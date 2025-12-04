Festival Paris des Femmes 2026 : une 14e édition placée sous le signe d’À la folie !

Né en 2012, Paris des Femmes est le fruit de l’initiative de trois personnalités engagées :

Anne Rotenberg, directrice artistique, adaptatrice et metteuse en scène,

Michèle Fitoussi, journaliste, romancière et scénariste,

Véronique Olmi, romancière, dramaturge et comédienne.

Leur objectif était clair : offrir une plus grande visibilité aux femmes parmi les auteurs joués au théâtre, un domaine où la parité tarde encore à s’imposer.

Si « la place des femmes progresse dans la vie culturelle », rappellent les fondatrices, leurs œuvres demeurent « encore peu présentes sur scène ». Depuis treize ans, le festival constitue ainsi un espace de création unique, permettant à des autrices d’explorer pour la première fois le langage de la scène, de tester des formes, et de façonner des écritures en cours d’élaboration.

Le dispositif reste fidèle à la formule qui a fait le succès du festival :

neuf autrices, issues des lettres, du cinéma ou de la chanson,

un thème commun, renouvelé chaque année,

un texte court inédit, ou adapté de l’une de leurs œuvres,

une lecture mise en scène présentée au public.

Depuis sa création, Paris des Femmes a ainsi réuni plus d’une centaine de pièces originales. Certaines ont trouvé un prolongement sous d’autres formes : romans, opéras, pièces de théâtre… autant de projets au long cours nés de ces courtes écritures d’origine.

Pour cette édition 2026, neuf voix majeures ont été invitées à écrire leur version d’À la folie ! :

Abigail Assor

Marianne Basler

Rim Battal

Hélène Gestern

Anne Goscinny

Camille Kouchner

Susie Morgenstern

Gaëlle Obiégly

Vanessa Springora

Leurs textes seront interprétés sur scène par plusieurs comédiennes et comédiens, et publiés aux éditions de L’Avant-Scène Théâtre, partenaire fidèle du festival.

La 14ᵉ édition promet de prolonger cette dynamique, en explorant toutes les nuances du thème À la folie !, entre passion, désordre, création et vertige.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Paris des Femmes

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com