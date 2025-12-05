Inscription
Cent ans après, quel avenir pour le dépôt légal des phonogrammes ?

Adoptée en 1925, la loi instituant le dépôt légal des phonogrammes organise la collecte et la conservation des références éditées et distribuées sur le territoire français, pour constituer une collection de référence à la Bibliothèque nationale de France. L'établissement patrimonial, en partenariat avec le Centre national de la musique, s'interroge sur l'avenir de cette pratique, à l'heure de la musique dématérialisée.

Le 05/12/2025

Sans sélection liée au genre musical, à la notoriété ou à la nationalité des artistes, la loi de 1925 s’inscrit dans une tradition héritée de François 1er, qui, depuis ses origines, a su s’adapter aux mutations de la société et qui se montre aujourd’hui encore à l’écoute des innovations technologiques développées avec la dématérialisation, la consommation et l’économie en ligne.

Le dépôt légal, dont la vocation et les missions demeurent identiques, doit en effet s’adapter. Les outils de collecte et de conservation, les compétences humaines, le périmètre et la temporalité sont interrogés à l’aune de la modernité numérique pour travailler à la mise en place d’un dépôt légal du son dématérialisé (DLSD).

La manifestation organisée par la BnF en partenariat avec le CNM s’articulera autour d’interventions et de tables rondes qui mettront en perspective le patrimoine constitué par la collecte du dépôt légal et les enjeux liés à un avenir dont les contours restent à définir.

Programme de l'après-midi d'étude du 12 décembre

14h30

Ouverture 

14h45-15h30 

« Le dépôt légal au cœur des collections de la Bibliothèque nationale de France ; la collection de documents sonores, une collection de référence » 

Par Sylvain Lachendrowiecz, adjoint au chef du service Son, BnF 

15h45-16h30 

« Les collections patrimoniales, sources de la recherche contemporaine » 

Avec Fabrice Menneteau, chef du service Son, BnF
Angelo Kierlik (recherche sur les librairies sonores et les disques d’illustration sonore), ENS-EHESS, et Julien Lucchini (recherche sur les labels militants en France entre 1948 et 1985), CHS, chercheurs associés au département Son, vidéo, multi- média. 

16h45-17h30 

Table ronde

« 1925 - 2025 : Le dépôt légal des phonogrammes, d’un monde à l’autre » 

Avec Marc Kaiser, auteur de l’ouvrage L’Industrie musicale en France. 1850-2000 : une histoire technique, économique et culturelle de l’enregistrement sonore, éditions CNM 2025, Sophian Fanen, journaliste pour le magazine en ligne Les Jours (lesjours.fr) et auteur du livre Boulevard du stream, éditions Castor Astral 2017 

Modérateur : Pierre Pichon, chargé de projet Dépôt Légal du Son Dématérialisé (DLSD). 

Photographie : illustration, Leo Reynolds, CC BY-NC-SA 2.0

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

