N'en déplaise à Trump, les aides fédérales aux bibliothèques rétablies

Les aides fédérales aux bibliothèques, distribuées par l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), sont rétablies. Un communiqué de l'organisme, publié ce 3 décembre, en fait état, en précisant de manière laconique : « La présente annonce annule et remplace tout avis antérieur qui aurait pu être reçu concernant la résiliation d'une subvention. »

Ce retour sur les suppressions des soutiens découle d'une décision de justice, rendue le 21 novembre 2025 par la cour de district des États-Unis pour le district de Rhode Island. Cette dernière a ordonné une injonction permanente contre l'application du décret présidentiel pris en mars 2025 par Donald Trump.

Cet ordre exécutif 14238, baptisé « Poursuivre la réduction de la bureaucratie fédérale » et signé par le président des États-Unis, visait à réduire drastiquement plusieurs agences fédérales créées par le Congrès, en les supprimant purement et simplement. Parmi les organismes visés, l'IMLS, organisme chargé de financer et de soutenir 125.000 bibliothèques et 35.000 musées à travers le pays.

Grâce aux subventions de l'agence, les établissements de lecture publique peuvent notamment garantir la gratuité des accès et des services, la modernisation des établissements ou encore la mise en oeuvre de programmes orientés vers les populations défavorisées. Peu après la signature de l'ordre exécutif, le versement des aides de l'IMLS avait été suspendu, conduisant des établissements à des fermetures de services.

Un simple sursis ?

L'intervention de la justice, suite à une procédure intentée par une coalition de 21 procureurs généraux d'État, a été particulièrement sévère vis-à-vis de l'administration Trump. Le juge John J. McConnell a en effet indiqué, pour motiver son injonction permanente, que le décret présidentiel « allait à l'encontre de l'Administrative Procedure Act [loi de 1946 qui encadre le fonctionnement de l'administration américaine, NdR], de la Take Care Clause [qui confie le pouvoir exécutif au président], et de la doctrine de la Séparation des pouvoirs ».

Ainsi, en signant ce décret, Trump a purement et simplement tordu le bras à la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), un des fondements de la démocratie. En effet, la suppression d'une agence fédérale comme l'IMLS relève d'un vote du Congrès, et non d'une décision unilatérale du président des États-Unis.

Le rétablissement des subventions de l'IMLS réjouit les professionnels, à l'instar de Sam Helmick, qui préside l'American Library Association (ALA), association des bibliothécaires américains : « Le rétablissement de ces subventions représente une victoire majeure pour toutes les bibliothèques, dans l'ensemble des États. Chaque bibliothèque publique, scolaire et universitaire, ainsi que ses usagers, bénéficient des résultats des programmes de recherche et des initiatives prises par les bibliothèques et autres organismes bénéficiaires. »

L'organisation insiste toutefois sur la vigilance nécessaire. L'administration Trump peut encore faire appel de la décision prise par la cour de district de Rhode Island, et pourrait bien embarquer le Congrès dans ses tentatives de tronçonner le soutien fédéral à la culture. Sénat et Chambre des représentants affichent en effet une majorité républicaine, même si Donald Trump est contesté jusque dans les rangs de son propre camp.

