Le Son des souvenirs, d'après les nouvelles de Ben Shattuck : bande-annonce

Paru en France aux éditions Albin Michel dans une traduction de Héloïse Esquié, en avril 2025, le recueil La forme et la couleur des sons a enthousiasmé le réalisateur sud-africain Oliver Hermanus (La Rivière sans fin, Moffie, Vivre).

Il a lui-même écrit le scénario du film, inspiré de deux nouvelles sur les douze que compte le recueil, dont la principale, La forme et la couleur des sons.

Au casting de son film, le réalisateur a réuni Josh O'Connor, Paul Mescal, Chris Cooper ou encore Molly Price.

Par Antoine Oury

