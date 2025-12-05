Italiques, l'ancêtre d'Apostrophes, de retour sur LCP

Coproduite par LCP-Assemblée nationale et l'INA, l'émission Rembob’INA, sur LCP, revient sur le « premier talk-show littéraire de la télévision française, créé et animé par Marc Gilbert ». Patrick Cohen et Richard Poirot reçoivent à cette occasion Alexandre Gilbert, galeriste et fils de Marc Gilbert, ainsi que Géraldine Poels, historienne des médias.

Symbole de la modernité, de l’innovation et de l’effervescence qui caractérise l’après 68 sur le petit écran, Italiques fait dialoguer intellectuels, journalistes, comédiens, écrivains savants et auteurs populaires, sur le ton de la conversation. Les chroniqueurs d’Italiques sont aussi de fortes personnalités : le rédacteur en chef du Magazine littéraire Jean-Jacques Brochier, le résistant et poète Max-Pol Fouchet, l’écrivain grand reporter Georges Walter et le rédacteur en chef à L’Express Marc Ullmann.

Pour découvrir ce mélange de culture savante et de culture de masse, de discussions élitistes et de divertissement, un florilège des meilleures séquences de l’émission est proposé avec, au générique, les grandes figures de l’époque et des personnalités émergentes : Anna Karina, Francis Blanche, Philippe Noiret, Joseph Kessel, Jean Rochefort, Jean d’Ormesson, Daniel Boulanger, Jacques Attali, Patrick Modiano, Roland Topor, Salvador Dali, Élie Wiesel, James Baldwin, Ettore Scola, Federico Fellini, Alberto Moravia, Edgar Morin, Romain Gary, Louise Weiss, Éliane Victor, Daniel Toscan du Plantier et Bernard Pivot.

La dernière d’Italiques est diffusée le 14 décembre 1974, quinze jours avant la dissolution de l’ORTF et la création d’Antenne 2. L’émission sera remplacée un mois plus tard par le magazine littéraire de Bernard Pivot, Apostrophes.

L'émission Rembob’INA, d'une durée de 2 heures, sera diffusée le dimanche 7 décembre à 20h40, puis le samedi 13 décembre à 14h sur LCP. Elle sera disponible en revisionnage sur LCP.fr, la chaîne YouTube, france.tv et TF1+ jusqu'au 26 décembre 2025.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com