La Galerie de Florence : projet monumental et méconnu qui a transformé Alexandre Dumas

Découvrir un texte inédit d’Alexandre Dumas a quelque chose d’un frisson — une impression de repousser une porte que l’on croyait condamnée. Avec La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas, publiée pour la première fois dans son intégralité, ce frisson devient une immersion.
Le 05/12/2025
05/12/2025 à 10:56
Le coffret de sept volumes publié aux éditions du Chêne dévoile un projet littéraire longtemps resté dans l’ombre : une somme monumentale consacrée au musée des Offices, conçue en 1840 alors que l’écrivain venait de s’installer à Florence.
À l’origine, il ne s’agit que d’une commande : un guide novateur pour accompagner les visiteurs du musée. Dumas, lui, y voit une aventure intellectuelle — et presque un terrain de jeu. Les fascicules paraissent alors sous forme de souscription, dix pages par mois, accompagnées de gravures à collecter patiemment avant de pouvoir relier l’ensemble.
Ce mode de diffusion explique sans doute la rareté extrême de l’œuvre, dont « on ne trouverait plus que quelques exemplaires dans le monde » dès la seconde moitié du XIXᵉ siècle, assure l'éditeur. Une dispersion qui a nourri sa légende… jusqu’à cette reconstitution éditoriale.
Ce qui frappe à la lecture, c’est la liberté avec laquelle Dumas se saisit du sujet. Au lieu d’un guide sage et linéaire, il compose une véritable arborescence narrative : une Histoire des Médicis en forme de roman, un panorama foisonnant de la peinture depuis les civilisations antiques, des biographies d’artistes traversées d’anecdotes savoureuses, puis la description de plus de 200 tableaux exposés aux Offices au XIXᵉ siècle, chacun commenté à sa manière — tantôt avec ferveur, tantôt avec malice.
Au fil des pages, Dumas laisse affleurer ce qui deviendra la marque de ses futurs chefs-d’œuvre. L’épisode des ferrets de la reine, par exemple, apparaît déjà dans ces textes consacrés à Rubens, comme une esquisse en liberté qui préfigure Les Trois Mousquetaires. Même chose pour certains motifs narratifs que l’on retrouvera dans Le Comte de Monte-Cristo. Lire ce coffret revient ainsi à observer un auteur en pleine expansion, travaillant, testant, réinventant.
Le projet tient aussi par son ambition visuelle : 700 images, dont l’intégralité des gravures d’origine et la totalité des œuvres reproduites en couleur, viennent refléter l’ampleur de cette entreprise éditoriale.
Les volumes consacrés à la Galerie des tableaux — véritables voyages au cœur des salles des Offices — mettent face à face reproduction ancienne et version contemporaine, révélant comment l’œil du XIXᵉ siècle dialoguait déjà avec le nôtre.
Le Livre 4, dédié à la collection des 101 portraits d’artistes conservés à Florence, agit presque comme une galerie dans la galerie : figures hiératiques, visages austères ou malicieux, tous participent à cette fresque où se croisent destins individuels, styles, ruptures et continuités esthétiques
Même si les documents ne proposent pas d’analyse historique extérieure, un élément apparaît clairement : cette période florentine constitue un pivot dans le parcours de Dumas. À peine revenu en France, il publie coup sur coup Les Trois Mousquetaires (1844) puis Le Comte de Monte-Cristo (1844) — deux romans matriciels qui portent l’écho de cette immersion italienne, de ses intrigues, de ses parcours de pouvoir, de ses jeux d’alliances et de trahisons, thèmes omniprésents chez les Médicis tels qu’il les raconte.
Florence, sa dynastie souveraine, son musée alors en pleine affirmation, deviennent un réservoir d’images et de récits. Les Offices eux-mêmes, « le musée le plus visité d’Italie », gardent l’empreinte de cette histoire longue, depuis leur donation par la famille Médicis jusqu’à leur ouverture au public à la fin du XVIIIᵉ siècle.
L’édition publiée par Cristina Farnetti et Jocelyn Fiorina s’accompagne d’un important appareil critique, indispensable pour comprendre la genèse d’un texte aussi atypique. Les deux spécialistes, rompus à l’étude de Dumas, mettent en lumière les zones d’ombre, les collaborations avec Dumas fils et les circulations d’idées entre histoire de l’art et littérature.
Et puis il y a l’objet : un coffret de sept volumes, près de 1900 pages, façonné comme un écrin destiné aussi bien aux lecteurs de Dumas qu’aux amateurs de peinture et de patrimoine. Un livre-monde, au sens propre.
On ouvre ce coffret comme on entrouvre une porte secrète. On y retrouve l’enthousiasme contagieux d’un écrivain qui regarde la peinture en conteur né, un Florence bruissante de mythes, un musée saisi dans son XIXᵉ siècle — encore intime, presque confidentiel.
Et peut-être est-ce là la plus belle surprise : redécouvrir Dumas là où on ne l’attendait pas, en observateur précis, curieux, souvent drôle, qui traverse les salles des Offices comme on traverse une époque. Un guide irrégulier, parfois digressif, toujours vivant — bref, un compagnon de visite qu’on aurait aimé croiser vraiment.
Crédits photo : Editions du Chêne

Paru le 20/11/2024
1926 pages
Editions du Chêne
149,00 €
