles parts sociales, portant son total à 127, contre 123 pour Vincent Henry. Selon les informations communiquées par Vincent Henry à certains auteurs, le fondateur de La Boîte à Bulles aurait ensuite accepté, en juillet 2024, de céder ses parts pour un montant de 467.400 €. Un « crédit vendeur » aurait alors été conclu entre Henry et Humanoids, soit un prêt directement mis en place entre un acheteur et un vendeur, à échéance fin 2025.

Humanoids Inc. devait alors verser cette somme, mais aussi les 49.440 € dus à l'occasion de leur entrée au capital de La Boîte à Bulles. Soit 516.840 €, qui n'auraient pas été payés à Vincent Henry, comme le dénonce le principal intéressé dans une communication envoyée aux auteurs de La Boîte à Bulles, dont ActuaLitté a pris connaissance : la somme « n'a jamais été versé[e], de même que plus de 20.000 € d'intérêts échus, malgré de multiples relances et courriers d'avocats », assure-t-il. Contacté, Vincent Henry n’a pas souhaité apporter d’autres commentaires.

Des documents de l'administration américaine, publiés à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire du groupe Humanoids, l'attestent : au sein des dettes apparait la somme de 620.000 $, soit environ 540.000 €, due à Vincent Henry, dans le cadre d'un « accord pour l'achat d'actions de la SAS La Boîte à Bulles ». Le fondateur de La Boîte à Bulles a été licencié, en août 2025, comme deux autres salariés de la maison.

Une galaxie Giger

La fermeture du bureau français des Humanoïdes associés et la liquidation du groupe Humanoids auraient pu déboucher sur la vente des actifs du groupe, comme le catalogue de titres, les stocks français conservés par Hachette Distribution, la marque Métal hurlant, ou même La Boîte à Bulles. « C’est étrange », constate ainsi une ancienne salariée du groupe. « D’un côté, il n’y a pas d’argent pour payer les créanciers, mais, de l’autre, des actifs semblent être transférés ailleurs, y compris les meubles. »

Fabrice Giger lui-même a assumé ce transfert de La Boîte à Bulles dans une communication aux auteurs de la maison d'édition, le 17 octobre dernier, dont nous avons pu prendre connaissance. Évoquant la procédure de sauvegarde, il ajoute : « Le groupe que je représente a également été mis à contribution, puisque la créance de 415 900 € dont La Boîte à Bulles était débitrice à son égard a été convertie en capital en juin dernier, afin d’assainir le bilan. »

Ce groupe auquel fait référence Giger n'est pas Humanoids, mais Sparkling, une société créée en 2000 et basée dans le 12e arrondissement de Paris. Le 30 juin 2025, le capital de La Boîte à Bulles, qui s'élevait à 25.000 €, est ainsi porté à 440.900 €, « par la création de 4 159 actions nouvelles de 100 euros chacune, entièrement libérées par voie de compensation de créance au profit de la société Sparkling SAS ». Un prêt qui n'est pas sans rappeler celui consenti par Fabrice Giger à Humanoids Inc..

L'opération administrative et financière présente alors un intérêt double : permettre la continuation des activités de La Boîte à Bulles, mais aussi la sortir du giron de Humanoids Inc., avant sa liquidation. Sparkling, pour sa part, est liée à son associé unique, Humanoids Holding SARL, la société luxembourgeoise de la galaxie Giger, qui appartient en majorité à Melissa Giger, la propre fille de Fabrice.

À cette « société mère » de la galaxie Giger se rattachent les autres entités, comme Humanoids Development, LLC, une structure californienne dédiée au développement des projets audiovisuels et qui sera absorbée, en octobre 2025, par HI Wind Down Corporation, la nouvelle dénomination légale de Humanoids Inc..

Représentation de la « galaxie Giger » (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Signalons par ailleurs que Les Humanoïdes associés eux-mêmes n'ont pas disparu, puisqu'une lettre aux auteurs de la maison, envoyée en octobre dernier, fait état d'un déménagement des bureaux au 16 impasse Mousset, dans le 12e arrondissement de Paris. D'ailleurs, d'anciens employés de la structure, pourtant licenciés en juillet dernier et dont les dossiers ont été pris en charge par l'Agence de garantie des salaires, ont retrouvé leurs postes.

Métal hurlant, un actif conservé

La réalisation de Métal hurlant, elle, revient à l'entreprise Fiction Labs, installée dans le 20e arrondissement de Paris et créée en septembre dernier par Guillaume Lubrano-Lavadera. Si ce nom ne semble pas spécialement lié à Humanoids, ses actionnaires le sont, puisque l'on compte parmi eux Thierry Frissen, alias Jerry Frissen, proche collaborateur de Fabrice Giger, ainsi que Guillaume Nougaret, responsable financier de Humanoids et représentant du groupe américain en France.

Société ayant pour objet principal l'édition et la distribution de livres, Fiction Labs a été créé sur mesure pour accueillir Métal hurlant au sein de ses actifs. Les mentions légales du dernier numéro de Métal hurlant (décembre 2025) affichent Sparkling en « société éditrice », mais aussi Humanoids Studios SA en détenteur des copyrights sur la marque, les bandes dessinées et les textes publiés.

Les mentions légales du dernier numéro de Métal hurlant (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Cette nouvelle structure, encore une, a été créée en octobre 2025, avec comme administrateur Michel Schnegg. Basée à Genève, elle se consacre à « l'exercice de toute activité commerciale, notamment dans les domaines de la gestion des droits de propriété intellectuelle, de l'édition, de la production audiovisuelle, ainsi que de la diffusion de contenus culturels et médiatiques ».

Nous avons tenté de joindre Michel Schnegg pour connaître ses éventuels liens avec Fabrice Giger ou obtenir des explications sur les activités de cette société, sans succès. La lettre aux auteurs envoyée par Les Humanoïdes associés en octobre dernier fournit un début de réponse : « Un autre déménagement a eu lieu — juridique cette fois —, avec le transfert du catalogue et des actifs au complet (vos contrats et vos droits ne sont en rien modifiés), qui reviennent en Europe dans la structure Humanoids Studios SA, sans que nous abandonnions pour autant notre présence américaine », indique-t-elle.

La galaxie que Fabrice Giger s'est constituée au fil des ans s'adapte sans doute à un droit des affaires internationales qui s'avère utile à qui sait en comprendre les logiques, limites et possibilités. En 1998 déjà, d’après un article de Libération, on reprochait à Giger « une certaine opacité dans ses montages financiers », une inclinaison que les années n’ont visiblement pas infléchie.

Les objectifs derrière ces montages restent obscurs, sans explication de Giger, qui n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Optimisation fiscale ? Protection d'intérêts personnels au détriment de ceux d'autrui ? Les interrogations demeurent, tout comme les attentes des créanciers de Humanoids.

Photographie : détail d'une affiche réalisée pour le 10e anniversaire du Nuclear Spectroscopic Telescope Array ou NuSTAR (U.S. Gov Works, domaine public)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com