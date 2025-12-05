Henri Fellner : “On a passé toute notre vie dans un écosystème dysfonctionnel, illégal

Lorsqu’Henri Fellner raconte son premier jour à l’AGESSA, pour préparer sa retraite, il est presque soulagé de « faire les choses dans les règles ». Il vient d’entrer dans le monde professionnel par la grande porte : des collaborations avec Bayard, des dessins publiés dans des journaux sérieux, un environnement éditorial structuré. Bref, le scénario idéal pour un artiste de bonne volonté. Pourtant, la scène qui se déroule ce jour-là est d’une absurdité glaçante.
Après une longue attente dans un couloir impersonnel, une employée lui lance : « Mais… qui êtes-vous ? On ne vous connaît pas. » Une phrase à la fois triviale et vertigineuse, qui sape toute certitude. Comment un organisme chargé de protéger les créateurs pouvait-il ignorer l’existence d’un auteur dont il prélevait pourtant les cotisations sur chaque bon d’auteur ?
Henri Fellner n’en revient pas. Comment deviner qu’un engrenage administratif se mettait déjà en place, silencieux, implacable ? Il apprendra beaucoup plus tard que ses contributions, au lieu d’être affectées à un compte individuel, se perdaient dans une sorte de caisse indistincte. Un procédé inavoué, impossible à retracer, qui laisse aujourd’hui huit années complètes manquantes dans son relevé de carrière.
Un témoignage bouleversant, accablant, qu'il propose aujourd'hui dans nos colonnes :
Et dès les premières démarches, un discours culpabilisant se met en place : s’il manque des trimestres, c’est qu’il n’a pas été assez vigilant. « J’ai vraiment cru ça pendant des décennies », confie-t-il.
L’effondrement se produit plus tard, au hasard d’une conversation téléphonique. Une amie l’informe que le rapport Racine établit sans détour que l’AGESSA n’a pas appelé les cotisations. Une révélation brutale, presque physique. « J’ai su que j’étais innocent », dit-il, comme si une chape de honte lui tombait enfin des épaules après tant d’années à porter une faute fictive.
À partir de là commence une course contre le temps. L’État met en place un dispositif de rachat, présenté comme un geste de réparation, mais qui exige des artistes qu’ils reconstituent eux-mêmes les preuves de leur carrière. À la manière d’un archéologue de sa propre vie professionnelle, Fellner descend à la cave, ouvre cartons et classeurs, ressuscite fragments et lambeaux d’histoire éditoriale.
Il retrouve d’abord des justificatifs d’impression : des traces ténues de dessins publiés dans les journaux. Ce n’est pas suffisant, mais c’est déjà ça. Puis il tombe sur le « Graal » : les bons d’auteur originaux, ces documents dédicacés, tamponnés, qui témoignent du travail réel. Il scanne tout, classe, reconstitue des dates, croise des souvenirs avec ce qui reste de ses archives, parfois abîmées par des déménagements, un dégât des eaux, un incendie.
Mais un obstacle inattendu surgit : les diffuseurs eux-mêmes. Le relevé intégral de droits d’auteur, requis par la CNAV, est parfois impossible à produire. Certaines structures ont fermé. D’autres ne conservent plus les archives. Bayard, son employeur principal de l’époque, finit par lui répondre qu’aucun document ne peut être retrouvé. On lui délivre tout de même un courrier certifiant l’impossibilité de remonter si loin. Une preuve de bonne foi — mais pas une preuve reconnue par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
Après vingt mois d’attente, puis encore plusieurs mois supplémentaires, Fellner reçoit enfin le devis de la CNAV. Et là, nouveau séisme : 90 % de ses pièces sont écartées d’emblée.
« Ils ont pris en compte seulement les relevés intégraux de droits d’auteur », explique-t-il. Or ce document, paradoxalement, n’est exigible d’aucun employeur au-delà d’un certain délai légal. Il est donc matériellement impossible, pour un auteur ayant débuté il y a 40 ans, de le fournir pour l’ensemble de sa carrière. Une contradiction inquiétante : le seul document recevable est précisément celui que les diffuseurs ne sont plus tenus de conserver.
Le dossier, pourtant méticuleux, est jugé insuffisant. Les bons d’auteur, les justificatifs d’impression, les éditions de comptes — tous rejetés sans examen. Une forme d’invalidation massive qui transforme un mécanisme de réparation en piège administratif. Fellner résume l’absurdité : « Aucun Français qui reconstitue sa carrière n’entend qu’un document original ne vaut rien. » Pourtant, c’est exactement ce que vivent les artistes-auteurs.
En 2025, son syndicat lui propose de représenter les illustrateurs lors d’une réunion au ministère de la Culture. Il prépare une question sobre, mais essentielle : comment justifier une circulaire qui exige des preuves impossibles ? Comment réparer une double rupture de droit : celle des cotisations non appelées, puis celle d’un dispositif censé réparer l’injustice, mais qui l’aggrave ?
Le jour venu, la salle est pleine : administration, cabinet ministériel, représentants d’auteurs. L’ambiance est feutrée, presque solennelle. Lorsque le sujet du rachat de cotisations surgit, les responsables assurent être « très attachés au traitement de ces situations ». Fellner écoute, stupéfait. « Je savais que c’était faux, puisque j’avais alerté et qu’aucune action n’avait suivi. »
Il pose alors sa question. La réponse, polie, est une esquive : on le remercie, on reconnaît la difficulté, puis on passe au point suivant. Même scène lorsqu’il interroge la responsabilité des tutelles. Un conseiller, prudent, réplique : « Laissons la justice faire son travail. » La discussion se termine sans engagement, sans perspective, sans reconnaissance.
Fellner découvre ensuite, au fil des révélations médiatiques, l’ampleur du problème. « On tombe de sa chaise », dit-il, en apprenant que seulement 1 % des auteurs sont parvenus au bout de la procédure de rachat.
Il résume la situation avec une lucidité amère : « On est punis deux fois : une première par l’AGESSA, une deuxième par une circulaire destructrice. »
Ce constat n’a rien d’abstrait. Une retraite amputée signifie des décennies de travail considérées comme nulles. Une existence qui bascule dans la précarité au moment où elle devrait s’alléger. Fellner le dit sans pathos : « Dans dix ans, si je suis encore en vie, comment vivre avec 800 ou 900 € ? »
